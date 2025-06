“Cuanto más la cagan los políticos, más mierda como yo.” KARRA ELEJALDE

“En el crimen todo es cuestión de forma. Las variantes de la delincuencia no son más que proteísmos de un mismo hecho: la violación de la ley.” ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR

¿Tienen idea de lo que están haciendo? La propuesta es inquietante, es criminal y tendrá nefastas consecuencias para el país.

La iniciativa de Octavio Romero, director del Infonavit, de legalizar lo ilegal, de otorgar a los invasores de viviendas del Infonavit la forma de legalizar su invasión y pagar poco por ello, invita a la criminalidad y legitima lo ya delinquido. A los invasores se les otorgarán planes de financiamiento para facilitarles el pago de una casa que nada les ha costado. Se le permitirá pagar en un plazo de 5 años la casa que invadió, la que le despojó a otra persona; mientras que quienes compraron a través del Infonavit y tienen que pagar su crédito hasta en 30 años, no reciben mayores facilidades. El mundo al revés.

Cínica su propuesta por muchas razones. No se puede comparar al moroso con el invasor. El primero puede tener un problema de flujo de efectivo, pero está comprometido hasta la médula en pagar su casa. No cumple, la pierde. El segundo es un delincuente que ahora se verá premiado por el Infonavit. El gobierno de la 4t, en lugar de buscar que se cumpla la ley, prefiere legalizar lo ilegal.

¿Cómo se defenderán los dueños legales de una horda de maleantes que, con todo tipo de argucias, los sacarán de sus propiedades y después la ley les otorgará la facilidad de “adquirirlas”? En pocas palabras, los delincuentes pueden despojarte de tu casa (quitártela, sacarte, invadirla) y, en lugar de castigarlos, la nueva legislación los premiará con la opción de regularizarla. ¡Ah! Y si no regularizan, tampoco es que algo suceda. No es grave. La autoridad no los sacará, solo no estarán “regularizados”… Échense un clavado a lo que algo similar —aunque menos absurdo— se generó en España. Una crisis en el mercado de la vivienda, en la propiedad privada, en los precios, en el pago de impuestos, en los servicios públicos. Tanto así que, finalmente, eliminaron las sonseras normativas.

Lo que la 4t diseña en México encaja con los resultados de la última encuesta del Banco de México sobre las expectativas para nuestro país que tienen los especialistas en economía. Todos mencionan que el principal obstáculo para hacer negocios en México es la falta de Estado de derecho. Y sí, ¿quién querrá invertir cuando te pueden invadir y quitarte tu patrimonio?

Estas autoridades que nos rigen empiezan diciendo que este esquema es solo para las viviendas del Infonavit, pero ya sabemos cómo se las gasta Regeneración Nacional. El día de mañana será con otro tipo de propiedades, premio del gobierno en turno.

Pero hay más razones para denunciar esta burla de política pública. La seguridad y la rentabilidad están a la voluntad de los malandros ligados al gobierno mismo. Los invasores es gente del, o ligada a, la 4t.

Por el momento el atraco inicia con 145 mil viviendas. Se implementará un “programa” para que se adquieran esos inmuebles a un precio muy accesible. Todo este esquema es un agravio a quienes sí pagan sus créditos. La invasión de vivienda es un delito, NO un derecho. La ley y el gobierno NO deben premiar a quienes delinquen. El “abrazos, no balazos” ahora llevado a “invade una casa y te la regalamos”.

Hay más. Con esta propuesta violatoria de los derechos humanos, el gobierno anuncia que en México es ilegal tener una casa vacía, pero legal que te la arrebate un invasor.

Aceptémoslo, la reforma judicial fue para tener un nuevo acervo de puestos y dar “chamba” a morenistas (afiliados o simpatizantes). Colocar a sus estructuras. Ahora, legalizar el despojo de viviendas es para también otorgárselas a su gente, los que son invasores de predios.

¿Tendremos que ver más personas de la tercera edad teniendo que recuperar sus moradas a punta de pistola? ¿O con esto, los delincuentes son los que tratarán de preservar sus pertenencias?

Por otro lado, se crea un incentivo perverso entre la población con un crédito vigente. Ya mejor no pagarán lo que deben. Total, no te van a desalojar y dentro de 10 años podrás negociar pagar poco por la propiedad. Es una nueva ‘estafa maestra’ contra el Estado a costa del erario. Más vale no pagar de ahora en adelante.

Vayamos un paso más, ¿quiénes sabían de esta propuesta?, ¿cuántas nuevas invasiones de inmuebles del Instituto de la Vivienda hubo a propósito?, ¿volvieron terratenientes a sus amigachos sin que estos desembolsaran un solo peso?

Cierto, la invasión de casas no es algo nuevo. Ha sido tolerada por las autoridades de antes, pero hoy se pretende legalizarla y hacerla sistemática.

En un intento por camuflajear la farsa, sale la secretaria de Gobernación a decir que si se interpone/hay denuncia por invasión, se investigará y no procederá este esquema sobre determinado bien inmueble. Noten ustedes que ante el galimatías que es denunciar, al que dejan indefenso en toda regla es al dueño de la casa. ¿El dueño legal se tendrá que defender con agentes del régimen del ministerio público de otros simpatizantes del régimen que son quienes lo despojaron? ¿Notan ustedes la trampa?

Esta propuesta es ilegal y sirve para continuar colonizando como en Venezuela, para que sus votantes estén satisfechos y sus funcionarios bien provistos. En la República Bolivariana no se ha tratado de una cuestión de terminar con la propiedad privada, sino de cambiarla de dueños.

La propuesta del Infonavit es peor que un esquema de las pirámides de Ponzi. Se “dan” premios a allegados, pero no habrá dinero ni propiedades que alcancen. Legalizar la invasión de casas es el antiprogreso. Es una rendición del Estado ante la ilegalidad; volverse parte de esta. Se dinamitan la lógica y los derechos humanos y se anuncia que quien actúe conforme a la ley no solo será ignorado, también estafado.

Quienes presumen de defender a los más pobres, los vapulean y permiten que sean ultrajados en su patrimonio, pues los dueños de esas viviendas del Infonavit son los trabajadores, los obreros. NO es el gobierno. Que las autoridades dispongan de ellas como si fueran patrimonio público es ilegal. Malbaratar casas invadidas no es política pública, sino saqueo institucional por parte del gobierno.

Giro de la Perinola

Dijo el ingeniero Romero que harán una revisión casa por casa con personal del Infonavit de las que han sido invadidas. ¿Es en serio?, ¿tienen idea de la idiotez que está diciendo? ¿Se han dado cuenta del ejército de personas que necesitarían, primero, para detectar las propiedades que se encuentran en esa situación? ¿Para luego mandar a sus funcionarios a que los maten? ¿En serio?

En el Edomex recuperaron 41 inmuebles invadidos… Entre comillas, pues , los propietarios tendrán ahora que pelearse con los invasores para llegar a una determinación judicial. ¡Qué bonito!

Menos mal que los jueces que llevará los casos serán gente de la 4t… mismos que sin duda tenderán a beneficiar a las huestes del oficialismo; esto es, a los invasores.