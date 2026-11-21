El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, inauguró el espectáculo Polanco en Luces, una iniciativa que contempla cerca de 270 figuras e instalaciones luminosas para adornar distintos puntos de la demarcación durante la temporada navideña.

En compañía del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC CDMX), Jack Sourasky Olmos, vecinos y representantes del sector restaurantero, el alcalde Mauricio Tabe encabezó el encendido de un árbol navideño de 15 metros de altura, así como de las instalaciones que iluminarán calles y espacios públicos hasta el 6 de enero de 2027.

Luces navideñas en Polanco y otros puntos de Miguel Hidalgo

El espectáculo Polanco en Luces contempla decoraciones a lo largo del corredor de Presidente Masaryk, sus glorietas y el Parque Lincoln, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de figuras iluminadas en los espejos de agua, entre ellas un reno monumental de cinco metros de altura, escenarios con Santa Claus y osos polares, figuras de niños patinadores y fuentes de luz.

La iluminación navideña en CDMX también llegará a la explanada del Deportivo Pavón, en la colonia Pensil, y al Parque Caneguín, en la colonia Argentina Antigua.

El alcalde Mauricio Tabe destacó que el espectáculo se realiza año con año gracias al trabajo conjunto con el sector restaurantero de Polanco, que se suma a la alcaldía para ofrecer experiencias que fortalecen la convivencia, atraen visitantes e impulsan la actividad económica de la zona.

Quiero reconocer esta voluntad de poner su granito de arena para que nuestras calles estén mucho mejor. Es con ese esfuerzo de la CANIRAC que se ha logrado la iluminación de todo Masaryk y todos estos arreglos en los parques que ahora pueden visitar. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe inaugura Polanco en Luces (cortesía )

CANIRAC se suma a los festejos navideños

El presidente de CANIRAC CDMX, Jack Sourasky Olmos, invitó a los asistentes a visitar esta zona turística de la ciudad y convertirla en un punto de encuentro y convivencia familiar durante las fiestas decembrinas.

Estas fechas son momentos en los que recordamos la importancia de la familia y en las que los esperamos en nuestros restaurantes, porque son épocas muy importantes para reunirnos. Deseo que estas fiestas estén llenas de salud, alegría y esperanza para todas las familias de Miguel Hidalgo, y que este árbol ilumine nuestras calles y nos recuerde que, cuando compartimos y trabajamos juntos, nuestra comunidad se fortalece. Jack Sourasky Olmos, presidente de CANIRAC CDMX

Asimismo, destacó que iluminar no significa solamente decorar las calles, sino dar vida a los espacios públicos, impulsar los negocios, reunir a las familias y compartir con la comunidad la magia de la Navidad.

Se trata de hacer de la Navidad una gran experiencia en familia, pero también en nuestras calles; que estos sean los mejores recuerdos para sus hijos y para todos nosotros como comunidad. Con ese espíritu es que realizamos este esfuerzo junto con los restauranteros. Jack Sourasky Olmos, presidente de CANIRAC CDMX

El alcalde Mauricio Tabe agradeció el trabajo de las áreas de Gobierno y Asuntos Jurídicos, encabezada por César Garrido; de Servicios Urbanos, a cargo de David Rodríguez Lara, y de la Dirección General de Desarrollo Social, encabezada por Carlos Gelista González, cuya labor hizo posible el evento y la instalación de las decoraciones navideñas.

Las luces navideñas en Polanco y las demás figuras e instalaciones luminosas permanecerán encendidas hasta el 6 de enero de 2027.