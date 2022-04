AMLO: Adán Augusto López no es precandidato a la presidencia, sólo me ayuda a la transformación

Este lunes 4 de abril, durante la conferencia mañanera de AMLO, el presidente AMLO se tomó un momento para asegurar que Adán Augusto López no es precandidato a la presidencia para el 2024, ya que dijo que él sólo lo ayuda a la transformación.

AMLO, tras ser cuestionado sobre las acciones del secretario de Gobernación por promover la revocación de mandato este fin de semana- lo cuál violaba la veda electoral de este próximo 10 de abril- y que fueron criticadas por la oposición.

El mandatario, respondió que ojalá se corrigiera, ya que aún aunque falta poco para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, acusó de que el Instituto Nacional Electoral (INE), aún no ha actuado con rectitud.

Asimismo, aseguró que sólo se impide que participen, “los que están a favor de la transformación”.

En este mismo sentido, AMLO dijo que no se cuestiona a los que promueven la no participación en la jornada electoral del próximo domingo y nuevamente señaló que el INE no se manifiesta sobre este tema.

También, AMLO mencionó que quienes se ponen en contra de la revocación de mandato.

Como fue el caso del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien había hecho un llamado a que las personas no participarán, estaban desobedeciendo la constitución.

Por lo que pidió que ojalá se actuará con rectitud.

Adán Augusto López está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la presidencia: AMLO

Sobre la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López en el norte del país para promover la revocación de mandato, AMLO comentó que sólo lo está ayudando y que el funcionario no es precandidato a la presidencia para 2024.

“En el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernéndez, pues, él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad no para promover la consulta. No va a mítines para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación,no es precandidato a la presidencia… él no está haciendo campaña” AMLO

Al aclarar esto, AMLO dijo que Adán Augusto López no es precandidato a la presidencia para el 2024, porque lo está ayudando a la transformación de México, por lo que pidió a sus adversarios no confundirse.

Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara a cumplir con la agenda: AMLO

Al seguir hablando de Adán Augusto López, AMLO apuntó que lo que él necesitaba era un secretario de Gobernación que lo ayudara a cumplir con la agenda entre otros propósitos:

Interés público

Defensa del pueblo

Protección del pueblo

Beneficio del pueblo

Paz

Tranquilidad

En estos propósitos, AMLO mencionó que el secretario de gobernación que él necesitaba, sí lo tenía que ayudar, que no quería que este tipo de funcionario no tuviese su propia agenda , sino que lo apoyara en la transformación de México.

En este mismo tema, AMLO afirmó que si hay denuncias en contra del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió a la autoridad competente resolver estas.