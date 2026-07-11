¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Pensemos en qué nos une gastronómicamente con un país que se encuentra a 9,000 kilómetros de distancia -en línea recta- de nuestro país. ¡Exacto!, si hay algo que nos une con Noruega es el bacalao, aunque sea un pescado que solemos comer únicamente en navidades o en Año Nuevo.

Noruega es el principal exportador de bacalao seco, que es el que consumimos en nuestro país, que se prepara así para que se conserve durante bastante tiempo; por eso cuando lo compramos, generalmente en épocas decembrinas, antes de cocinarlo se debe “desalar” en agua o leche, según la receta ocupada, y después prepararlo o, propiamente dicho, cocinarlo.

Existe otro pescado que en Noruega es el rey, y es el salmón. Debo aclarar que en México se consume poco (menos de 1 Kg per cápita) y el 70% del que consumimos no viene de Noruega, sino de Chile.

Los noruegos lo consumen desde el desayuno, a mediodía como lunch, a la hora de la comida y por supuesto en la cena. Por lo general les gusta ahumado, y también el que está “curado” con sal y azúcar, consumirlo fresco con eneldo es otra opción; sin embargo, no son los únicos pescados que consumen, pues las truchas, arenques e incluso carne de ballena forman parte de su dieta.

Y si de carnes rojas hablamos no se limitan a la de res o cerdo; el cordero, el reno, ciervo y el alce forman parte de su dieta. En cuanto a aves, además de las gallinas y pollos, consumen el urogallo que es parte de la familia de los faisanes es muy frecuente en la mesa de los noruegos.

¿Qué platos son los más representativos de Noruega? Empecemos por el “Lefse”, un pan suave que parece tortilla de harina de trigo, pero la peculiaridad de este “pan plano” es que se hace con harina de papa, y suele rellenarse con mantequilla, canela y azúcar.

Otro platillo típico son sus albóndigas, elaboradas con carne de ternera, a las que llaman “Kjøttkake”; son de esos platos apapachadores por sus sabores, pues se sirve sobre una cama de puré de chicharos y se les baña con una salsa espesa que se hace como si fuera una bechamel, pero el truco consiste en utilizar caldo de res, lo que le aporta profundidad al plato; puede ser acompañada con col lombarda encurtida o con mermelada de arándanos, para contrastar sabores.

A diferencia de las famosas albóndigas suecas, las noruegas son un poco más grandes y a veces rellenas de su famoso queso marrón; es una explosión de sabor, por lo que servirlas con papas cocidas ayuda para “descansar” el paladar.

El plato que ellos consideran “nacional” es el cordero en repollo conocido como “Fårikål”, que se guisa lentamente a fuego bajo por muchas horas, y en el momento justo se sirve con papas hervidas.

La carne de cordero va con hueso, se pone a cocer con repollo o col blanca, y es sazonada con sal y pimienta; se le puede agregar -y eso ya es opcional- harina de trigo para espesar el caldo.

Lo llamativo es cómo se prepara, no crean que se avienta todo a la olla y ya, sino que se acomoda en capas dentro del recipiente: capas de col blanca, encima cordero troceado con sus huesos, otra vez col blanca y así sucesivamente, para después cubrirla con agua.

Para darnos una idea de algo parecido, se me ocurre compararlo -guardando sus distancias-, con nuestra barbacoa, pues si la preparación es exitosa, la carne literalmente debe desprenderse del hueso, y a la vez quedar “jugosa”.

Busqué restaurantes de comida noruega en la Ciudad de México, y descubrí que no hay como tal. Existen algunos que anuncian su “inspiración nórdica”, pero cuando ves los platos que manejan, la inspiración se diluye en otro tipo de recetas. ¿Ustedes conocen alguno? Pienso que es una excelente oportunidad, ahora que ese país nórdico está tan de moda, de traer un poco de su gastronomía a nuestro país.

¡Bon appetit!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera