“We were good, we were gold

De esos sueños que no se pueden vender

Kind of dream that can’t be sold

Estábamos bien juntos, hasta que dejamos de estarlo

We were right till we weren’t

Construimos un hogar y lo miramos arder

Built a home and watched it burn

Hmm, no quería dejarte

Hum, I didn’t wanna leave you

No quería mentir

I didn’t wanna lie”

MILEY CIRUS