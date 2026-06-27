Hace casi dos mil quinientos años, la poderosa Atenas creyó haber resuelto un problema condenando a muerte a un anciano que caminaba por sus calles haciendo preguntas. Sócrates no dirigía un ejército. No conspiraba para tomar el poder. No encabezaba una revolución. Su delito consistía en algo mucho más inquietante para quienes gobernaban: enseñar a pensar. La ciudad más influyente de su tiempo creyó que eliminando al hombre desaparecerían también sus ideas. Se equivocó. Atenas conservó su poder durante un tiempo; Sócrates conquistó la eternidad.

Esa ha sido, probablemente, la equivocación más recurrente del poder a lo largo de la historia. Los imperios suelen creer que pueden derrotar una idea eliminando a quien la expresa. Confunden el mensajero con el mensaje. Imaginan que el pensamiento puede encarcelarse, desterrarse, censurarse o ejecutarse. Sin embargo, la historia demuestra exactamente lo contrario. Los hombres mueren. Las ideas viajan. Los gobiernos terminan. Las ideas permanecen. Los imperios desaparecen. Las ideas continúan transformando generaciones.

Roma creyó que podía acabar con el cristianismo crucificando a Jesús y persiguiendo a sus seguidores. La Inquisición creyó que podía detener el avance del conocimiento sometiendo a juicio a científicos y pensadores. Los monarcas absolutos pensaron que podían contener para siempre las ideas de la Ilustración. El nazismo intentó aplastar la libertad y la dignidad humana. El comunismo soviético creyó que podría sofocar indefinidamente el deseo de vivir en libertad. El apartheid imaginó que encerrando a Nelson Mandela durante veintisiete años sepultaría también el anhelo de igualdad de millones de sudafricanos. Ninguno lo consiguió. Todos terminaron descubriendo la misma verdad: las ideas no obedecen fronteras, no aceptan cadenas y no reconocen calendarios políticos.

La historia vuelve una y otra vez sobre los mismos nombres. Sócrates, Jesús, Galileo, Martín Lutero, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Václav Havel. Cada uno enfrentó formas distintas de poder. Ninguno disponía inicialmente de la fuerza material de quienes lo perseguían. Lo único que poseían era una convicción capaz de mover conciencias. Y, sin embargo, terminaron modificando la historia de una manera mucho más profunda que muchos de los gobernantes que intentaron silenciarlos.

No hace falta recorrer siglos para encontrar ejemplos. Basta observar el presente. Corea del Norte continúa edificando un sistema donde el pensamiento único constituye una política de Estado. En Venezuela y Nicaragua se persigue sistemáticamente a opositores, periodistas, organizaciones civiles y voces críticas. En Irán, disentir puede significar prisión, persecución o algo peor. En diversas regiones africanas sometidas a regímenes autoritarios, guerras permanentes o instituciones colapsadas, la violencia sustituye al debate y el miedo pretende ocupar el lugar de la libertad. Incluso en democracias consolidadas aparecen señales preocupantes. En Estados Unidos, Donald Trump ha recurrido con frecuencia a la descalificación de jueces, universidades, medios de comunicación, científicos, funcionarios y adversarios políticos cuando discrepan de sus posiciones, alimentando un clima en el que la diferencia de opinión deja de verse como un componente natural de la democracia y comienza a presentarse como una amenaza. Cambian los sistemas políticos. Cambian los discursos. Cambian las justificaciones. Lo que permanece es la tentación de considerar peligroso al pensamiento independiente.

Porque el empoderamiento trastornado no le teme realmente a la oposición. Le teme a las ideas. La oposición puede dividirse. Puede perder elecciones. Puede fragmentarse. Las ideas no. Las ideas encuentran nuevos intérpretes. Cambian de generación. Cambian de idioma. Cambian de contexto. Pero siguen avanzando. Quien llega a creer que controlar la conversación equivale a controlar el pensamiento termina descubriendo demasiado tarde que las conciencias nunca obedecen indefinidamente al poder.

Por eso, los gobiernos con vocación autoritaria dedican tantos esfuerzos a controlar universidades, desacreditar periodistas, ridiculizar intelectuales, presionar jueces, polarizar sociedades o influir sobre las plataformas digitales. No buscan únicamente controlar la información. Buscan condicionar la forma en que las personas interpretan la realidad. Saben perfectamente que las grandes transformaciones no comienzan cuando cambia un presidente. Comienzan cuando cambia la manera en que una sociedad piensa.

Esa ha sido siempre la verdadera batalla. No la de los territorios, sino la de las conciencias. Los ejércitos conquistan ciudades. Las ideas conquistan generaciones. Los decretos obligan. Las convicciones persuaden. El poder puede imponer obediencia durante un tiempo. Sólo las ideas consiguen construir legitimidad duradera.

Vivimos precisamente una época en la que esa disputa alcanza dimensiones inéditas. La inteligencia artificial, las redes sociales, los algoritmos y las plataformas digitales han multiplicado exponencialmente la capacidad de difundir conocimiento, pero también de propagar manipulación, propaganda y desinformación. Nunca fue tan sencillo expresar una idea. Nunca fue tan complejo distinguir entre verdad y mentira. Por eso defender la libertad de expresión ya no basta. El desafío consiste en preservar algo todavía más profundo: la libertad de pensar, de preguntar, de dudar y de disentir.

Las democracias sobreviven no solo porque celebran elecciones, sino porque protegen el pensamiento crítico. Las sociedades dejan de ser libres mucho antes de perder el derecho al voto; comienzan a perder su libertad cuando dejan de cuestionar, cuando aceptan sin reflexión lo que el poder les presenta como verdad absoluta o cuando el miedo sustituye a la razón. Allí comienza el deterioro de cualquier sistema político, cualquiera que sea su signo ideológico.

Por eso, la historia termina siendo profundamente irónica. Muy pocos recuerdan el nombre del juez que condenó a Sócrates. Casi nadie podría mencionar a quienes firmaron las órdenes para encarcelar a Mandela o perseguir a Galileo. En cambio, la humanidad sigue leyendo a Sócrates, sigue admirando a Mandela, sigue estudiando a Galileo y sigue inspirándose en Martin Luther King. Los poderosos de su tiempo parecían invencibles. Hoy ocupan apenas una nota al pie de la historia. Las ideas de quienes pretendieron silenciar continúan iluminando generaciones.

Esa es la mayor derrota que puede sufrir cualquier imperio, cualquier régimen o cualquier gobernante que confunda autoridad con verdad. Descubrir, demasiado tarde, que los ejércitos pueden conquistar territorios, que los gobiernos pueden controlar instituciones y que los poderosos pueden acumular riquezas, pero que jamás han logrado conquistar definitivamente el único territorio donde nacen todos los cambios auténticos: la conciencia humana.

Porque ningún imperio ha derrotado jamás a una idea. Y todo indica que ninguno lo conseguirá. Mientras exista un ser humano dispuesto a preguntar, a pensar y a defender la libertad de hacerlo, siempre habrá una idea esperando el momento de volver a cambiar la historia.

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