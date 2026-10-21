Dentro de los planes de Air Canada para el próximo otoño de 2027 está el iniciar una ruta a Sevilla, en España. Tienen previsto que salga del Aeropuerto Internacional de Montreal (YUL), pero eso no es todo… esperen que aquí viene lo mejor.

De entrada, se trata de un vuelo sin escalas, y ¿saben en qué equipo se va a operar este vuelo? En un avión de cabina estrecha -o pasillo único- de la fabricante de aviones francesa Airbus, un poderoso A321XLR.

Y es que desde que salió este equipo, los que amamos los aviones estábamos ansiosos de ver a dónde los iban a mandar y qué rutas iban a cubrir, porque este avión está diseñado para ahorrar combustible, al transportar una gran cantidad de pasajeros.

La cabina es “Glowing Hearted”, un diseño exclusivo de Air Canada que incorpora detalles que sumergen a los pasajeros con una imagen netamente canadiense y se destacan además por la comodidad que puede brindar.

Estas aeronaves contarán con 14 asientos tipo cama en su cabina “Signature”, que es su clase ejecutiva, y con 168 asientos en clase turista, con la que buscan que los pasajeros obtengan una experiencia de viaje “premium”, que sea cómoda a bordo de uno de los aviones más nuevos de la fabricante Airbus.

Tomen en cuenta que es un avión de un solo pasillo y está pensando para hacer vuelos de largo alcance como este. Air Canada, está buscando la forma de ofrecer distintos productos dentro de un mismo vuelo, por eso la configuración de la aeronave se divide en dos clases: ejecutiva y turista; tal vez más adelante tengan contemplado meter un “premium economy”, el híbrido entre ejecutiva y turista que tiene mucho éxito en las aerolíneas tradicionales.

Pensando sobre todo que es un vuelo trasatlántico, y que el destino es Sevilla “que tiene un color especial” (brindo con los que conozcan la referencia musical), ciudad al sur de España que se pinta sola, más allá de disfrutarla en verano, a mí en lo personal me parece un gran acierto que la aerolínea de la hoja de maple decida comenzar las operaciones en otoño.

Esto es, después de la temporada alta, las grandes aglomeraciones y el calor infernal, nada mejor que disfrutar la puerta de entrada a la provincia de Andalucía en pleno otoño.

Avión A321XLR de Airbus (Especial)

Sevilla tiene una historia riquísima, una gastronomía vibrante y lugares emblemáticos para disfrutar con temperaturas más templadas y sin tanta gente, estar al aire libre sin cocinarse, mientras se disfruta de algunos de sus festivales culturales.

Por el momento será la única línea aérea que ofrezca vuelos transatlánticos directos a Sevilla, España, por lo cual se convierte en una super opción para la gente que quiera llegar al sur de España, saliendo de Montreal.

La ruta comenzará operaciones el 8 de septiembre del 2027, y Air Canada está interesada en atraer viajeros tanto de Canadá como de España, esperando que para México sea también una opción y puedan incluso aprovechar para darse una vuelta por esta ciudad canadiense antes de arribar al sur español.

Tendrán una frecuencia de tres vuelos a la semana, y para el 1° de octubre del 2027 podrá ofrecer una frecuencia más, para tener un total de cuatro vuelos a la semana a bordo de los nuevos y flamantes A321XLR (Extra Long Range) de Airbus.

Los horarios están pensados para conectar de forma estratégica a viajeros que provengan de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, incluso para sus vecinos gringos que deseen conocer una de las ciudades más bellas de Andalucía.

Para el vicepresidente ejecutivo, director comercial y presidente de Carga en Air Canada, Mark Galardo: “La incorporación de Sevilla fortalece aún más la creciente red global de Air Canada y consolida a la aerolínea como la que ofrece el mayor número de asientos entre Canadá y España.

Al ser el único servicio sin escalas entre esta ciudad y Norteamérica, esta nueva ruta permitirá a nuestros pasajeros y socios de Aeroplan descubrir más rincones de Andalucía y del mundo, al tiempo que representa un avance significativo en la conectividad internacional de Sevilla.

Gracias a las capacidades de última generación de nuestra creciente flota de Airbus A321XLR, Sevilla se suma a las recientes incorporaciones de Palma de Mallorca y Tenerife, y representa otro destino único de Air Canada en el sur de Europa.”

En contraparte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, declaró:

“Hoy, Sevilla da un paso histórico en materia de conectividad internacional. La llegada de Air Canada representa mucho más que el lanzamiento de una nueva ruta; por primera vez, nuestra ciudad contará con una conexión transoceánica directa que nos vinculará con Canadá y fortalecerá nuestros lazos con Norteamérica

Esta conexión abre un nuevo capítulo para Sevilla, ya que facilitará el turismo, los negocios, el comercio y los intercambios culturales, además de contribuir a consolidar nuestra posición como un importante centro económico y turístico del sur de Europa. También representa una oportunidad para que nuestra comunidad empresarial siga atrayendo inversiones de alto valor y visitantes

Nos complace enormemente dar la bienvenida a esta nueva conexión aérea, que representa otro paso importante para fortalecer la conectividad entre Canadá y España.”

Así que ya lo saben, si quieren disfrutar del sur de España con un clima templado, sin aglomeraciones, una gran opción es hacerlo a través de Air Canada y más probando esos nuevos aviones de última tecnología de Airbus, con cabinas de diseño exclusivo, ¡claro que sí!, … o “noniná”, como dicen por allá.