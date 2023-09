Una jueza de distrito desechó el amparo que interpuso la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, en contra de la reforma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para modificar su reglamento y castigar los casos de plagio, publica el diario El País.

De esta manera, la UNAM gana un episodio de este caso con varias piedras en el camino para que la Universidad no pueda “hablar”.

Este amparo fue desechado por parte de Sandra de Jesús Zúñiga , jueza quinta de Distrito en Materia Administrativa, el pasado 8 de septiembre.

La Jueza dijo que el amparo fue una apreciación subjetiva sobre una “posible aplicación futura de normas”.

“Lo manifestado pro la promovente no es mas que una apreciación subjetiva sobre una posible aplicación futura de normas, lo que evidencía que estas no se le han aplicado” Sandra de Jesús Zúñiga. Jueza quinta de Distrito en Materia Administrativa

Cabe recordar que en marzo de 2023 la UNAM reformó los artículos 5 y 97 de su estatuto para abrir la posibilidad de declarar la nulidad de un título y examen de grado a alumnos o graduados que obtuvieron su título con “ayuda fraudulenta”.

Yasmín Esquivel Mossa no quiere que la UNAM hable

Cabe recordar que el objetivo de Yasmín Esquivel Mossa ha sido que la UNAM no pudiera hablar del tema ni publicar sus conclusiones tras la investigación que emprendió.

No obstante, a pesar de que este deshecho del amparo sea positivo para la UNAM, existe una demanda ante un juez civil de la Ciudad de México para que el Comité de Ética de la UNAM no pueda dar a conocer el contenido de su dictamen que determinaría si hubo plagio o no en su tesis de licenciatura.

También es pertinente resaltar que Yasmín Esquivel Mossa ha sido presidenta del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (CDMX).

En junio, la UNAM exigió su derecho a publicar el dictamen a pesar de que otra jueza de lo civil en la Ciudad de México reconoció la supuesta originalidad de la tesis atribuida a Yasmín Esquivel Mossa. Ese resultado solo buscaba obstaculizar la labor de la UNAM, detalló la Universidad.

Señalamientos contra Yasmín Esquivel Mossa

Cabe recordar que en diciembre de 2022, cuando Yasmín Esquivel aspiraba a ser presidenta de la SCJN a pesar de ser de las más recientes en ingresar a la Corte, se publicó el supuesto plagio de su tesis, pues un año antes -en 1986- se había publicado una prácticamente igual por un compañero.

Se trata de Edgar Ulises Báez Gutiérrez y la tesis Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Constitucional Apartado ‘A’.

En diciembre de 2022 se dio a conocer el supuesto plagio por LatinUS y posteriormente en febrero de 2023 también se publicó el posible plagio en su tesis de doctorado por a Universidad Anáhuac en el que tomó partes de los textos de 12 autores sin citarlos.

En el primer caso el plagio fue prácticamente completo y en el segundo caso al 46.5 por ciento.