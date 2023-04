"Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas Su filosofía barata no la compro Lo siento, en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti” ‘TE FELICITO’

“Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Fotos por donde me ven Aquí me siento un rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también” ‘SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53’

Shakira

Gerard Piqué, exfutbolista y exmarido de Shakira, ha organizado un zafarrancho que abarca ya dos continentes. Falta que siga hablando —soltando sandeces— para enemistarse con el mundo entero. Y es que, tal como le propuso Shakira en su canción, sería fundamental que el ídolo del balompié también ejerza el cerebro y no solo los músculos.

En estos tiempos de Semana Santa, de perdón y constricción, más allá de la religión, no estaría mal tornarlos en momentos de reflexión y de mejora en el trato para con los semejantes; aunque, por lo que a esta expareja de famosos se refiere, al parecer lo único que les queda es seguir tirándole a la contraparte…

El exfutbolista fue entrevistado en un programa donde, molesto por las indirectas —muy directas— de Shakira en varias de sus más recientes producciones, dijo que estaba harto de que se metieran con él. Lo malo es que como parte del reclamo se refirió a los fans de la cantante y los llamó “gente que no tiene vida”. Pero no solo eso, sin venir al cuento dijo: “mi expareja es latinoamericana”, y desató el caos en medios y redes sociales. Shakira se dio por aludida y contestó en sus redes sociales: “orgullosa de ser latinoamericana”, acompañado su mensaje con banderas de muchos de los países de la región.

En su lamento, Piqué pasa de largo que quien empezó todo fue él al serle infiel a la cantante colombiana. Olvida también que hoy sus hijos son mitad españoles y mitad colombianos (latinoamericanos), y que en el mundo en el que se desarrolla (el del futbol) los mejores jugadores hoy en día son latinoamericanos (por cierto, desde que el argentino Messi se fue del Barcelona, el éxito del equipo español disminuyó considerablemente). Lo que es más: que por el momento el mejor equipo del mundo es Argentina.

El comentario de Piqué se escuchó como una persona ardida, racista y enojada. Algo parecido al reclamo que mantiene López Obrador en contra del gobierno español cada vez que debe culpar a alguien o a algo de los errores de su gobierno…

El inquilino de Palacio Nacional sostiene que los españoles se sienten superiores a los mexicanos (latinoamericanos, diría Piqué) y que es necesario que ellos —a través del gobierno español— nos ofrezcan disculpas. López Obrador hace como que no supiera que dicho perdón fue ofrecido por los españoles hace ya bastantes años (diciembre de 1836), y luego varias veces más. Pero bueno…

No obstante lo anterior, el hecho es que la actitud de Piqué replantea la pregunta: ¿existe un sentir de superioridad del español ante el latino/mexicano?, ¿o es que los españoles, como los franceses —y como muchos otros pueblos— se sienten las divinas garzas como sea y ante quien sea? Algunos dirán que Piqué no es español, que es catalán, pero eso solo reforzaría esto que pregunté antes. De hecho, el NO ser catalana fue una de las situaciones a las que durante años de matrimonio se enfrentó Shakira.

Muchas naciones se creen superiores a los demás congéneres. Sean franceses, chinos, alemanes, japoneses, austriacos, húngaros y un largo etcétera. No solo eso, como en cualquier sociedad, hay gente muy xenófoba. Para estos, los únicos que “valen” son los nacionales y a los demás se les ve o se les considera menos.

De cierta manera, el mismo López Obrador repite el esquema que tanto critica. Vale como muestra su comentario: “gracias a los valores mexicanos, la situación en el país es más favorable que en Estados Unidos con respecto al consumo de drogas”.

¿De verdad nuestra cultura vale más o menos que la de Estados Unidos?, ¿de verdad es la razón por la cual se consume menos droga en nuestro país? Más que una cuestión de cultura milenaria, la suya es una forma de discriminar y querernos hacer pasar por una nación que “vale” más que otra.

¿El racismo de unos es razón suficiente para que todo un pueblo ofrezca disculpas a otro por lo que ocurrió hace 500 años cuando esta civilización —México— ni siquiera existía como tal? (Nada más échenle un vistazo a estas dos recientes encuestas que se hicieron a los mexicanos al respecto:

√ La mayoría de los mexicanos exige que España pida perdón por la conquista

√ La disculpa por la Conquista que España (ya no) le debe a México, según México

La “razón” última de AMLO es trasladar el enojo que le tiene a unas empresas multinacionales españolas hacia todo un país. Con ello se refuerzan prejuicios de ida y vuelta.

En todo caso, no es que López Obrador tenga razón per se. Lo que tristemente sucede es que hay gente ignorante y racista en todos los lados del planeta, empezando por el mismo López Obrador y de ahí hasta personajes como Piqué habitando al otro lado del charco.

Los odios ancestrales existen, pero no es por vía de una disculpa oficial como se acabarán. Es educando a las poblaciones lo que hará que uno y otros dejen de discriminar. En ese aspecto en México vamos mucho muy tarde.

Mientras tanto, lo que sí es urgente —aunque nada lo suficientemente trascendente para cambiar al mundo— es que Piqué le ofrezca una disculpa a sus hijos. Son los que sufren las tonterías y el racismo de su padre.