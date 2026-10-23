El “ASA SAF-MX Summit 2026” fue el primer foro organizado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) sobre este tema, y se llevó a cabo los pasados días 14 y 15 de octubre; en él se abordó ampliamente la importancia de que la industria aérea transicione a las energías verdes.

Nuestro país tiene enfrente un gran desafío para el desarrollo de los “combustibles de aviación sostenible” (SAF, por sus siglas en inglés). Comparto con ustedes un dato que me parece preocupante, y que la verdad yo desconocía: actualmente México importa poco más del 50% de la turbosina que utiliza; me parece una cifra enorme, y esta es una de las razones por las que el desarrollo de SAF representa uno de los grandes retos de la industria y del país, no solo por transitar a las energías verdes y renovables, que son amigables con el medio ambiente, sino también porque representa un área de oportunidad de desarrollo macroeconómico.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tiene contemplada la elaboración de un estudio de factibilidad para el desarrollo y producción del SAF, que viene acompañado del compromiso que tiene México (junto con otras naciones) de llegar al 2050 con una aviación “cero emisiones de CO2” a la atmósfera, que dicho de otra forma es tener una aviación “verde” y descarbonizada.

Algo de lo más destacado de este estudio, es que además de incluir temas como financiamiento y materias primas, contará con un plan detallado de recomendaciones para desarrollar SAF en México. La fecha para presentarlo a la Secretaría de Energía (SENER) está calculada para finales de este año, o a principios del siguiente.

Evidentemente las recomendaciones van acordes a las particularidades que tiene el país. Además, se cuenta con el apoyo de Airbus y Volaris que llevan tiempo trabajando en este tema, en una hoja de ruta, con la participación de las autoridades aeronáuticas como lo es la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y por supuesto con la presencia de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

ASA SAF-MX Summit 2026 (Ximena Garmendia)

Otro punto importante es que México participa de manera voluntaria en el Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), que funciona a través de la adquisición de bonos verdes, y de esa forma coadyuvar a la descarbonización de la industria aérea, y de “refilón” luchar contra el cambio climático.

Y es que para el 2027 ya será obligatorio que México realice este tipo de compensaciones CORSIA, de ahí la importancia de que nuestro país comience ¡ya! a desarrollar SAF.

En cuanto a las mejores materias primas para la fabricación del SAF en México, se ha pensado en el sargazo, sin embargo, el tratamiento que se le debe dar, como la desalación de esta alga marina, tiene que ser sostenible. Hoy por hoy los métodos disponibles utilizarían mucha agua dulce, y eso representa un freno. Pero a pesar de ello, existen estudios en marcha, buscando cómo lograr que el sargazo pueda ser utilizado para fabricar SAF.

¿Qué otras materias primas se pueden utilizar para la fabricación del SAF? De entrada, el uso de aceites de cocina y grasas, aunque este tipo de materias actualmente están acaparados tanto por la industria del jabón como la de los alimentos para animales.

Por ello la discusión se centra en que el SAF que se desarrolle en México provenga de la caña de azúcar, o de otro tipo de cultivos como maíz, soya, sorgo e incluso colza, por mencionar algunos de lo que se requieren para la fabricación de etanol.

Pero no podemos dejar a un lado que para la fabricación del SAF, México tiene un gran mercado que puede impulsar a tener una bioeconomía, con los residuos agrícolas; a diferencia de otros países, no tendríamos necesidad de comprar este tipo de residuos porque ya los tenemos, lo cual es una gran ventaja.

Un anuncio que se hizo en el marco del ASA SAF-MX Summit 2026, fue que Aeropuertos y Servicios Auxiliares se encuentra participando en la planeación de instalaciones especializadas con el objetivo de suministrar SAF en los aeropuertos del país.

Por el momento tienen contemplado dos puntos: uno en la Ciudad de México y otro en Cancún, pues justamente en estas dos localidades se encuentran los aeropuertos que más tráfico de pasajeros tienen, tanto a nivel nacional como internacional, y nos referimos al “Benito Juárez” (AICM) y el de Cancún (CUN).

Otro anuncio, este por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), fue que están por producir biocombustible, o sea SAF, en las refinerías de Tula y Parajitos porque ya cuentan con la infraestructura. La meta de la paraestatal es estar fabricando 5% de SAF para el 2030, aprovechando la colaboración con Petrobras.

Y que este SAF se hará con diversos tipos de materias primas, desde la caña de azúcar, pasando por los aceites de cocinas, las grasas y los desechos residuales. Debe tomarse en cuenta que se piensa comenzar con las grasas y la caña de azúcar, por la rapidez con la que se pueden fabricar biocombustibles con dichas materias primas.

Es un hecho, la producción de combustibles amigables con el medio ambiente está dentro de la agenda del gobierno federal. Además, también se está pidiendo la participación de otros sectores, como el privado, el académico, y por supuesto de los principales clientes: las aerolíneas.

Como podrán ver, el campo de acción es enorme, solo hablado del desarrollo y fabricación de SAF en nuestro país.