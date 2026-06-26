Hace casi dos mil quinientos años, Atenas condenó a muerte a un hombre de setenta años. No había encabezado una rebelión. No dirigía un ejército. No conspiraba para tomar el poder. No pretendía convertirse en gobernante. Su mayor delito consistía en hacer preguntas. En sembrar dudas donde otros exigían certezas. En enseñar a los jóvenes a pensar por sí mismos. Aquel hombre se llamaba Sócrates. La acusación formal hablaba de corromper a la juventud y de impiedad. La verdadera razón era mucho más profunda: el poder había descubierto que las ideas resultan mucho más peligrosas que las espadas.

Han transcurrido veinticinco siglos y, sin embargo, esa lección conserva una vigencia extraordinaria. Los regímenes cambian. Las ideologías cambian. Los sistemas políticos evolucionan. Los nombres de los gobernantes se suceden unos a otros. Pero existe una constante histórica que atraviesa prácticamente todas las épocas: cuando el poder pierde el equilibrio y se transforma en empoderamiento trastornado, termina temiéndole menos a la oposición organizada que al pensamiento libre.

Porque la oposición puede dividirse, desacreditarse o derrotarse en las urnas. Las ideas no. Las personas pueden encarcelarse, exiliarse o incluso ejecutarse. Las ideas sobreviven a quienes las conciben. Se transmiten. Se reproducen. Se transforman. Se fortalecen. Viajan de una generación a otra. Y, cuando logran instalarse en la conciencia colectiva, terminan modificando la historia.

Por eso Sócrates fue condenado. Por eso Jesús fue crucificado. Por eso Galileo fue sometido a juicio. Por eso Martín Lutero fue perseguido. Por eso Gandhi fue encarcelado. Por eso Martin Luther King fue asesinado. Por eso Nelson Mandela pasó casi tres décadas en prisión. Por eso Václav Havel fue encarcelado por un régimen que comprendía perfectamente el peligro que representaba un hombre armado únicamente con palabras. Ninguno de ellos dirigía un ejército cuando comenzaron a incomodar al poder. Todos compartían, sin embargo, una característica común: hacían pensar. Y pocas cosas inquietan más a un poder trastornado que una sociedad que comienza a pensar por sí misma.

No hace falta mirar únicamente hacia la antigüedad para comprobarlo. Basta observar nuestro tiempo. Corea del Norte convirtió el pensamiento único en política de Estado. En Venezuela y Nicaragua, el pensamiento crítico ha sido combatido mediante la persecución de opositores, periodistas, académicos y organizaciones civiles. En Irán, cuestionar determinados dogmas políticos o religiosos puede significar la cárcel o algo peor. En amplias regiones africanas sometidas a regímenes autoritarios, conflictos internos, fanatismos o estructuras estatales profundamente debilitadas, la violencia suele imponerse sobre la deliberación y el miedo sustituye con frecuencia a la libertad. Incluso en democracias consolidadas comienzan a aparecer señales inquietantes. En Estados Unidos, Donald Trump ha convertido muchas veces el desacuerdo en confrontación permanente y ha buscado desacreditar, presionar o silenciar ideas divergentes provenientes de jueces, universidades, medios de comunicación, científicos, intelectuales, opositores políticos o funcionarios que cuestionan sus decisiones. Como si disentir constituyera una amenaza y no una condición indispensable de la vida democrática. Cambian los sistemas, cambian los discursos y cambian las justificaciones. Lo que no cambia es el temor del poder desbordado frente a quienes piensan con libertad.

La historia demuestra que el autoritarismo nunca comienza prohibiendo todas las ideas de un día para otro. Comienza desacreditando a quienes las expresan. Primero ridiculiza. Después estigmatiza. Más tarde amenaza. Finalmente intenta silenciar. El método puede variar según la época. Antes se utilizaban tribunales religiosos, hogueras, cárceles, censura oficial o destierros. Hoy también se utilizan campañas digitales, descrédito sistemático, linchamientos mediáticos, presión económica, persecución judicial, manipulación algorítmica y propaganda masiva. Pero el fondo es el mismo: impedir que las personas piensen fuera del marco que el poder pretende imponer.

La historia demuestra que los grandes cambios nunca empiezan en los palacios de gobierno. Comienzan mucho antes, en el terreno de las ideas. Primero cambia la manera de comprender la realidad. Después cambia la conversación pública. Más tarde cambian las prioridades sociales. Finalmente cambian las leyes, los gobiernos y las instituciones. Los gobernantes suelen creer que conducen la historia, cuando muchas veces apenas alcanzan a administrar cambios que comenzaron a gestarse mucho antes de que ellos llegaran al poder.

Ésa es la razón por la cual los regímenes autoritarios, pero también los gobiernos con inclinaciones crecientemente autoritarias dentro de sistemas democráticos, dedican tantos esfuerzos a controlar la educación, desacreditar a las universidades, confrontar a los medios de comunicación, descalificar a periodistas, ridiculizar a intelectuales, presionar a jueces, polarizar a la sociedad o intentar dominar las plataformas digitales. No se trata únicamente de controlar la información. Se trata de influir sobre la manera en que las personas piensan. Porque quien logra moldear las ideas termina influyendo, tarde o temprano, sobre el ejercicio del poder.

Vivimos precisamente una época en la que esa batalla se desarrolla con intensidad inédita. La inteligencia artificial, las redes sociales, los algoritmos, las plataformas digitales y los nuevos medios de comunicación disputan diariamente la atención de miles de millones de personas. Nunca había resultado tan sencillo difundir una idea. Nunca había sido tan fácil manipularla. Nunca había existido tanta información disponible. Y, paradójicamente, nunca había sido tan difícil distinguir entre conocimiento, propaganda, emoción, mentira y verdad.

Por eso el desafío de nuestro tiempo ya no consiste únicamente en defender la libertad de expresión. Consiste en defender la libertad de pensamiento. Son cosas distintas. Una sociedad puede conservar formalmente el derecho a expresarse y, al mismo tiempo, perder la capacidad de reflexionar críticamente. Cuando eso ocurre, el poder deja de necesitar censura abierta. Basta con inundar el espacio público de ruido, confrontación, simplificaciones y consignas para impedir que florezca el pensamiento profundo.

Tal vez allí radique una de las mayores responsabilidades de las democracias contemporáneas. No solamente garantizar elecciones libres. No únicamente preservar la división de poderes. También proteger el derecho de las personas a preguntar, cuestionar, investigar, debatir y disentir. Porque las democracias no se sostienen únicamente mediante votos. Se sostienen mediante ciudadanos capaces de pensar por sí mismos.

Y esa responsabilidad no corresponde exclusivamente a los gobiernos. También alcanza a las universidades, a los centros de investigación, a los maestros, a los científicos, a los filósofos, a los periodistas, a los escritores, a los artistas, a los líderes religiosos y, en general, a todos aquellos que contribuyen a enriquecer la conversación pública. Ellos suelen mover las ideas que, con el tiempo, terminarán moviendo a quienes gobiernan.

Hace unos días escribía sobre los que mueven a los que mandan. Hoy quizá convenga avanzar un paso más. Porque antes de mover a los gobernantes hay que mover las conciencias. Antes de cambiar las leyes hay que cambiar la manera de entender la realidad. Antes de transformar un sistema político hay que transformar el pensamiento de una sociedad.

Por eso el empoderamiento trastornado le teme tanto a las ideas. Porque comprende, quizá mejor que muchos ciudadanos, una verdad elemental que la historia confirma una y otra vez: las personas pueden desaparecer; las ideas, no. Los gobiernos terminan. Los imperios caen. Los cargos concluyen. Los poderosos envejecen. Pero una idea justa, sembrada en el momento adecuado y abrazada por una sociedad dispuesta a defenderla, posee una capacidad extraordinaria para sobrevivir a todos ellos.

Todo empoderamiento trastornado termina creyendo que controla a las personas. La historia demuestra exactamente lo contrario: tarde o temprano son las ideas las que terminan controlando el destino del poder. Tal vez Sócrates nunca imaginó que su muerte terminaría convirtiéndose en una de las mayores victorias del pensamiento libre. Quienes lo condenaron creyeron haber silenciado a un hombre. En realidad, inmortalizaron una idea.

Y quizá esa siga siendo, veinticinco siglos después, la mayor derrota que puede sufrir cualquier poder trastornado: descubrir demasiado tarde que las ideas no mueren con quienes las pronuncian.

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