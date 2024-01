“Para este año 2024 que está por llegar, hago votos porque no se pierda la capacidad de asombro, la empatía y la resiliencia que permiten magnificar la condición humana. Que todas y todos gocen el privilegio de rodearse de quienes aman y que amen lo que hagan cada día en libertad...” YASMIN ESQUIVEL MOSSA, ‘EN X’ (31 DE DICIEMBRE DE 2023)

“Ningún presidente se levanta pensando cómo joder al país.” ENRIQUE PEÑA NIETO (25 DE OCTUBRE DE 2016)

Tiene razón la ministra Yasmín Esquivel: que no se pierda la capacidad de asombro. Como es el asombro que causa ver que se aferra a su posición (el ‘estatus’ ya lo perdió) después de conocerse de los plagios en su tesis de licenciatura… y de doctorado. Sugiero mande instalar en su casa el espejo de la ex rectora de Harvard y se mire en este fijamente. Ante el desprestigio al que llevaba a tan importante casa de estudios, Claudine Gay mejor renunció.

Pero esta solo duró seis meses en el cargo, mientras que Esquivel lleva 13 meses sin pasar a retirarse; ha usado toda clase de artilugios jurídicos para que no se llegue al fondo del asunto. ¿Renunciar a sus canonjías? ¡Por favor! Gray, en cambio, hasta compareció ante el Congreso de los Estados Unidos para responder por temas de terrorismo y antisemitismo.

Que no se pierda la capacidad de asombro tampoco ante Lenia Batres, quien hoy asumirá el cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver con qué nos sale.

¿Se dirigirá a los ministros en términos de ‘hijos de la ch’, como lo hizo con su vecina? ¿O buscará impresionar a sus iguales profiriendo ignorancia como es el decir que la constitución estadounidense no es escrita?… (Por cierto, la constitución estadounidense ha tenido únicamente 20 enmiendas en más de 200 años; la nuestra, con poco más de 100 años, ha sufrido más de 500 modificaciones. La razón es que el derecho anglosajón se basa en el precedente, su fuente se encuentra en la jurisprudencia y no en la ley escrita. Pero de ahí a decir que la constitución no se encuentra establecida en un texto, requiere mucha ignorancia…)

La probabilidad es grande de que ella hable en términos que agraden a López Obrador, olvidando que el Poder Judicial de la Federación es el poder de la Unión por excelencia y uno autónomo al Poder Ejecutivo.

Seguramente Arturo Zaldívar, integrante del equipo de la precandidata que ofrece… continuidad, estará muy complacido con Lenia, quien entró en su lugar. Ella, después de todo, va a insistir en el voto popular para la designación de los ministros del tribunal supremo y, a la vez, desde dentro de la Corte, hará “team AMLO” con las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, demostrando que hay soberbia, ignorancia y completa dependencia a lo dictado en Palacio Nacional. Lástima que insistan en asombrarnos, caray.

López Obrador desea que los jueces y ministros integrantes del Poder Judicial sean electos de manera ¿democrática? (‘con todo respeto’, diría él, pero el mecanismo que existe YA es tanto democrático como constitucional). En fin…

Eso sí, AMLO considera que mismo siendo resultado del voto popular “no cualquiera llegaría…” Pues tal vez no cualquiera llegue (dense una vuelta por Ecuador), pero por lo visto sí llegan ‘unas cualquieras’ que no conocen de derecho ni de separación de poderes ni de pesos y contrapesos ni de honestidad intelectual ni de decoro. ¡Ah! Y para mayor inri, ¡las tres ministras fueron propuestas por él!

Ojalá la ministra Lenia Batres nos asombrara con una cátedra de derecho; que en esta semana de vacaciones hubiera aprendido todo lo importante y necesario que se requiere para ejercer la función de ministra. Lo dudo.

Ojalá Yasmín Esquivel nos sorprendiera con la renuncia a su puesto, exponiendo que no puede seguir vulnerando la SCJN. También lo dudo.

Desafortunadamente los momios y sus antecedentes solo auguran sorpresas desagradables. Estas mujeres ayudarán a que en México no se pierda la capacidad de asombro.

Cada vez que pensamos que AMLO y su Cuarta Transformación ya no nos puede sorprender en estulticia, victimización y ganas de joder al país, lo vuelven hacer. Estas mujeres siguen el patrón y sería mejor pedirles que no nos sigan ‘asombrando’…

Si ese es el feminismo de la 4t, tener a ese tipo de mujeres en puestos clave, honestamente prefiero que no lo haya. Estoy convencida de que estas féminas llegaron a su posición de responsabilidad con una simple encomienda: destruir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.