¡Bienvenidos amantes de la gastronomía!

En el Campo Marte se lleva a cabo el festival gastronómico “México de Mis Sabores”, en el entorno del Mundial Social 2026, que busca llevarnos a otra cara del evento deportivo.

Para ello, la Secretaría de Turismo federal -a cargo de Josefina Rodríguez Zamora- dio paso a este magno evento en un espacio de convivencia para la población, que brinda la oportunidad de contar con una amplia oferta cultural y gastronómica en el complejo cultural de Los Pinos, que se integra al “Campo Marte 26 Santander”, punto de encuentro del festival que ofrece más de cinco semanas de actividades, y la oferta gastronómica del programa “México de Mis Sabores”.

Este evento comenzó el día 11 de junio y estará disponible hasta el 19 de julio, y contará con la presencia de distintos representantes de la comida mexicana, así como de música en vivo, y además podrán disfrutar de los partidos de futbol en pantallas gigantes.

Con un horario de 13 a 19:30 horas, este fin de semana el festival “México de Mis Sabores” nos traerá una pequeña muestra de la gastronomía de la Ciudad de México, del Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Así que es un buen pretexto para irse a dar una vuelta.

Participarán los restaurantes Terraza Riviera Nayarit y Cantina Contramar; eso sí, tiene que hacer reservación previa de su mesa. El costo de la entrada normal está en $440 pesos y la VIP es de $1,180. Y para después de las diez de la noche tienen una experiencia llamada Music Pavillion, y este fin de semana estará con motivo del “The Pride Celebration BonBon” teniendo como estelar a Gloria Trevi, con precios que van de los $1,700 a los $3,000 pesos por boleto.

La oferta gastronómica de este espacio busca que en un mismo lugar, además de socializar y disfrutar la justa deportiva veraniega, se pueda uno divertir y probar un pedazo de nuestra muy amplia cultura culinaria.

Por tal motivo, durante los días que dure este festival, desfilarán tanto prestigiosos chefs de renombre, como cocineras tradicionales de todo el país, quienes nos darán una muestra de las maravillas que podemos encontrar en México.

Este fin de semana toca el turno a “El corazón del sabor”, con cocinas del centro del país, que son tan distintas a pesar de lo cercano que están estos estados: las famosas cemitas de Puebla o su mole “poblano”, la barbacoa que es insignia del estado de Hidalgo o sus pastes, la famosa herencia que les dejaron los mineros ingleses que pasaron por México.

La inigualable “Cecina de Yecapixtla”, ya sea natural o enchilada, característica por ser deshidratada y ahumada, legado de los españoles, quienes gustan de “secar” la carne, para su conservación y posterior consumo.

No podemos dejar a un lado la cocina de Tlaxcala, basada principalmente en producto de la milpa: maíz, frijol y calabaza, una triada maravillosa con la que se pueden hacer infinidad de platillos, sin olvidarnos de sus mixiotes y tlacoyos.

Y qué podemos decir de la comida del Estado de México; sabemos que su capital, Toluca es la reina del chorizo verde, que se prepara a base de carne de cerdo, la cual se condimenta con diversos chiles y hierbas de olor, como el cilantro y perejil, que terminan dándole ese característico color.

También, otro de sus platillos más representativos son los “tamales de ollita”, que parecen pequeñas cazuelas, en las cuales se les deja un hueco para justamente ahí colocar carne de cerdo, ya sea bañado en salsa roja, verde o de mole.

Finalmente, la capital del país, donde somos los reyes de los antojitos, desde esquites, pasando por elotes preparados, quesadillas, pambazos, los tacos de canasta, la inigualable “torta de tamal” conocida mejor como guajolota, hasta llegar a los famosísimos tacos al pastor, que “van con todo”, por favor.

Si pueden ir a darse una vuelta, disfruten de algunos de los partidos que se juegan en este Mundial, y aprovechen para convivir, rodeados de arte y con una gran oferta gastronómica. No falten y luego me cuentan cómo les va.

Bon appétit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera