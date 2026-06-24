El Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” (IFUAP), a través del Laboratorio de Energía del IFUAP, llevó a cabo el encuentro “La Ciencia abraza a la industria y a la sociedad 2026”, una iniciativa que busca fortalecer la colaboración entre la academia, la industria y el sector gubernamental para impulsar el desarrollo tecnológico y la generación de conocimiento aplicado.

El evento reunió a representantes de empresas, organismos públicos, investigadores y estudiantes interesados en conocer los avances científicos y tecnológicos desarrollados dentro del Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas”, así como explorar oportunidades de cooperación en proyectos de innovación.

Enrique Quiroga González destaca colaboración entre academia e industria

El titular del Laboratorio de Energía del IFUAP, Enrique Quiroga González, explicó que este encuentro tiene como propósito acercar a los sectores productivos con las investigaciones que se realizan en el instituto, tanto en ciencia básica como en desarrollo tecnológico.

Sseñaló que este ejercicio permite generar nuevas ideas, construir acuerdos y fomentar alianzas estratégicas que contribuyan a resolver desafíos sociales mediante la ciencia y la innovación.

El Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” de la BUAP realizó el encuentro “La Ciencia abraza a la industria y a la sociedad 2026”. (cortesía )

Laboratorio de Energía presenta avances tecnológicos

Durante las actividades del encuentro se desarrollaron conferencias, mesas de diálogo y recorridos por los laboratorios del Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” (IFUAP), donde se mostraron proyectos y líneas de investigación con potencial de aplicación en diversos sectores.

Entre las temáticas abordadas destacaron energía, ciencia de materiales, sensores, biomateriales, tecnologías de la información, celdas solares y baterías de ion-litio, áreas que actualmente forman parte de los desarrollos impulsados por el instituto.

Además, los organizadores destacaron que muchas de las investigaciones desarrolladas en el Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” (IFUAP) tienen un impacto directo en la atención de necesidades sociales, particularmente en sectores relacionados con la energía, la sustentabilidad y la transformación tecnológica.

IFUAP reúne a instituciones, empresas y organismos especializados

En esta segunda edición participaron la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de Puebla (Secihti Puebla), el Clúster Energético de Puebla, la Agencia de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), además de compañías enfocadas en tecnologías de la información y desarrollo de productos tecnológicos.

La presencia de estas instituciones fortalece la vinculación entre los distintos sectores involucrados en la generación de soluciones innovadoras y el impulso de nuevas oportunidades de desarrollo económico y científico.