La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) ha publicado sus “proyecciones” para la industria aérea ; según sus cifras, la demanda de pasajeros a nivel mundial “se duplicará, con creces” para este 2050, pero yo no soy tan optimista.

Y es que por el momento no puedo dejar a un lado el conflicto bélico que iniciaron los Estados Unidos de América, de la mano con Israel, en contra de Irán; una “guerra” que en la cabeza de Donald Trump iba a ser “rápida”, y ya vamos en la tercera semana. Y no, el panorama no es nada halagüeño.

Por eso pongo en duda las proyecciones de la IATA, porque de continuar la guerra, la aviación entrará en una de sus peores crisis; por eso las cifras que arroja me llaman mucho la atención, pero debemos tomar en cuenta que son resultado de un ejercicio que hizo la Asociación antes del estallamiento bélico.

Veamos pues qué es lo que pronostican para 2050.

Según las cifras de la IATA, se llegará a una demanda de pasajeros de 21.9 billones (esto en cifras gringas) de pasajeros en 2050, en un escenario de gran crecimiento; y en el caso contrario, de que el crecimiento no sea el esperado, tienen proyectado una demanda de pasajeros de 19.5 billones de pasajeros para el 2050.

Como lo explica la IATA, para la realización de sus proyecciones se basaron en distintos modelos de crecimiento, así como tendencias en cuanto al costo de los combustibles, y barajearon la posibilidad de lograr la meta de utilizar solamente combustibles sostenibles y amigables con el medio ambiente, así como el desarrollo dentro de la industria aérea.

Para Willie Walsh, director general de la IATA: “Las perspectivas para los viajes aéreos son positivas. La gente quiere viajar y, según todos nuestros escenarios modelados, se espera que la demanda de vuelos se duplique con creces para mediados de siglo.

Esto es una buena noticia para el desarrollo económico y social mundial porque el crecimiento de la aviación catalizará oportunidades, incluidos empleos, en todo el mundo. Nuestro informe de ‘Demanda a Largo Plazo’ proporciona a los gobiernos, la industria y los proveedores de energía, una base sólida para la planificación a largo plazo.

Subraya la necesidad de marcos normativos que apoyen facilitadores clave para el éxito, como el desarrollo eficiente de infraestructuras, la facilitación del acceso al mercado, la armonización regulatoria y una transición efectiva hacia la energía limpia”

Repito, todas estas proyecciones se hicieron antes de que los Estados Unidos e Israel estallaran la guerra contra Irán. Lo que resalta del estudio de la IATA es que consideran que el ritmo de crecimiento no será igual entre las distintas regiones. En su escenario de “rango medio”, tiene proyectado un crecimiento de las regiones de África y Asia-Pacífico entre el 3.8% y 3.6% respectivamente, y que, en el caso de las regiones de Europa y Norteamérica, se ralentice su crecimiento entre un 2.5% y un 2.8%

Su estudio destaca el cambio que la pandemia de Covid-19 tuvo en la estructura de la industria aérea, una brecha que todavía no se logra alcanzar, incluso con predicciones en escenarios de “alto crecimiento”. Aclarando que la CARG es Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesta), cito a la IATA:

“…El análisis histórico muestra que el crecimiento anual promedio se desaceleró del 6,1 % de CAGR entre 1972 y 1998 al 4,5 % de CAGR entre 1998 y 2024. El escenario central para el período 2024-2050 proyecta una desaceleración adicional hasta el 3,1 % de CAGR. Esta moderación gradual refleja la madurez del mercado más que un debilitamiento de la demanda, ya que el número absoluto de pasajeros continúa aumentando significativamente…”, según lo que podemos leer en el comunicado.

Por supuesto, todo lo anterior está sujeto al tiempo, pues solamente este nos dirá sí se cumplieron las distintas predicciones, desde los escenarios menos favorables hasta los más optimistas. Por el momento tengo expectativas más a la baja, sobre todo porque no sabemos cómo va a terminar el conflicto bélico de los Estados Unidos e Israel contra Irán, porque cada día que pasa el panorama se complica más.

Una realidad que ya empieza a sentirse dentro de la industria de la aviación es el reacomodo de las operaciones en las líneas de Medio Oriente , así como las que también viajan a dicha región, y en el caso de los Estados Unidos, pues ya se cumplió un mes del cierre parcial, el segundo en esta administración.

Esto ha puesto en jaque a los aeropuertos del vecino país, con larguísimas filas, sobre todo el pasado fin de semana que comenzaron las vacaciones de “Spring Break”. Solo nos queda dejar pasar el tiempo y observar si se cumplen con las proyecciones o no.

No me considero “pesimista”, más bien una persona optimista con información. Hago votos porque el conflicto bélico termine, antes de que los daños colaterales se vuelvan incontrolables.