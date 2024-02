Para no ser castrochavistas, ¡cómo se parecen!

“No se dejen engañar por el gran diseño de esta creación. Sin duda hubo talento en la manufactura de este simulador. ¡Sin embargo, con el primer golpe verán la gran mentira desbaratarse ante sus propios ojos!” PELÍCULA ‘INTELIGENCIA ARTIFICIAL’

“En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tom-tom, tómbola La vida es una tómbola, tom-tom, tómbola.” AUGUSTO ALGUERÓ / ANTONIO GUIJARRO / MARISOL

Se jactan de demócratas y son lo contrario. Se ufanan de usar una tómbola pero la misma y todo el proceso están truqueados. En ella se repiten nombres, se cambia el orden en que salieron premiados y, de pronto, incluso integran a quienes ni siquiera resultaron sorteados.

El obradorismo y la que pretende heredarlo han cacareado se trata de una transformación democratizadora, pero en las listas plurinominales de Morena lo que trasluce son cotos, cuotas y cuates.

Las evidencias muestran que Morena NO es un movimiento democrático, insistir en lo opuesto ya es ridículo. El mismo López Obrador así lo expuso hace unos años. Dijo que si Morena se destrozaba entre ella misma, él dejaría el partido. Les aviso: el presidente está apostando a ello para este junio de 2024.

¿O no es un hecho que él se la pasa hablando pestes de los opositores y, fuera de una que otra mención a Claudia Sheinbaum y alguno que otro morenista, él no menciona ni defiende a su partido per se? Y esto va con su la lógica de perpetrarse en el poder. Para AMLO, Morena y en general la 4t con sus aliados están de sobra. Esa es precisamente la impresión que brindan las listas a cargos de elección popular.

Valga de ejemplo el enojo de Alejandro Murat al no verse incluido en la lista de plurinominales. Luego, ya en la noche se anunció que siempre sí estaba en las listas…

¿La opinión de los morenistas desplazados por priistas de siempre en las listas plurinominales? La cúpula del régimen y del partido consideran que sus políticos de base están de sobra.

Lo que es más: el usar la tómbola, además de ser una medida populista y demagógica, da a entender que cualquiera tiene madera o la misma capacidad para ser representante popular, cuando en la vida pública de en serio, la que vale la pena construir, NO es así.

Lo cierto es que la misma tómbola es un show para “insacular” a los ganadores. Contra toda probabilidad, nunca aparece algún fundador del movimiento que sea de provincia o algún fiel apoyador que sea un ciudadano de a pie. Solo se ven nombres que reciben como premio de consolación una posible diputación o senaduría. Nombres de quienes buscan fuero y otros tantos que la reciben por ser amigos, familiares o tránsfugas de otros institutos políticos.

Las propuestas de la 4t son preocupantes, pues más allá de una discusión en la opinión pública que se ha centrado básicamente en la contienda por la Presidencia, poco o nada se ha discutido sobre el cómo va a estar conformada la próxima clase política o una importante parte de esta. ¿Por gente que solo tiene intereses propios, ni siquiera la lealtad a una causa o proyecto, ya no se diga lealtad a México? Persiguen el botín, los cotos del poder, el fuero transexenal y así, es cómo quieren continuar “administrando” al país. En realidad solo refleja que el país va a estar administrado y gobernado en los distintos lugares de la República por personas de diversa catadura que solo les une la ambición de continuar.

Con todo lo anterior, se está poniendo en aprietos la unidad de Morena, lo cual no preocupa por Regeneración Nacional —al menos a mí no—, sino porque ¡esa inestabilidad va a afectar la conducción del país! Siendo el “nuevo” PRI, no se llevaron de este instituto la disciplina del tricolor y otras muchas ventajas… Con el Revolucionario Institucional nunca se vieron estos niveles de nepotismo, compadrazgo y favoritismo que ahora atestiguamos. Listas de morenistas VIP, de amores y de desamores del ejecutivo federal, de inmerecidamente apestados y de convidados tan solo por ser amigos, parientes de Obrador o aquellos que necesitan fuero. En estas listas se conoce la deslealtad e ingratitud que surge de la propia dirigencia del partido.

Más que una elección por tómbola, la selección responde a los humores de Palacio Nacional. Subrayo “Palacio Nacional”, pues no se ve a nadie del equipo de Claudia.

Las listas son la expresión misma de la hipocresía de este sexenio.

Para no ser castrochavistas, ¡cómo se parecen!

Giro de la Perinola

Hay muchos nombres de precandidatos y de candidatos del régimen que hacen levantar la ceja. Resaltan algunos como el de Daniel Assaf, jefe de ayudantía del Ejecutivo federal y señalado por investigaciones periodísticas de corrupción.