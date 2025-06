“El mundo occidental y cristiano no es una cruzada de ideas sino una realidad económica, política e histórica.” JOHN WILLIAM COOKE

“La burla significa en muchos casos falta de ingenio.” JEAN DE LA BRUYERE

Entendámoslo. El gobierno de Estados Unidos no se anda con rodeos. Basta ver el ataque que realizó en Irán. Y mismo eso, tal vez ese país del Medio Oriente solo sea un juego de niños comparado con la “intervención” que tiene planeada Trump en el sistema financiero mexicano. La cruzada del combate al narco.

La justa acusación que hace Trump sobre quienes alimentan financieramente el narcotráfico ha tomado dimensiones de guerra santa y no hay que subestimar ese sentir. Así, chairos y no chairos, tomen nota de lo siguiente: nada de lo que diga, haga u opine la 4t hará que este personaje cambie su decisión.

La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que tres instancias mexicanas lavan dinero del narcotráfico es tal vez la crisis más seria que haya tenido que enfrentar el actual gobierno de la 4t. Que Claudia Sheinbaum discuta si hay pruebas o no, que si somos piñata o no, es irrelevante.

Estados Unidos se ha enfrascado en una cruzada, no piensan dejar que su gente siga muriendo por causa del fentanilo. Para terminar al narcotráfico no basta el nombrar terroristas a sus participantes. Van por ellos en todos los frentes incluyendo el económico.

Trump ha hecho del combate al narcotráfico un especie de su mandato divino. Y entre el mandato “divino” de Claudia y el de Trump, pues gana el de Trump. Pero parece que en este lado del río Bravo nadie se ha enterado o no se le da el peso que esto significa. Y ello no es tema menor.

Un punto medular que la 4t no entiende es que no hay soberanías en el mundo globalizado de las finanzas. Los requisitos de información personal, empresarial se tienen que cumplir. Si el Tesoro capta movimientos extraños o precisos que son del narco, lo dirá. No es un capricho ni una adivinanza, tienen la información e irán con todo en contra de los narcotraficantes. No es algo que Claudia Sheinbaum (o cualquier autoridad de cualquier país) pueda modular argumentando si hay o no pruebas de Estados Unidos o si el país es soberano o no. Lo que puede hacer el país donde se acusan a los bancos es lo que ya hizo la CNBV; esto es, tomar control de la administración de los bancos señalados y evitar el contagio a todo el sistema bancario.

El sistema financiero mundial no admite que se le exijan pruebas, aun cuando se las pida el presidente de México o de Estados Unidos o de donde sea.

Hasta ahora no sabemos si el Tesoro señalará a otras entidades bancarias mexicanas más relevantes. Ojalá no, pero cabe la posibilidad y por ello la urgencia de que la CNBV, Hacienda y el Banco de México, de manera específica, audite a los bancos e investigue sobre sus operaciones. Por menos, mucho menos le quitaron el permiso de pagar remesas a Banco Azteca.

Lo que le interesa al sistema financiero internacional y en este caso específico al Tesoro estadounidense, es evitar a toda costa que el dinero fortalezca a los delincuentes.

Un sistema global en contra de individuos que son criminales y de instituciones bancarias (no nación) que se prestan y conocen de dónde es el dinero que están ingresando al sistema. En otras cuestiones sí es importante la soberanía de una nación, pero no en el sistema financiero.

El asunto aquí es delicado y grave. Se puede dar un contagio fácilmente y crear un efecto tequila de kincertidumbre y frenar la inversión en México o que el sistema bancario internacional no reciba pagos de bancos mexicanos. Máxime que, para Estados Unido esto está tomando la dimensión de una guerra santa e irán tras cualquier entidad financiera que lave el dinero del narcotráfico. En ese sentido, ¡cuidado! México es para ellos la primera y más importante escala.

Basta que Estados Unidos sostenga que el sistema general bancario del país (así, sin dar detalle), está apalancado, financiado o capitalizado por el dinero del narco para tener un colapso general. Y no, tampoco le conviene a la economía de Estados Unidos, pero tampoco le convienen los aranceles y ahí estamos…

Lo cierto es que México no es piñata de Estados Unidos como dice Claudia Sheinbaum; es piñata del narco -cortesía de los abrazos no balazos- y es lo que hoy tiene en la mira del Tesoro a la banca mexicana.

Giro de la Perinola

Es irónico que Claudia Sheinbaum exija que el jugador mayor (EU) le rinda cuentas y tenga consideraciones por el menor, pero que en México ella y Morena no tengan esa consideración para con la oposición, los críticos, los enfermos…

¿Por qué no le informan a Sheinbaum lo que pasa? O estamos ante el doble discurso; en la práctica cooperar con el Tesoro (lo que hará la CNBV) y en la mañanera lo dicho para el pueblo. ¿No sería más fácil y práctico decir que en su gobierno más allá de la decisión del Tesoro, tampoco permitirán el lavado del dinero del narco?

Es México el que debiera dar pruebas y evidencias, no al revés. Todo el sistema bancario de nuestro país depende de sus interacciones con el exterior, especialmente con Estados Unidos.