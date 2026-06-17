Durante días, semanas y meses, el mundo observó con preocupación una escalada que parecía conducir inevitablemente hacia una confrontación de consecuencias imprevisibles. Las amenazas cruzadas aumentaron. Los discursos se endurecieron. Las advertencias militares se multiplicaron. Los mercados reaccionaron con nerviosismo. El precio del petróleo volvió a convertirse en motivo de preocupación global. Los gobiernos comenzaron a prepararse para escenarios cada vez más complejos. Analistas, diplomáticos y organismos internacionales advirtieron sobre el riesgo de una crisis regional de enormes proporciones. Y ahora, de pronto, llegan anuncios que hablan de acuerdos, de entendimientos, de reducción de tensiones y de posibles compromisos entre actores que durante años parecían incapaces de encontrar puntos mínimos de coincidencia.

La noticia merece atención. Nadie en su sano juicio puede desear una guerra. Menos aún una guerra en una región donde cualquier chispa tiene la capacidad de extenderse mucho más allá de sus fronteras inmediatas. Si efectivamente se ha logrado evitar una escalada militar de mayores proporciones, si se ha conseguido mantener abierto el estrecho de Ormuz, si se han generado mecanismos que reduzcan riesgos futuros y si se han abierto espacios para la negociación, ello constituye una buena noticia para la comunidad internacional. Pero precisamente porque la paz siempre es preferible a la guerra, conviene examinar con serenidad lo ocurrido y resistir la tentación de aceptar sin más las narrativas triunfalistas que comienzan a surgir desde todos los frentes.

Porque existe una pregunta que aparece inevitablemente después de cada conflicto, después de cada crisis y después de cada gran disputa geopolítica: si todos celebran, si todos afirman haber ganado y si todos proclaman una victoria histórica, entonces ¿quién paga los platos rotos?

Porque los platos rotos existen.

Y son muchos.

Donald Trump habla de un éxito diplomático de gran magnitud. Sus simpatizantes sostienen que evitó una guerra mayor, protegió intereses estratégicos de Estados Unidos y logró compromisos que otros gobiernos no habían podido alcanzar. Del otro lado, los voceros iraníes presentan los acontecimientos como una demostración de resistencia, firmeza y capacidad para sostener sus posiciones frente a las presiones occidentales. Israel reivindica logros estratégicos. Pakistán aparece celebrando su papel como facilitador. Los mercados reciben con optimismo la posibilidad de una reducción de tensiones. Y así, observando las distintas narrativas, pareciera que todos ganaron. Pero precisamente ahí comienza el problema. Porque cuando todos dicen haber ganado, normalmente todavía no está claro quién ganó realmente. Y mucho menos quién perdió. O quién terminó pagando el costo.

La imagen recuerda a esos combates de boxeo que dejan más preguntas que respuestas. El púgil regresa al vestidor con el rostro inflamado, la nariz sangrando, los ojos semicerrados, el cuerpo cubierto de golpes y apenas capaz de mantenerse en pie. Se mira al espejo y alguien le asegura que ganó. Del otro lado aparece el supuesto derrotado: prácticamente limpio, sonriente, entero y sin señales visibles de castigo. Algo no termina de cuadrar. Exactamente eso ocurre cuando todas las partes proclaman simultáneamente una victoria histórica. La lógica más elemental obliga a preguntarse qué parte de la historia todavía no conocemos.

Durante meses se movilizaron enormes recursos militares. Se desplazaron fuerzas navales. Se reforzaron posiciones estratégicas. Se incrementaron gastos de seguridad. Se activaron sistemas de inteligencia. Se desarrollaron operaciones de enorme complejidad logística. Los mercados reaccionaron a cada declaración, a cada amenaza y a cada movimiento. Empresas, inversionistas y gobiernos tomaron decisiones condicionadas por una incertidumbre que terminó afectando a millones de personas que jamás participaron en las decisiones que provocaron la crisis. Todo ello tuvo un costo gigantesco. Un costo económico. Un costo político. Un costo diplomático. Un costo estratégico. Un costo humano. Y la pregunta sigue siendo exactamente la misma: ¿quién paga la factura?

Porque incluso si el acuerdo termina consolidándose, el costo de llegar hasta aquí ya fue pagado. Estados Unidos destinó cantidades enormes de recursos a sostener despliegues militares, operaciones de vigilancia, protección de rutas estratégicas y acciones destinadas a contener una posible expansión del conflicto. Irán continuó soportando enormes presiones económicas, financieras y comerciales. Israel mantuvo elevados niveles de movilización y alerta. Los mercados energéticos absorbieron meses de incertidumbre. El comercio internacional operó bajo escenarios de riesgo que impactaron cadenas de suministro y decisiones de inversión. Nada de eso desaparece simplemente porque aparezca un comunicado anunciando un acuerdo.

Más aún, todavía existen demasiadas incógnitas. Washington ha hablado ampliamente. Pakistán ha hablado ampliamente. Pero Teherán ha sido considerablemente más reservado. No existe todavía una explicación completamente transparente sobre los términos precisos del entendimiento. No está completamente claro qué aceptó Irán. No está completamente claro qué obtuvo a cambio. No está completamente claro cómo se verificará el cumplimiento de los compromisos asumidos. No está completamente claro qué ocurrirá con los temas relacionados con Hezbollah. No está completamente claro cuál será la posición definitiva de Israel. No está completamente claro qué mecanismos existirán para resolver futuras controversias. Y cuando las zonas grises son tan numerosas, el observador serio tiene la obligación de mantener una saludable dosis de escepticismo.

Ello no implica negar la posibilidad de un éxito diplomático. Sería igualmente irresponsable descartar de antemano la posibilidad de que efectivamente se haya logrado un avance importante. Si se evitó una guerra mayor, si se redujeron riesgos para la estabilidad regional y si se establecieron mecanismos que permitan disminuir tensiones futuras, el hecho merece reconocimiento. La honestidad intelectual exige reconocer los aciertos con la misma disposición con la que se señalan los errores. Pero reconocer una posibilidad no obliga a ignorar las preguntas pendientes. Y las preguntas son muchas.

Porque tampoco está claro qué consecuencias tendrá todo esto para China, para Rusia y para los BRICS. Durante años Irán ha ocupado una posición relevante dentro de diversos esquemas de cooperación y alineamiento geopolítico alternativos al liderazgo occidental. China ha profundizado relaciones económicas y estratégicas con Teherán. Rusia ha encontrado espacios de coincidencia en múltiples asuntos internacionales. Los BRICS han incorporado a Irán dentro de una visión más amplia de reconfiguración del equilibrio global. Resulta difícil imaginar que un acuerdo de esta magnitud carezca de efectos sobre esos equilibrios. Del mismo modo, tampoco está claro cómo será la convivencia futura entre Washington y Teherán. Porque una cosa es detener una confrontación inmediata y otra muy distinta construir confianza después de décadas de desconfianza acumulada. La historia demuestra que los acuerdos pueden reducir tensiones sin eliminar rivalidades, evitar guerras sin generar amistad y producir estabilidad relativa sin resolver conflictos de fondo. Oriente Medio ha sido particularmente generoso en ejemplos de acuerdos que parecían prometedores en el corto plazo y terminaron revelando enormes limitaciones con el paso del tiempo.

Existe además otra dimensión que merece atención especial. Mientras el mundo observaba a Irán, Israel, Ormuz y las negociaciones diplomáticas, los problemas internos de Estados Unidos no desaparecieron. Simplemente dejaron temporalmente de ocupar los titulares. La deuda pública sigue allí. La inflación continúa siendo una preocupación para millones de familias. Las tensiones migratorias permanecen. La polarización política sigue alcanzando niveles extraordinarios. Las disputas entre estados gobernados por republicanos y demócratas continúan creciendo. Las controversias judiciales permanecen abiertas. Las divisiones culturales siguen intactas. Las diferencias sobre educación, inmigración, seguridad, economía y modelo de país continúan tan vivas como antes de la crisis.

Por eso resulta legítimo preguntarse si la verdadera prueba para Trump comenzará precisamente ahora. Porque una cosa es gestionar una crisis internacional y otra muy distinta resolver los problemas cotidianos de una nación profundamente dividida. Si el acuerdo prospera, Trump intentará presentarlo como una gran victoria política y diplomática. Tendrá argumentos para hacerlo. Pero si algo demuestra la experiencia reciente es que las sociedades terminan juzgando a sus gobernantes menos por las guerras que libran que por los problemas que dejan sin resolver dentro de sus propias fronteras.

Y allí aparece quizá la pregunta más importante de todas. Mientras Trump celebra, mientras Teherán celebra, mientras Israel celebra, mientras los mercados celebran y mientras distintos gobiernos intentan apropiarse de la narrativa del triunfo, ¿quién está pensando en la factura?

Porque las guerras dejan muertos. Las crisis dejan deudas. Los conflictos dejan resentimientos. Las confrontaciones dejan desgaste. Las amenazas dejan incertidumbre. Y las victorias políticas suelen durar mucho menos que las consecuencias económicas y sociales que producen.

Por eso quizá la verdadera noticia todavía no sea quién ganó.

Quizá la verdadera noticia sea quién pagó.

Y quién seguirá pagando.

Porque los acuerdos pueden firmarse en una tarde. Los titulares pueden durar algunos días. Las celebraciones pueden extenderse algunas semanas. Pero las consecuencias suelen acompañar a las sociedades durante años. Y cuando finalmente desaparezcan los discursos triunfalistas, cuando terminen las conferencias de prensa, cuando se apaguen los reflectores y cuando los vencedores concluyan sus celebraciones, millones de ciudadanos seguirán enfrentando la misma realidad de siempre: el costo de la vida, los impuestos, la incertidumbre económica, la deuda pública, las tensiones sociales y los problemas cotidianos que ninguna declaración diplomática puede resolver por sí sola.

Porque las victorias pueden repartirse entre muchos.

Pero las facturas no.

Y cuando todos se proclaman vencedores, normalmente la cuenta termina llegando a quienes nunca estuvieron sentados en la mesa donde se negoció el acuerdo.

Porque los platos rotos casi siempre terminan pagándolos los ciudadanos.