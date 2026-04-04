Si ayer el problema quedó claro —un poder impredecible— hoy la pregunta es más incómoda: ¿queda alguien capaz de detenerlo… o los frenos ya no alcanzan? Si el poder ya no es predecible, la siguiente pregunta no es menor: ¿quién lo contiene cuando decide no contenerse? Durante décadas, el sistema internacional se sostuvo sobre una idea relativamente simple: ningún poder, por fuerte que fuera, operaba completamente solo. Siempre había equilibrios, contrapesos, incentivos cruzados y límites que, aun tensos, terminaban funcionando. No era un sistema perfecto, pero sí suficiente para evitar que el descontrol se volviera regla. Hoy, ese sistema sigue ahí, pero cada vez se parece más a una estructura que funciona… con retraso.
Hacia adentro, los contrapesos institucionales existen, pero llegan tarde. Operan, sí, pero bajo presión, forzados, a veces a contracorriente. No han desaparecido, pero han perdido reflejos. Y en política, perder reflejos es empezar a perder control. Hacia afuera, el panorama no es más tranquilizador. Europa marca distancia, pero no conduce. Liderazgos como los de Emmanuel Macron o Pedro Sánchez fijan postura, elevan tono, pero no logran articular un eje que ordene. Japón observa con la prudencia que impone la historia… y la geografía. El mundo árabe, siempre pragmático, ajusta posiciones, rompe equilibrios discretamente y recalcula. Nadie rompe del todo, pero nadie contiene con claridad.
Y en ese vacío relativo aparece el candidato natural al equilibrio: China. Natural… en teoría. Porque en la práctica, China no entra a estabilizar el sistema por vocación. Entra a maximizar su posición. No actúa como árbitro. Actúa como jugador, y uno bastante sofisticado. Eso introduce una paradoja incómoda: el único actor con capacidad real para equilibrar no necesariamente tiene incentivos para hacerlo. Puede contener, pero también puede esperar, o incluso aprovechar.
Y mientras tanto, el sistema se reconfigura. No en bloques claros, como antes, sino en coincidencias circunstanciales. Empiezan a aparecer alineamientos impensables hace algunos años. Países con diferencias profundas, incluso con historias de confrontación, encuentran puntos de coincidencia no por afinidad, sino por necesidad. No para construir un nuevo orden, sino para evitar que el actual se desborde. No es una alianza. Es un reflejo. Y los reflejos, en política internacional, suelen llegar después del golpe.
Ese es el problema de fondo. No es que no existan frenos. Es que ya no son suficientes. Y cuando los frenos no son suficientes, el poder no se detiene: se estira, se prueba, se empuja… hasta encontrar el límite, o hasta descubrir que ese límite es más flexible de lo que parecía. Ahí es donde la pregunta cambia de naturaleza. Ya no es quién tiene el poder. Es quién puede frenarlo. Y la respuesta, hoy, es incómoda: nadie de forma clara, inmediata y suficiente.
Porque los contrapesos internos son reactivos, los externos son dispersos y el único actor con capacidad plena juega bajo su propia lógica. Eso no significa ausencia total de control. Significa algo más complejo: un sistema donde el freno existe… pero no siempre llega a tiempo. Y cuando el freno llega tarde, el problema ya no es la decisión, es la consecuencia. Porque el poder desbocado no necesita consenso, ni legitimidad plena, ni siquiera razón. Solo necesita tiempo sin contención.
Y ese tiempo no solo corre… se acumula. Se vuelve margen de maniobra para decisiones cada vez más arriesgadas, más unilaterales, más difíciles de revertir. Cada acción sin respuesta efectiva amplía el umbral de lo posible. Lo que ayer parecía impensable, hoy se ensaya; lo que hoy se ensaya, mañana se normaliza. Así es como se erosionan los límites: no con rupturas espectaculares, sino con pequeñas concesiones sucesivas que, sumadas, terminan por vaciar de contenido cualquier intento de contención.
El problema es que el costo de ese proceso no se paga de inmediato. Se difiere. Se desplaza. Se esconde en la aparente estabilidad de corto plazo. Pero tarde o temprano aparece, y cuando lo hace, ya no hay margen para correcciones graduales. Entonces las reacciones son bruscas, desordenadas, incluso desesperadas. Y ahí el sistema deja de administrar tensiones… para simplemente resistirlas.
En ese punto, la política deja de ser conducción y se convierte en contención de daños. Los liderazgos ya no construyen escenarios; los padecen. Y lo más preocupante: la incertidumbre deja de ser una variable más del sistema para convertirse en su condición dominante. Nadie sabe con claridad cuál es el siguiente movimiento, pero todos intuyen que el margen de error se ha reducido peligrosamente.
Porque cuando el poder se acostumbra a no ser frenado, no retrocede por voluntad propia. Avanza hasta que algo lo obliga a detenerse. Y ese “algo” rara vez es ordenado o previsible. Suele ser una crisis, un quiebre, un punto de no retorno. Es ahí donde la historia deja de ser advertencia para convertirse en factura.
Y ese tiempo es precisamente lo que hoy empieza a sobrar. Porque cuando nadie frena al poder, el siguiente paso no es el exceso. Es el accidente.
