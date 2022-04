¿Por qué Andrés Manuel le sacó la tarjeta roja a Adán Augusto?

El nombre técnico de la corcholata es tapón corona. De hecho, hay en México al menos una empresa productora de tales mercancías. Se llama, precisamente, Tapón Corona, nació en 1936 en la calle de Isabel la Católica en el centro de la capital de nuestro país.

Tapones corona los hay de varios tipos, a saber:

1.- De 27 Picos : “Coronas diseñadas especialmente para envases twist off, esta innovación y patente de tapón corona se desarrolló para reducir la sensibilidad al tacto para facilitar la apertura, y que el torque se reduce significativamente”.

2.- De 21 Pico s: “Coronas diseñadas para ser usadas en envases tanto pry off como twist off. Se usan ya sea en refresco, cerveza y agua mineral”.

3.- Perfil J : “Este perfil de labio de corona, también conocido como doble anillo, contiene dos anillos que rodean la parte externa e interna del cuello de la botella, ideal para botellas pry off retornables”.

4.- Perfil D1B : “Este perfil de labio de corona, también es conocido como un solo anillo cuenta con un solo anillo, esto para facilitar la apertura de las botellas twist off, y para botellas pry off NO retornables, el cual como su nombre lo indica solo cuenta con un único borde circunferencial para generar la hermeticidad entre la corona y la botella”.

5.- PVC : “Las coronas que usan liner con PVC cumplen con todas las regulaciones de inocuidad (FSSC 2200) y regulaciones americanas. Este tipo de plástico normalmente es usado en coronas para envases que contienen bebidas alcohólicas y agua mineralizada”.

6.- PVC Free : “Este plástico es usado normalmente en coronas que tienen como uso final contener bebidas carbonatadas y agua; este material cumple con todas las regulaciones de inocuidad (FSSC 2200) y regulaciones americanas”.

El nombre popular del tapón corona es corcholata. Esta expresión tiene numerosos sinónimos dependiendo del país. Wikipedia da algunos ejemplos:

√ Chapa en España.

√ Platillo en Panamá.

√ Tapa en Colombia.

√ Tillo en Ecuador.

Significado en política

En México, por obra y gracia del presidente Andrés Manuel López Obrador, corcholata significa tapón corona y, también, aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

Hay varias corcholatas y varios corcholatos —el lenguaje incluyente es prioritario— en el partido de izquierda, según ha dicho el único destapado en Morena, el propio Andrés Manuel:

√ Corcholata nivel Champions League Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

√ Corcholato nivel Champions League Marcelo Ebrard. Secretario de Relaciones Exteriores.

√ Corcholata nivel Liga de Ascenso Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

√ Corcholato nivel Liga de Ascenso Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos.

√ Corcholata nivel Liga de Ascenso Rocío Nahle, secretaria de Energía.

√ Corcholato nivel Liga de Ascenso Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU.

√ Corcholato nivel Liga de Ascenso Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

¿Por qué la tarjeta roja a Adán Augusto?

Cuando todos pensábamos que su gira a Torreón y a Hermosillo para promover la revocación de mandato iba a convertir al secretario de Gobernación en un corcholato nivel Champions League —es decir, competitivo con Sheinbaum y Ebrard—, de pronto, en una polémica decisión arbitral ¡¡¡que AMLO le saca la tarjeta roja a Adán Augusto!!!

De plano, el presidente de México dijo que su secretario de Gobernación es muy buen colaborador y que le ayuda bastante en la transformación de México, pero que no es aspirante a la grande en 2024.

Adán Augusto debe haberse quedado frío cuando Andrés Manuel lo sacó de la competencia.

Si el titular de Gobernación exige el VAR —o Video Assistant Referee— entenderá si la tarjeta roja se la sacaron por haber retado tan directamente al INE o si se debió a que viajó a eventos de Morena en avión de la Guardia Nacional.

¿Podría Adan Augusto volver a ser presidenciable? Dependerá de que lo perdone el árbitro y supremo destapador. No se descarta, pero el secretario de Gobernación tendrá que hacer muchos méritos para que AMLO decida volver a considerarlo corcholato.