Adán Augusto debería viajar como AMLO, en aerolínea comercial y por carretera

Tengo la mejor opinión de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Inicio con este juicio porque es justo hacerlo.

Si Adán Augusto crece en las encuestas —intentará la proeza ya que viene de muy abajo— será un competitivo aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

Si López Hernández fuera el candidato del partido e izquierda y si, además, ganara las elecciones de 2024, sería sin duda un gran presidente de México.

Como titular de Gobernación ha hecho un extraordinario trabajo; todo el mundo —dentro y fuera de Morena— coincide en el diagnóstico.

Me encanta que defienda a AMLO y que, en estos días, apoye la idea de que se vote a favor de la permanencia en el cargo del actual presidente en el proceso de consulta de revocación de mandato.

Fue en ese sentido, pero solo en ese, afortunada su gira de fin de semana como militante de Morena —no como secretario de Gobernación— por Coahuila y Sonora.

Con sus discursos en tierras coahuilenses y sonorenses, teniendo al lado a Mario Delgado, dirigente de Morena, Adán Augusto López Hernández se robó la nota y logró ubicarse en el grupo de quienes disputan la candidatura presidencial de Morena.

Lo que no entiendo es por qué Adán Augusto viajó en un avión de la Guardia Nacional... incomprensible en un personaje tan cercano al austero presidente de México.

Recordémoslo: Adán se fue de gira como morenista, no como responsable de la política interior; entonces, no se justificaba el avión oficial.

Creo que Adán Augusto, si de verdad quiere ser el sucesor de AMLO, debería imitar al presidente de México.

Lo que más ha hecho popular a Andrés Manuel López Obrador es el rechazo a la utilización de aviones exclusivos —es decir, no comerciales: ni privados ni oficiales— para visitar a las bases de su partido.

Si algo ha diferenciado a AMLO del resto de los políticos mexicanos es que vuela en aerolíneas comerciales y viaja por carretera, aunque se tarde y aunque haya retrasos.

¿Que como presidente alguna vez Andrés Manuel ha utilizado helicópteros y aviones del gobierno? En efecto, lo ha hecho, pero solo como excepción y únicamente cuando no hay eficaces conexiones aéreas comerciales… y, conste, nada más cuando anda de gira oficial, es decir, en funciones de presidente, no de militante de Morena.

¿Que era complicada la logística de vuelo para Adán Augusto, ya que no están plenamente conectadas por aire las ciudades de Torreón, Coahuila y Hermosillo, Sonora? Para la otra que que organice mejor sus giras, y santo remedio; si no podía llegar a tiempo al encuentro con el gobernador Alfonso Durazo, este no se iba a enojar, y si se enojaba, pues ni modo.

Es una gran funcionario y podría ser un gran candidato y, también, un extraordinario presidente, pero Adán Augusto López Hernández —verdadero pilar de la 4T— debería imitar las formas de AMLO y viajar como cualquier ciudadano, no como hombre de poder, sobre todo si sus giras nada tienen que ver con sus responsabilidades en el gobierno.

En buena onda, querido Adán Augusto: ya se inventaron las camionetas y desde hace muchos años operan más o menos con eficiencia Aeroméxico y Volaris… Viva Aerobus no la recomiendo porque cancela bastante, pero en caso de urgencia se puede usar.

Posdata

Ojalá resultara fake news lo del avión de la Guardia Nacional en el que se transportó Adán Augusto López. Ojalá, ojalá, nada me daría más gusto que tener que disculparme con él, pero... parece que el secretario de Gobernación sí cayó en el mencionado exceso.