“If you can’t be what I want And the things you say aren’t true All I need is the great expectation of you Expectation of you". Sienna Spiro

Los mexicanos ya podemos estrenar nueva definición de caradura: Olga Sánchez Cordero dándole un consejo a los jueces. Ciertamente se lo dio a Fernando del Collado en Tragaluz, eso después de calificar de “muy lastimoso” lo que le pasó al Poder Judicial. “El sometimiento, dijo, depende de cuán independiente quiera ser cada juzgador...”. Qué curioso. Para explicar cómo se hizo la reforma había que entender y plasmar lo que quería el entonces presidente AMLO. Para enfrentar sus consecuencias basta, al parecer, con que el juez quiera…

Agosto de 2024. En San Lázaro, la ministra en retiro forma parte del grupo de trabajo que discute la reforma de López Obrador. Al salir de una reunión, “explica, como quien posee toda la verdad y nada más que la verdad, que hay dos asuntos irreductibles, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la elección popular de juzgadores. El margen de negociación, según lo cuenta entonces, consiste en discutir quiénes pueden llegar a las boletas. La decisión de que haya boletas ya la da por hecha.

El día que se votó esa reforma, en el registro de la Cámara apareció la consigna ausente en la votación en lo general. Había sido hospitalizada… Démoslo por bueno. Su responsabilidad política está, entonces, en lo que sí hizo mientras pudo intervenir. Una ministra en retiro que discute los requisitos de los candidatos le presta a su partido algo que los demás diputados difícilmente pueden darle. La posibilidad de decir que hasta una exintegrante de la Corte se sentó a trabajar sobre el proyecto. ¡Vaya alma caritativa!…

¡Y vaya también que sabía dónde estaban los problemas! En octubre de 2024, con la reforma constitucional ya publicada, insistió en que las leyes secundarias debían garantizar la idoneidad y la capacitación de los futuros juzgadores. Hasta reconoció contradicciones entre dos artículos recién reformados de la Constitución. En mayo de este año propuso aplazar la siguiente elección judicial y proteger la estabilidad laboral de jueces, magistrados y personal. Años de experiencia sirven para detectar una mala reforma. También, por lo visto, sirvieron para maquillarla y hacerla presentable.

Un examen de conocimientos puede ayudar a saber si alguien entiende de amparo. La independencia hacia el poder se pone a prueba después, cuando el amparo le estorba a quien gobierna. Para ese momento importan las reglas que protegen al juez si dicta una resolución incómoda. Dejar todo a su entereza, como sugiere Sánchez Cordero, es exigirle al individuo que supla con valor lo que el legislador —lo que es ella ahora— debió garantizarle con la ley.

Tom Ginsburg, profesor de derecho, explica por qué hasta a los políticos en funciones les conviene tener jueces independientes. Funcionan como un seguro para el día en que se pierde el poder y se les llama por fin a cuentas. Mientras el partido propio gana, cada sentencia adversa parece una intromisión. El día que gana el de enfrente, hasta el más ferviente partidario de que mande la mayoría descubre las virtudes del amparo. ¿Con qué cara irá Morena a pedirle independencia a un juez cuando sea otro partido el que tenga cómo presionarlo? Porque ese día llegará. Y el juicio sumario a los de la 4T también.

En la misma entrevista, Sánchez Cordero dijo que antes creía que las mujeres eran menos corruptas y que el ejemplo de Guadalupe Taddei la hizo dudar. ¡Caramba! Al parecer la señora Olga no se da cuenta que lo mismo da que quien presida el INE sea mujer u hombre si la discusión se queda en un juicio sobre su carácter. La pregunta para la diputada es qué controles está dispuesta a defender hoy y ahora incluso cuando incomoden a los suyos. Y que conteste con algo más sustancioso que su opinión sobre Lupe Taddei.

La ministra está en retiro; la diputada sigue en funciones. Si de veras cree que lo que le pasó al Poder Judicial fue lastimoso, puede decir desde su curul quién se empeñó en que la elección fuera intocable, qué defendió ella en aquella mesa y qué está dispuesta a votar hoy para devolverles garantías a los jueces. Además, que lo haga en público. Con un poco del valor que acaba de pedirles a otros.

Giro de la Perinola

En 2025, El Universal reportó cuatro concesiones de agua registradas a nombre de Sánchez Cordero en Nuevo León, con un volumen autorizado de poco más de un millón de metros cúbicos al año. En la sequía de 2022, ella defendió que su familia lleva generaciones en la agricultura y sabe cuidar el agua.

Que la sepa cuidar es asunto de su palabra. Cuánto se extrae, desde cuándo, cómo y quién lo mide es asunto de la autoridad.

Por cierto, es derecho de todos nosotros, ciudadanos, saber todo lo anterior.