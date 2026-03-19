El Tren Maya ha lanzado grandes descuentos para que puedas disfrutar esta Semana Santa. La sorpresa es que hay boletos desde 14 pesos para viajar con tu familia en el convoy.

¿Aún no decides cuál será tu destino en el periodo vacacional? Victor Hugo Marín, director de comunicación social del Tren Maya, detalla las promociones que tendrán esta Semana Santa.

Tren Maya anuncia boletos desde 14 pesos para viajar en Semana Santa

En entrevista con López-Dóriga, Victor Hugo Marín detalló que el Tren Maya ha lanzado una serie de promociones y descuentos para Semana Santa, con el fin de facilitar el acceso a diversos destinos del sureste mexicano.

Tren Maya lanza descuentos en Semana Santa (Fotografía Cortesía)

Para rutas cortas, como el tramo de Tenosique a Boca del Cerro, el Tren Maya tiene opciones muy económicas que van desde los 24.50 pesos, que podrían convertirse en 14 pesos con las promociones de Semana Santa:

Lunes: 20% de descuento en todos los boletos adquiridos a través de la aplicación oficial del Tren Maya

Martes: 15% de descuento al realizar la compra a través del sitio web oficial

De acuerdo con Victor Hugo Marín, la tarifa máxima de un boleto es de mil 300 pesos, que incluye el viaje desde Palenque, Chiapas, hasta Cancún, Quintana Roo, en clase premier.

Además, durante estas vacaciones de Semana Santa, el Tren Maya ofrece un 20% de descuento en viajes sencillos hacia destinos que cuentan con la distinción de “Pueblo Mágico”, como Izamal y Valladolid.

Tren Maya ofrece 10 paquetes turísticos para esta Semana santa

Actualmente, el Tren Maya tiene 10 paquetes turísticos activos diseñados para grupos y familias que buscan una experiencia completa que incluya zonas arqueológicas, playas y maravillas naturales.

Victor Hugo Marín relató que el costo promedio de los paquetes es de 15 mil pesos por persona e incluye: