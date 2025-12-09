Dijo en redes sociales el secretario de Agricultura, Julio Verdegué: “La acusación de un periódico a Altagracia Gómez, se basa en información incorrecta o falsa. El contrato al que se hace referencia fue cancelado, sin ejercer ni un peso, hace muchos meses. Me consta que Altagracia es estricta en evitar conflictos de interés. Es una mujer ejemplar”.

La confirmó la misma Altagracia, quien por cierto no es funcionaria: apoya, sí, a la presidenta Claudia Sheinbaum en las relaciones del gobierno con el sector empresarial, pero lo hace como ciudadana comprometida, sin ningún tipo de salario.

Altagracia Gómez lo explicó en entrevista: “La empresa (de su propiedad) no recibió ni un solo peso de ingreso de ese contrato, y el contrato fue cancelado por razones técnicas”.

Reforma la había acusado de haber obtenido un contrato con posible conflicto de interés por 369 millones de pesos. Es falso. Pero si hubiera sido cierto, no habría habido conflicto de interés, ya que ella, además de no trabajar en el gobierno, no tiene facultades para decidir sobre tales asuntos.

El hecho es que Reforma otra vez mintió. Según Altagracia, en ese periódico “lo hacen o por error o por omisión en sus datos, o porque tienen una línea editorial distinta”.

A la empresaria le faltó añadir una opción: que Reforma ha faltado a la verdad porque alguien del propio gobierno, en el típico fuego amigo, engañó a los redactores con información falsa simple y sencillamente para hacer a un lado a Altagracia, seguramente por miedo de que llegue al gabinete en las áreas económicas y desplace a cierto ambicioso. Tengo mis sospechas acerca de quién pudo haber sido el funcionario canalla, pero las guardaré para otra ocasión.