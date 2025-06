El magnate Ricardo Salinas Pliego reaccionó a una propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la cual consiste en ‘legalizar’ a las personas que habiten una vivienda de manera irregular.

Ayer 16 de junio, en el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría del Bienestar, el director del Infonavit, Octavio Ramírez Oropeza, informó que se han visitado 168 mil viviendas, de las cuales 145 mil son habitadas en condiciones irregulares.

En este sentido, se informó que no habrá desalojos, sino que se ofrecerá la oportunidad adquirir estas casas a un precio muy económico, pero esto no le gustó al ex tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego dice el Infonavit promueve el “robo de la propiedad privada legalizado”

Ricardo Salinas Pliego se lanzó en contra de la propuesta del Infonavit en cuanto a la adquisición de viviendas con ocupación irregular, situación que señaló como “robo de la propiedad privada legalizado”.

Ayer 16 de junio, en su cuenta de X, el presidente de TV Azteca incluso consideró la posibilidad de que esta propuesta haya sido conocida de antemano por personas ocupantes de estas casas:

“¿Se imaginan los que sabían de antemano que eso iba a pasar?“. Ricardo Salinas Pliego

“Lo único que tenían que hacer era invadir unas 50 casas y listo, millonarios de un momento a otro”, aseguró el magnate en sus redes sociales.

En este sentido, volvió a arremeter en contra de las personas que se alojan en estas viviendas:

“¿Para qué comprar casas si las pueden invadir?“. Ricardo Salinas Pliego

Infonavit dará opción de compra a personas que habiten viviendas en situación irregular

Ayer 16 de junio, el director del Infonavit, Octavio Ramírez Oropeza, dio los detalles sobre el Convenio de Colaboración con la Secretaría del Bienestar, el cual se implementó para realizar un censo a 843 mil viviendas que fueron identificadas como problemáticas.

En ese contexto, Ramírez Oropeza precisó que hasta el 13 de junio se han visitado 168 mil viviendas, de las cuales 145 mil están habitadas y 23 mil son deshabitadas o vandalizadas.

Sin embargo, el director del Infonavit recordó que desde la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no se llevan a cabo desalojos en contra de personas que han recurrido a habitar estas casas de manera irregular.

Así, el funcionario explicó que la instrucción del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbuam, es hablar con cada uno de los habitantes de las viviendas y buscar alguna solución. Es decir regularizar esta situación por medio de un esquema de renta con opción a compra.