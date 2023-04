Piqué habla sobre la salud mental tras beef de Shakira; el exfutbolista está decepcionado de la sociedad tras los ataques que ha recibido en las redes sociales.

El pasado 11 de enero, Shakira -de 46 años de edad- se unió a Bizarrap (BZRP) para lanzar su tiradera ‘Music Sessions #53′ en donde arremete en contra de Gerard Piqué -de 36 años de edad-.

En otras ocasiones Shakira ya había mandado indirectas a Gerard Piqué, luego de que terminó su relación en medio de rumores de que le había sido infiel con Clara Chía.

Sin embargo, en esta ocasión usuarios consideraron que Shakira había sido muy directa en su beef en contra de Gerard Piqué.

Aunque en un principio Gerard Piqué se había negado a hablar de esta situación, el exfutbolista se pronunció en contra de Shakira por no pensar en las consecuencias que su canción podría generar para su salud mental.

Gerard Piqué (@3gerardpique / Instagram)

¿Qué dijo Gerard Piqué sobre Shakira y sus canciones?

Desde que anunciaron su separación, Shakira y Gerard Piqué se han encontrado en medio de la controversia luego de que se dio a conocer que el exfutbolista le había sido infiel a la cantante.

Tras la polémica generada, Shakira habría retomado su carrera en la música y de inmediato usuarios marcaron que le estaba enviando indirectas a Gerard Piqué en sus canciones:

Te Felicito

Monotonía

BZRP Music Sessions #53

TQG

Sin embargo con su tiradera ‘Music Sessions #53′, Shakira alcanzó un gran éxito pero también generó polémica por todo el beef en contra de Gerard Piqué.

En una plática con streamer español Gerard Romero, Gerard Piqué habló como nunca sobre la tiradera se Shakira y el beef en su contra.

“Nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya y no quiero entrar porque también es un tema personal, el tema de tirar beef que está muy bien y es la moda” Gerard Piqué

Gerard Piqué se mostró molesto de que cantantes -como Shakira- no se pongan a pensar el daño emocional que le pueden generar a la otra persona.

“Pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef y queda muy bien a título personal: ‘la puta ama, no sé qué’, pero luego no pensamos en la otra persona” Gerard Piqué

En ese sentido Gerard Piqué se mostró muy decepcionado con la sociedad y todos los ataques que ha recibido tras el lanzamiento de la tiradera de Shakira.

“¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para ver que nos hemos pasado? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad” Gerard Piqué

¿Qué piensa Gerard Piqué de todos los ataques en su contra?

Durante su conversación, Gerard Piqué también se pronunció por todos los ataques que ha recibido tras su separación e Shakira.

Gerard Piqué cuestionó que las personas se sienten con el derecho de opinar solo por el hecho de que es una persona famosa.

“Cada uno tiene su vida. Parece que, si eres famoso, los demás tienen derecho a opinar y no, no es así” Gerard Piqué

Puntualizado que su expareja es latinoamericana Gerard Piqué señaló que las personas le han dicho un sinfín de “barbaridades”.

“Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja, pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles” Gerard Piqué

Gerard Piqué señaló que pese a todas las críticas que ha recibido, él no les da importancia porque no los conoce y puntualizó que son “gente que no tienen vida”.

“Hay que relativizar las cosas y darle importancia a lo que de verdad importa. Me da igual lo que opine la gente. No debes preocuparte por lo que la sociedad opine sobre ti (…) No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer” Gerard Piqué

Tras sus declaraciones, Gerard Piqué no se salvo de las críticas y es que lo tacharon de hipócrita al cuestionarle a Shakira que no se haya preocupado por su salud mental cuando el hizo lo mismo.

Me da risa como se contradice esta 🐀, dice que la gente haga lo que quiera en la vida pero después critica a Shakira que lance beef porque no piense en las personas!

Y él no pensó en lo q podría pasar ella y los niños a nivel psicológico??? pic.twitter.com/49xkcgOnjJ — Monica 💫 (@moviriv) April 1, 2023