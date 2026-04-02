La furia de Donald Trump dejó de ser un rasgo anecdótico. Hoy pesa, incide, condiciona. Se expresa en el enojo frente al rechazo casi unánime a su llamado “plan de paz”; en la irritación al ver cómo su popularidad se desgasta mientras crece el cuestionamiento a sus decisiones; en la respuesta agresiva hacia países que no respaldan sus posturas; en los amagos de replantear —o incluso abandonar— compromisos dentro de la OTAN; en la insistencia de buscar resquicios legales para intentar volver a la boleta presidencial; y en esa constante tentación de presionar o pasar factura a quienes no se alinean.

Pero hay algo más, y quizá más revelador: la reacción inmediata, personal y desproporcionada cada vez que es cuestionado en público. El gesto corto, el arrebato, la confrontación directa. Como si disentir no fuera parte del juego democrático, sino una afrenta que exige respuesta. Esa irritación permanente no surge de la nada. Se alimenta de un dato concreto: la pérdida de respaldo. Y cuando la validación cae, la reacción se endurece.

Todo junto no describe solo un estilo. Marca un momento.

Porque la furia en política no aparece en el vacío. Aparece cuando el poder se siente cercado.

Y hoy ese cerco es doble.

Hacia afuera, el rechazo es claro y consistente. No se trata de diferencias menores ni de desacuerdos tácticos. Es una señal más profunda: no hay conducción reconocida. Cuando una propuesta internacional es descartada casi de forma generalizada por actores con peso real, lo que queda exhibido no es solo la propuesta.

Es el liderazgo.

Hacia adentro, el desgaste también es evidente. La aprobación se erosiona, la presión aumenta y la narrativa comienza a resquebrajarse. Ese doble frente —externo e interno— no suele generar contención.

Genera tensión.

Y la tensión, en este caso, ya está escalando.

Pero esto no va solo de temperamento. Va de estructura.

El poder no desaparece, se desplaza. Durante años parecía tener domicilio fijo: gobiernos, congresos, partidos. Ahí se decidía, ahí se ordenaba. Hoy esas estructuras siguen en pie, pero pesan menos frente a una dinámica que ya no espera permiso para imponerse.

Ese desplazamiento es real. Los gobiernos reaccionan más de lo que anticipan, los congresos se empantanan en la polarización y los partidos se distancian de la sociedad que dicen representar. Cuando eso ocurre, el poder no se detiene: se mueve, se reacomoda y empieza a operar con menos filtros.

Ahí se abre el vacío.

Porque influir no es conducir, movilizar no es construir y tener voz no equivale a tener proyecto. El sistema tradicional se debilita, pero nada sólido lo sustituye. Y ese vacío nunca permanece vacío.

Alguien lo ocupa.

El problema es cómo.

En ese contexto, la reacción del poder deja de ser un componente más.

Se vuelve el eje.

La respuesta de Trump es cada vez más reactiva, más personal, más confrontativa. La lógica estratégica cede terreno frente al impulso. Se endurecen las decisiones, se radicalizan los mensajes, se achican los márgenes de negociación. Cuestionar alianzas bajo presión, confrontar sin matices, explorar rutas extraordinarias para mantenerse vigente y personalizar el conflicto no fortalece el liderazgo.

Lo tensiona.

Y entonces el problema deja de ser solo político. Se vuelve sistémico.

Porque cuando el poder se ejerce desde la reacción, la estabilidad deja de ser prioridad. Y cuando la estabilidad deja de importar, el sistema lo resiente. Ese es el punto delicado.

Un liderazgo bajo presión tiene dos opciones: corregir o escalar.

Todo indica que aquí se está optando por lo segundo.

Pero el fondo no es solo la decisión.

Es el terreno.

Un poder que ya no se mueve exclusivamente por los canales tradicionales. Un sistema político debilitado. Un entorno internacional que no valida. Y una presión interna que no cede.

Esa combinación no genera control. Genera fricción.

Y cuando la fricción se acumula, la capacidad de contención empieza a fallar. La pregunta deja de ser política. Se vuelve incómodamente básica.

¿Quién está conteniendo a quién?

Porque si el sistema deja de contener al poder, el poder termina arrastrando al sistema. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es el desacuerdo.

Es la pérdida de control.

Ahí aparece una advertencia que no conviene suavizar: la tentación de estirar las reglas para mantenerse vigente, aunque sea bajo argumentos legales, es el umbral donde la competencia democrática empieza a deformarse. No es solo una candidatura. Es el mensaje de fondo: que las reglas pueden ajustarse cuando el poder se siente en riesgo.

Ese es el terreno donde los liderazgos dejan de adaptarse a los límites y empiezan a intentar redefinirlos.

En paralelo, otro riesgo asoma: el de un liderazgo que, sometido a presión constante, empieza a radicalizar no solo sus decisiones, sino su propia lectura de la realidad. El desgaste, el rechazo y la confrontación pueden derivar en una distorsión peligrosa: asumirse indispensable cuando el entorno ya no lo respalda, creerse por encima de los contrapesos, responder desde la irritación en lugar de la estrategia.

Un sistema puede soportar tensiones. Lo que difícilmente soporta es operar sin equilibrio. Cuando las decisiones se toman bajo presión, con lógica de confrontación y con un liderazgo que actúa más por impulso que por cálculo, el margen de error se reduce.

Ese es el riesgo de fondo.

No solo el desgaste.

No solo el rechazo.

Sino la posibilidad de que el sistema deje de ordenar y empiece a reaccionar.

Y cuando un sistema reacciona en lugar de conducir, el poder deja de ser poder. Se desborda.

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