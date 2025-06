Manuel Somoza, presidente de inversiones de CIBanco, retó al Gobierno de Estados Unidos luego de que este lo acusara de supuesto lavado de dinero; “vengan, nuestros libros están abiertos”, expresó el el empresario.

El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México informaron, sin presentar pruebas, sobre la emisión de órdenes para identificar a tres instituciones financieras con sede en México, debido a una “preocupación” en materia de lavado de dinero.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos señaló a CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de ser “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".

En respuesta, en entrevista para Grupo Fórmula con la periodista Azucena Uresti, el presidente de inversiones de CIBanco aclaró que el comunicado de la FinCEN no señala que se este acusando ni demandando a dicha institución financiera, sino que se dice que está bajo investigación.

Hoy jueves 26 de junio, en entrevista con Azucena Uresti, el presidente de inversiones de CIBanco retó al FinCEN de Estados Unidos a concluir su investigación en torno a un supuesto lavado de dinero.

En primera instancia, Manuel Somoza aclaró lo siguiente, luego de que Azucena Uresti aseguró que el Gobierno de Estados Unidos señaló dichos supuestos como una verdad:

“Primero quiero hacer una precisión, con todo respeto: No nos están acusando, no nos están demandando. El comunicado dice que estamos bajo investigación, que son cosas muy distintas”.

En tal sentido, el representante de la institución financiera informó que CIBanco se puso en contacto con el FinCEN de Estados Unidos, así como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual le dio su respaldo al banco.

Pese a que Azucena Uresti insistió en señalar una acusación de parte de la FinCEN, Manuel Somoza reiteró su reto a las autoridades de Estados Unidos para concluir su investigación:

Con este fin, Manuel Somoza exigió pruebas de las acusaciones de Estados Unidos, además de explicar que CIBanco se enteró de la noticia de la misma manera que los medios de comunicación y la Secretaría de Hacienda.

En su conferencia mañanera de hoy 26 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los señalamientos de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero de tres bancos mexicanos; “no hay pruebas, son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, expresó la mandataria.

“Si hay pruebas, se actúa. No hay inmunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”.

Claudia Sheinbaum