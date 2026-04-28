Y sigue siendo claro: el tirano no entiende que no entiende

Cuando el poder tiránico pierde respaldo, fabrica amenazas. Pero cuando la amenaza se percibe como artificio… el miedo deja de funcionar.

El poder puede sostenerse durante un tiempo en la fuerza, en la narrativa, incluso en el miedo. Pero hay un punto en el que esos recursos se desgastan. Se repiten. Se vuelven previsibles.

Y cuando eso ocurre, el problema ya no es cómo gobierna… es que deja de gobernar.

Ese momento ya es visible.

Ayer, el recurso fue el miedo. Hoy, el problema es que el miedo ya no alcanza. La escena se monta, la narrativa se empuja, el enemigo se señala… pero el efecto ya no es el mismo. Ya no ordena. Ya no cohesiona. Ya no convence.

Porque el desgaste no se tapa con más ruido. Se exhibe.

El poder tiránico, tergiversado, trasnochado, desfasado y ejercido con prepotencia entra entonces en una lógica más peligrosa: no corrige, sobrerreacciona. No construye, endurece. No lidera, impone.

Pero imponer sin respaldo tiene límite.

Y ese límite empieza a asomarse incluso en los detalles. Ahí es donde el guion se rompe.

Las imágenes del incidente reciente no solo muestran un despliegue. Muestran inconsistencias. Movimientos que no terminan de cuadrar. Secuencias que abren preguntas. Según lo difundido, el entonces vicepresidente J. D. Vance habría sido evacuado primero. ¿Por qué él? ¿Bajo qué criterio? ¿Qué se evaluó realmente en ese momento?

En otras tomas, Pete Hegseth aparece relajado, incluso sonriente, casi como si la escena no correspondiera a la gravedad que se intenta proyectar.

Y luego lo chusco, que en realidad es revelador: Vance aparece acompañado… y en la secuencia queda la impresión de que la mujer que iba con él se queda atrás, abandonada en medio del movimiento. ¿Protocolo? ¿desorden? ¿improvisación?

No es un detalle menor. Es síntoma.

Y después, la imagen que descoloca: Donald Trump termina en el suelo. ¿Tropezón? ¿empujón involuntario? ¿maniobra de protección? ¿o parte de un exceso de aparato? Nadie lo explica con claridad. Y cuando no hay explicación, lo que crece es la sospecha.

Porque en política, lo que no se aclara… se interpreta.

Y lo que se interpreta… erosiona.

¿Dónde estaba el secretario de Estado? ¿Por qué no aparece en el presidium? ¿Por qué el director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, permanece sin alteración visible mientras todo ocurre?

¿Y el tirador?

Poca información. Versiones cruzadas. Especulaciones que lo vinculan con actores externos —incluso con Israel— sin sustento sólido. Un vacío informativo que no aclara… contamina.

Y cuando el vacío se llena de versiones, el control del relato se pierde.

Pero hay algo más grave.

La reacción inmediata.

Más seguridad. Más presupuesto. Más aparato.

La narrativa de amenaza permanente como justificación estructural. La seguridad convertida en argumento político. La tensión convertida en recurso.

La guerra como negocio.

Y al mismo tiempo, la escenografía avanzando: anuncios, proyectos, incluso ocurrencias como el famoso “salón de baile”, conviviendo con la narrativa de crisis. Un poder que habla de amenaza mientras construye espectáculo.

Ahí es donde la farsa asoma.

Porque lo que empieza a instalarse —y ya no en voz baja— es la percepción de montaje. No necesariamente como conspiración total, pero sí como construcción política del evento, como manipulación narrativa, como explotación del miedo.

Y cuando el miedo se percibe como construido… deja de funcionar.

Ese es el quiebre.

El poder puede fabricar tensión. Puede amplificar riesgos. Puede señalar enemigos. Pero no puede obligar a creer indefinidamente.

Y cuando la credibilidad se pierde… el miedo deja de sostener.

Mientras tanto, el fondo sigue intacto.

La manada de elefantes no solo sigue en la sala: ocupa la casa entera. Migración desbordada, fractura política, polarización social, deterioro económico, desgaste institucional, violencia creciente alimentada por decisiones erráticas.

Nada de eso se ha resuelto. Todo eso sigue ahí. Pesando.

Pero la atención se desvía.

Ahí aparece la vieja táctica: la caja china. Un evento que captura, una escena que domina, un relato que desplaza lo esencial.

No elimina la crisis. La oculta.

Pero el problema no desaparece. Se acumula.

Y cuando se acumula… estalla.

Porque el poder que necesita fabricar miedo para sostenerse es un poder que ya perdió algo fundamental: el respaldo.

Y cuando el respaldo se pierde… el poder desmesurado entra en su fase más peligrosa.

No la del control. La de la desesperación.

El poder desfasado que ya no controla… reacciona. El poder incontrolado que reacciona fuera de límites … se equivoca. El poder tiránico que se equivoca… se expone.

Y en ese punto, el tirano hace lo único que le queda: exagerarse a sí mismo. Se compara, se eleva, se apropia de símbolos. Ayer Dios. Luego líderes históricos. Hoy Lincoln, Martin Luther King. ¿Qué sigue?

Cuando el poder necesita disfrazarse de historia… es porque ya no puede sostener su presente.

Y ahí se rompe todo.

Porque provocar terror ya no le alcanza. El espectáculo ya no convence. La narrativa ya no controla.

Y cuando el miedo deja de funcionar… lo que queda es el vacío.

Y el vacío, en el poder, no se llena.

Se derrumba.

Porque esto ya no es un exceso. No es una anécdota. No es un episodio aislado.

Es un poder que perdió el control de la realidad… y ahora intenta controlar la percepción a cualquier costo.

Pero cuando el poder necesita fabricar miedo para sostenerse… ya no gobierna.

Simula.

Y cuando simula… cae.

No será de golpe. No será limpio. No será ordenado.

Pero será inevitable.

Porque el tirano no entiende que no entiende.

Y cuando no entiende… no corrige. Se hunde.

Y esta vez, no habrá montaje, ni espectáculo, ni enemigo inventado que lo salve.

Porque cuando la realidad alcanza al poder desmesurado y desbordado, no hay narrativa que la detenga.