“El poder no se toma: se construye.” Michel Foucault

“Las instituciones no caen de golpe: se erosionan.” Adam Przeworski

No es una reforma electoral; es una reforma de tiempos.

Y quien controla los tiempos, controla el poder.

Es evidente: el llamado Plan B no nació para “mejorar la democracia” ni para “abaratar elecciones”, ni siquiera para ajustar al INE. Nació para resolver un problema político mucho más concreto: cómo mantener vivo —y viable— el proyecto personal de Andrés Manuel López Obrador más allá del sexenio.

Dicho sin rodeos: el objetivo último es abrir, más adelante, la puerta a la reelección no inmediata.

No hoy. No de frente. No todavía.

Pero sí dejar sembradas las condiciones.

El primer indicio está en lo que desaparece: toda la narrativa original del Plan A —reducir plurinominales, recortar financiamiento a partidos, afectar a los aliados incómodos— se diluyó. El PT y el Verde, indispensables para la aritmética del régimen, quedaron intactos.

Cuando una reforma abandona sus supuestos objetivos declarados pero avanza igual, es porque esos objetivos nunca fueron los verdaderos. Punto.

El segundo indicio está en lo que aparece: la revocación de mandato adelantada y empalmada con las elecciones intermedias.

Esto no es un ajuste técnico. Es una reconfiguración del calendario. Convertir la revocación en una elección concurrente implica algo mucho más profundo: colocar al titular del Ejecutivo en la boleta —de facto— a mitad del sexenio, con capacidad legal de hacer campaña. Es decir, institucionalizar la campaña permanente desde el poder.

Y eso tiene dos efectos inmediatos:

1. Blindar el voto duro de Morena, independientemente de la calidad de sus candidatos locales.

2. Personalizar el poder otra vez en la figura presidencial, desplazando la lógica de representación hacia una lógica plebiscitaria.

Pero hay un tercer efecto, menos evidente y más relevante:

3. Normalizar la idea de que el Ejecutivo puede someterse —y sobrevivir— al veredicto electoral en medio del sexenio.

Eso no es menor. Es el ensayo.

Y aquí es donde entra el verdadero diseño de largo plazo.

Una vez que la revocación se convierte en un mecanismo recurrente, politizado y funcional al oficialismo, el siguiente paso lógico —no inmediato, pero sí plausible— es reformular su naturaleza: de instrumento de control ciudadano a aparato de legitimación política.

Y en ese tránsito, la frontera entre revocación y reelección empieza a difuminarse.

Porque si el pueblo puede “ratificar” a un gobernante a mitad del mandato… ¿por qué no podría “volver a elegirlo” después?

La reelección no inmediata necesita exactamente eso: un relato previo de validación popular intermedia.

Por eso importa también el trámite legislativo. Enviar la iniciativa al Senado y no a la Cámara de Diputados no es un detalle administrativo. Es una señal política.

El Senado es cámara de contención, de negociación fina, de operación de largo plazo. Ahí se construyen los consensos menos visibles, los que no están diseñados para el aplauso inmediato, sino para la viabilidad futura.

No es la cámara del golpe. Es la cámara del diseño.

Y esto no es un golpe. Es una arquitectura.

Mientras tanto, el Plan B introduce otro elemento igual de delicado: la posibilidad de que la presidenta haga promoción abierta durante la revocación. Se rompe así un principio que costó décadas construir: la separación entre gobierno y campaña.

Regresamos —pero con más sofisticación legal— a la lógica en la que el poder se usa para conservar el poder.

No es un retroceso improvisado. Es un retroceso calibrado.

Y aquí aparece el nombre que no está en la iniciativa, pero sí en su horizonte: López Obrador.

El gran ausente que organiza la conversación.

El “gran pasivo” —como algunos lo llaman— de la actual administración, pero también su activo estratégico: el único capaz de reordenar el tablero si el proyecto empieza a erosionarse.

Porque este Plan B no está diseñado para ganar una elección. Está diseñado para no perder el control del tiempo político.

Y quien controla el tiempo, decide cuándo regresar.

Giro de la perinola

No están pensando en 2027, ni siquiera en 2030. Están pensando en el momento en que el sistema requiera una figura de cohesión… y esa figura tenga una vía legal —aunque sea diferida— para volver.

No será una reelección inmediata. Será algo más elegante. Más defendible. Más “democrático”. Más peligroso.

El obradorismo entendió algo que la oposición sigue sin procesar: las democracias no siempre se desmontan con rupturas abruptas.

A veces se rediseñan. Paso a paso. Regla por regla. Tiempo por tiempo

El Plan B no es el final de nada. Es el principio de algo que todavía no se nombra en voz alta. Pero ya se está construyendo.