Si la fase anterior mostraba desgaste, la actual empieza a exhibir algo más delicado: inestabilidad.

La conducta reciente de Donald Trump no solo refleja presión. Refleja contradicción. Y la contradicción sostenida en el ejercicio del poder no es un detalle menor. Es una señal de alerta.

Primero anuncia que se retirará de Irán, argumentando que su intervención no ha sido valorada, que su intención era “ayudar al mundo”, preservar el orden energético global y evitar un conflicto mayor. Se coloca como garante de estabilidad. Pero la narrativa dura poco. Horas después, la postura cambia: vuelve a la confrontación, endurece el tono y amenaza con “acabar con Irán” y “enviarlos a la edad de piedra”.

Ese tipo de oscilación no es táctica. Es inconsistencia.

Y cuando la inconsistencia se instala en la conducción del poder, el problema deja de ser estratégico. Se vuelve estructural.

A esto se suma un elemento aún más preocupante: el entorno que lo rodea.

El secretario de Defensa ya no actúa como contrapeso. Actúa como acelerador. No modera: amplifica. No contiene: empuja. Y en ese papel, no solo endurece la narrativa hacia afuera, sino que empieza a reconfigurar los equilibrios hacia adentro, desplazando figuras, reduciendo márgenes de influencia y operando con una lógica que sugiere algo más que alineación. Sugiere agenda propia.

En ese mismo contexto, el inesperado despido de la fiscal Pam Bondi no puede leerse como un hecho aislado. Se inserta en la misma lógica de reacomodo interno, de ajuste de piezas y de eliminación de márgenes incómodos. No es solo una decisión administrativa: es una señal política. Una más, en una cadena que apunta hacia la concentración y el control del entorno inmediato.

Y cuando un actor no electo comienza a influir de forma determinante en la dirección de la agenda presidencial —especialmente en temas de seguridad, intervención y escalada— la pregunta deja de ser administrativa. Se vuelve política en su sentido más delicado.

Porque en ese reacomodo ya hubo señales: una figura desplazada, un contrapeso reducido… y ahora, una fiscal removida de manera abrupta. Y todo indica que el proceso no terminó ahí.

La presión ahora apunta hacia otros actores dentro del mismo entorno. Entre ellos, Marco Rubio. No como adversario externo, sino como competidor interno.

Eso cambia la lógica.

Porque cuando dentro del mismo círculo de poder comienzan a operar dinámicas de desplazamiento, acumulación de influencia y definición de agenda desde posiciones no electas, el problema deja de ser político. Se vuelve orgánico.

El poder ya no solo se concentra. Se reconfigura internamente.

Y en ese contexto, la reacción del liderazgo deja de ser un elemento más. Se convierte en el eje.

La respuesta de Donald Trump se vuelve cada vez más reactiva, más personal, más confrontativa. La lógica deja de ser estratégica y empieza a ser impulsiva. Las decisiones se endurecen, los mensajes se radicalizan y los márgenes de negociación se reducen.

Cuestionar alianzas bajo presión, confrontar sin matices, explorar rutas extraordinarias para mantenerse en el poder y personalizar el conflicto no fortalece la conducción. La tensiona.

Ahí aparece uno de los puntos más delicados: la insinuación de replantear el papel de Estados Unidos dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no como rediseño estratégico de largo plazo, sino como respuesta al desacuerdo.

Cuestionar alianzas históricas bajo presión no proyecta fortaleza. Proyecta inestabilidad.

Pero el frente más revelador sigue siendo el interno.

La decisión de acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos para defender una postura restrictiva sobre ciudadanía por nacimiento, acompañada de descalificaciones abiertas, marca un punto de inflexión.

Porque cuando el poder confronta directamente a las instituciones que deberían equilibrarlo, el sistema entra en tensión.

Y cuando incluso jueces cercanos a su propia órbita rechazan sus argumentos, el mensaje es claro: hay límites. Y están siendo forzados.

Ese tipo de contradicciones no debilita solo el argumento. Debilita la coherencia del liderazgo.

Y cuando la coherencia se pierde, el poder se vuelve impredecible. Ese es el punto crítico.

Porque ya no estamos ante un liderazgo duro. Estamos ante un liderazgo impredecible.

Y la impredecibilidad, en política global, es el factor más peligroso.

Porque un liderazgo impredecible puede cambiar de posición en horas, escalar conflictos sin cálculo completo y tomar decisiones bajo impulso. Pero además —y esto es lo verdaderamente delicado— puede hacerlo teniendo en sus manos capacidad real de daño: capacidad estratégica, capacidad militar, capacidad nuclear.

El poder de “apretar el botón” deja de ser una abstracción cuando se combina con inconsistencia.

Y ahí es donde aparece la pregunta que hasta hace poco parecía retórica… y hoy deja de serlo: ¿Quién contiene a quien tiene el botón?

Mientras tanto, el entorno internacional empieza a reaccionar.

Figuras como Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y liderazgos en Japón marcan distancia. No desde una misma ideología, sino desde una misma preocupación. Diferentes visiones, un mismo diagnóstico.

Incluso en el mundo árabe, actores que habían sostenido acuerdos estratégicos comienzan a reconfigurar posiciones, rompiendo equilibrios que parecían estables.

Eso no es menor. Es una señal de reacomodo global.

Porque cuando aliados empiezan a dudar, el sistema internacional entra en fase de ajuste.

Y cuando ese ajuste ocurre frente a un liderazgo que no es predecible, el riesgo se multiplica.

Ahí es donde el problema deja de ser político. Se vuelve sistémico.

Un sistema puede resistir tensiones. Lo que no siempre puede resistir es la pérdida de coherencia en la conducción combinada con capacidad real de escalada.

Porque cuando las decisiones cambian de dirección,cuando el entorno empuja en lugar de contener, cuando las instituciones son desafiadas y cuando el liderazgo responde más desde el impulso que desde la estrategia, el margen de control se reduce.

Y cuando el margen de control se reduce, el riesgo aumenta. No solo para los adversarios. No solo para los aliados. Para todos.

Porque el problema ya no es si hay desacuerdo. Es si hay control.

Y cuando el poder deja de ser predecible, lo que sigue rara vez es estabilidad.