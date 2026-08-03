Por este medio, envío 20 preguntas a la Comisión Técnica de la UNAM , que fue creada el 21 de julio pasado para revisar los conflictos generados como parte del proceso de admisión a licenciatura, a través de examen en línea (2026). Lo hago como ciudadano de a pie y como egresado de la UNAM, con el único interés de contribuir a que nuestra universidad nacional se abra a la participación de la sociedad y para que, con ello, se promuevan y fortalezcan las prácticas democráticas en la institución.

1. ¿Se sabe si hubo filtración del examen o los exámenes a licenciatura aplicados en línea, de este año, o sólo se sabe de las irregularidades detectadas luego de los análisis estadísticos?

2. Este año ¿Los exámenes aplicados, en línea, fueron personalizados? Es decir, ¿se seleccionaron los reactivos a partir de un banco y se confeccionó cada examen de manera personalizada?

3. ¿Se sabe, a ciencia cierta, si existió manera de “burlar” ese dispositivo, es decir, se accedió ilegalmente al banco o los bancos de reactivos?

4. ¿Se detectó que en la aplicación del examen en línea, para licenciatura, hubiera algunos reactivos que se contestaron “más correctamente” que otros, esto mediante un análisis de frecuencia? Esta pregunta surge para saber si de esa manera se pudo detectar, o no, la venta del examen en sí mismo (o exámenes), o que lo que se filtró y se vendió, presuntamente, fueron los bancos de reactivos (afirmaciones, planteamientos, casos prácticos o preguntas de examen).

5. ¿La Comisión Técnica tiene acceso a los bancos de reactivos?

6. ¿Hay sospechas o elementos de indagación, por parte de la Comisión Técnica, como para concluir que las irregularidades surgieron dentro de la UNAM (funcionarios universitarios involucrados) o de parte de la empresa privada contratada para gestionar la plataforma informática que aplicó el examen en línea, o ambos?

7. ¿Se encontró que haya existido, o no, conflicto de intereses entre la empresa contratada y altos funcionarios de la UNAM?

8. La comisión técnica ¿cómo interpreta la salida de la Dra. Patricia Dávila, ex secretaria general de la UNAM, a finales de julio pasado?

Con respecto al llamado “examen de control” (de aplicación presencial) próximo a realizarse (agosto, 2026):

9. ¿Hay algún dispositivo o candado preventivo para asegurar que los exámenes de cada licenciatura, y sus respectivos bancos de reactivos no se filtren ni se vendan?

10. ¿El examen de control será personalizado? Es decir, ¿a cada estudiante se le entregará un examen diferente, confeccionado a partir de una selección aleatoria de reactivos? ¿O habrá un examen estándar o igual para las y los aspirantes en cada programa de licenciatura? (Esta última es una cosa poco probable)

11. ¿Cuál será el costo del examen de control?

12. ¿De dónde se obtendrán los recursos financieros para llevar a cabo este ejercicio extraordinario y no planificado de evaluación (examen de control) para determinar la admisión o el nuevo ingreso a licenciatura este año?

Dos preguntas más que ya planteé en mi artículo anterior (“UNAM, evaluación y clima de desconfianza”, SDP Noticias, sábado 1 de agosto, 2026):

13. ¿Se volverá a contratar a la misma empresa particular para que realice futuras evaluaciones en línea?

14. ¿Hay responsabilidades legales de la empresa contratada para llevar a cabo este tipo de evaluaciones en línea?

15. ¿El examen de control se llevará a cabo en papel (lectura óptica) o en PC’s para uso individual, es decir, en salas de computación?

16. ¿Cuál es la fecha o cuáles son las fechas de aplicación del examen de control?

17. De los casi 22 mil aspirantes aceptados originalmente, a través del examen en línea, ¿Cuántos obtuvieron 100% de aciertos y qué porcentaje representan éstos del total?

18. ¿La Comisión Técnica o los comisionados de manera individual pueden contestar preguntas, formuladas por la comunidad universitaria o por el público, en general, sobre el proceso de admisión a licenciatura, tanto de la aplicación en línea como del examen de control, o solamente pueden contestar a las preguntas que les formule el rector?

19. ¿La Comisión Técnica cuenta con académicas o académicos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la propia UNAM? Si esto no es así ¿por qué?

20. ¿Cuál es el fundamento legal del “examen de control”, cuando se sabe que la legislación universitaria no cuenta con esa figura de evaluación para admisión o nuevo ingreso?

Agradezco su atención y la pronta respuesta a estas cuestiones formuladas, como dicen las y los jóvenes aspirantes, “en buen plan”.

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