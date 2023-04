El exfutbolista de 36 años de edad, Gerard Piqué, ha sido señalado de xenófobo tras insinuar que por culpa de su ex latinoamericana (Shakira), miles de personas lo atacan.

Lo dijo durante una reciente entrevista en la que intentaba explicar por qué no es buena idea preocuparse por lo que las personas opinen de ti.

Así, Gerard Piqué confesó que le han “tirado mucha mierda”, pero sobre todo porque Shakira es latinoamericana; “no sabes lo que he llegado a recibir de gente que es fan de ella”, dijo. Y agregó:

“Mi expareja pues es latinoamericana y yo he llegado a recibir barbaridades... No me importa nada, cero, porque es gente que no tiene vida”

Gerard Piqué sobre Latinoamérica.