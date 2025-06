“Trato de descubrir

I try to discover

Un poco de algo para hacerme más dulce

A little something to make me sweeter

Oh, nena, abstente

Oh, baby, refrain

De romperme el corazón

From breaking my heart

Estoy tan enamorado de ti

I’m so in love with you

Estaré por siempre triste

I’ll be forever blue

Que no me das razón

That you give me no reason

¿Por qué me haces trabajar tan duro?

Why you’re making me work so hard?”

ERASURE