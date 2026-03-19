Soy amante de la industria aérea , la aviación que a diario se pone las pilas para ser cada vez más verde. La amo porque están comprometidos en la fabricación y uso de combustibles sostenibles y amigables con el medio ambiente (SAF, por sus siglas en inglés), han implementado procesos paperless (sin papel) en los aeropuertos, reduciendo la contaminación ambiental, además del reciclaje del servicio a bordo.

Y en el caso de los aeropuertos, tanto las remodelaciones como la construcción de nuevos edificios, se hacen pensando precisamente en que las terminales aéreas cuenten -entre otras cosas- con utilización de aguas grises, manejo de aguas negras, que su energía provenga de fuentes renovables, así como una mejor gestión de los pasajeros.

El año pasado supe, a través de la gente de ACI-LAC (Asociación Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe), que uno de los puntos que más fricción causa en los usuarios de las terminales aéreas son las tiendas, así en general, pues son las que más molestias le generan al pasajero que viaja.

Ya sea por los altos costos en que ofrecen sus productos, o bien por la deficiente atención al cliente. ACI-LAC nos mostró una gráfica con los puntos que más causaban fricción durante su recorrido por todo el aeropuerto. Y aunque no lo crean, las tiendas le ganan en las quejas a otros puntos inevitables, como migración y aduana, que son las secciones que normalmente generan más molestias.

Ahora bien, en los hechos tenemos tres sedes mundialistas: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y de los 104 partidos a disputarse en la Copa Mundial de Futbol 2026, en nuestro país se celebrarán 13 juegos. Se estima que se sumarán unos 5.5 millones de turistas a los que suelen visitar México, que vendrán a ser parte de la fiebre mundialista.

Como país, el reto es que no solamente vengan a los 13 juegos a disputarse, sino que se queden a explorar algunas de todas las maravillas que México tiene que ofrecer. El incremento estimado representa un 44%; por tal motivo los gobiernos locales de las tres sedes están echando toda la carne al asador, porque la derrama económica se traduce en alrededor de 20 mil millones de pesos.

Una excelente ventana de oportunidad, pero tenemos que hacer la pregunta impopular: ¿tenemos la capacidad para recibir turistas? A diario puedo ver quejas, ya sea por las remodelaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por la polémica entre los taxis de sitio y los vehículos por aplicación, por la falta de conectividad terrestre en los aeropuertos, la carencia de transporte público en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el colapso que hay en la perla tapatía al respecto; los regios no se quedan atrás con las quejas por el monorriel o metro que iba a estrenarse para este mundial en la sultana del norte.

¡Así es que vamos a ello!, mientras sigue la polémica entre la gente que no entiende porqué el alto costo de los taxis de aeropuerto, sin voltear a ver que en todo el mundo son más onerosos que en la calle. Y pongo de ejemplo a los taxis de sitio del Aeropuerto JFK, en Nueva York, que sumando la tarifa plana, peajes, propina y otras tasas adicionales tienen un costo de $100 dólares, si te llevan a Manhattan.

Aproximadamente $1,800 pesos, si hacemos la conversión, por menos de 18 kilómetros (del Zócalo de la CDMX al Estadio Azteca). Mucha gente los usa, y otros prefieren el servicio de Uber/Lyft, aunque son más caros en Estados Unidos, pues en promedio el mismo viaje llega a costar hasta $109 dólares, esto es unos $1,962 pesos. No lo digo yo, eric@nuevayork.com -de la página nuevayork.es- opina lo siguiente:

“He vivido en Manhattan durante años y siempre recomiendo a la gente que viaja a Nueva York por primera vez tomar un taxi amarillo… A pesar de que el metro es barato, sigo prefiriendo hacer el viaje en taxi. Es fácil, y no hay nada más bonito que ver el skyline desde un taxi amarillo… Puedes usar Lyft o Uber para ir de JFK a Manhattan. Sin embargo, mi experiencia personal es que tomar uno de estos servicios puede ser más caro que tomar un taxi amarillo”

El costo generalmente de los taxis de aeropuerto es más elevado que los vehículos por aplicación, por ejemplo, un viaje saliendo del Aeropuerto de Heathrow al centro de Londres (27 Km) sale en £100 libras, más menos unos $2,400 pesos; por esa misma distancia un Uber cobra entre £35 ($840 pesos) y £85 libras ($2,040 pesos). Estamos hablando que alrededor el mundo el costo en promedio de los taxis de sitio de los aeropuertos son siempre más elevados que cualquier otro medio de transporte.

Por esta razón muchos de los viajeros que vienen del extranjero buscan generalmente desplazarse en transporte público , tal y como lo hacen en sus países de origen; por eso la importancia del haber arreglado el transporte público y la movilidad, tanto de la Ciudad de México como la de Guadalajara y Monterrey.

Las tres ciudades tienen serios problemas de movilidad. En el caso de la capital del país, las obras de remodelación del Sistema Metro dejan muchísimo que desear, y se los dice alguien que durante muchísimos años ha usado transporte público para trasladarse.

No debe pensarse únicamente en el Mundial, sino en el beneficio para la población de una buena movilidad. Pero con Adrián Ruvalcaba como director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que no tiene experiencia en gestión de transporte público, hoy hay más deficiencias que arreglos.

Falta integración de los distintos modelos de movilidad, ¿cómo es posible que el Tren Suburbano tenga “otra” tarjeta y no se pueda usar la multimodal si es área conurbada ¿qué pasó ahí Delfina Gómez? ¿por qué hay nula inversión en transporte público de calidad en el Estado de México? Y a la Ciudad de México le digo, la interrupción constante del Sistema Metrobús es un verdadero calvario, por algo tiene carril exclusivo, pero todos los días el servicio se ve interrumpido por múltiples marchas, plantones y protestas.

Y no solo en la capital del país, en el caso de Guadalajara según la nota de Omar García para UDGTV “El uso del transporte público (...) registra una caída significativa en 2026, en medio de la crisis por el aumento a las tarifas. De acuerdo con el más reciente reporte del INEGI, en enero del año pasado se transportaron 24.4 millones de pasajeros en la ciudad, lo que representa una disminución anual de casi 10% respecto al mismo mes del 2025.”

De hecho, comenta que uno de los medios de transporte más afectados fue el Tren Eléctrico, que tuvo una caída en cuanto a pasaje del 17.3%, derivado del “tarifazo”, por lo que la gente se ha visto en la necesidad de buscar otras opciones para moverse, como el automóvil e incluso transporte informal con los peligros que eso conlleva.

Y seguimos con Monterrey, el Sistema “Metrorrey”, con la línea 6 que comenzó a construirse en 2023, debía de ser inaugurada en marzo, pero de 2025, y por lo menos tendrá una estación en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Sin embargo la realidad es que todavía no terminan los trabajos de construcción de esta línea del metro; la opción es saliendo de la estación Y Griega (conexión con la línea 1) y tomar ahí un camión que diga “Ruta Express Aeropuerto – Y Griega”.

Como nos podemos dar cuenta, en las tres sedes fallan con el sistema público de movilidad; créanme, yo sé que mucha gente está muy familiarizada con los vehículos de aplicación, pero no toda la gente los usa, ya sea por razones económicas e incluso hasta políticas; por eso se necesita de un abanico de movilidad para los turistas que van a venir a México, para que se queden a visitar el resto del país, y puedan hacerlo en cualquier medio de transporte.

Que sea eficiente, cómodo y seguro, tanto para los visitantes como para los residentes, porque las obras de movilidad se quedarán en beneficio para los ciudadanos. Sigamos el ejemplo de París en las pasadas olimpiadas, donde se logró reducir a la mitad las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), gracias a que la inversión en infraestructura para el transporte público que fue de unos 500 millones de euros; PRNewswire publicó al respecto:

“Un aumento del 15% en los servicios de transporte en promedio y hasta un 70% en algunas líneas.

Nuevas opciones de transporte específicamente diseñadas para el evento: la extensión de la línea 14 del metro desde Saint-Denis-Pleyel (cerca del Stade de France) hasta el aeropuerto de Orly, lo que hace que el aeropuerto esté a solo 30 minutos en metro automático desde el corazón de París, y del RER E a Nanterre. Esto se suma a garantizar la accesibilidad en 240 estaciones, lo que representa el 95% del tráfico de trenes y RER.

10 rutas de transporte gratuitas para acceder a los lugares de competencia ubicados lejos de las estaciones”.

Pero aquí en México, estamos peleando “que si taxi o Uber”, cuando el quid debería de ser la mejora de todo el sistema de movilidad, precisamente para recibir a los turistas que nos van a visitar, pero sobre todo porque una infraestructura bien planeada será en beneficio de toda la población, bajando los niveles de GEI y buscando que este mundial sea sostenible y amigable con el medio ambiente.

Los partidos se llevarán a cabo del 11 de junio al 19 de julio de este año, veremos cómo nos va…Y evidentemente no estoy hablando de los marcadores.