Hay semanas en que los datos hablan con una claridad que pocas veces concede la economía. El INEGI confirmó que el PIB creció 3.3% anual en el tercer trimestre de 2026, su mejor ritmo en tres años. Un día después, la Secretaría de Economía informó que la Inversión Extranjera Directa alcanzó 43,090 millones de dólares entre enero y septiembre, la cifra más alta desde que existe registro. A ello se suman exportaciones que crecieron 30.4% en nueve meses y un comercio récord con Estados Unidos, del que somos el primer socio comercial.

Estos resultados no son fruto del azar. Ocurren en el año más complejo de la relación con Washington en décadas, entre aranceles y la revisión del T-MEC. En ese contexto, la conducción del secretario Marcelo Ebrard, bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha logrado que México rompa récords de exportación precisamente cuando el mundo enfrenta mayores barreras para entrar al mercado estadounidense.

Plan México: del ensamble al talento

Detrás de estas cifras hay una arquitectura: el Plan México, que se propone colocar al país entre las diez mayores economías del mundo, elevar la inversión al 28% del PIB y lograr que la mitad de la proveeduría en sectores estratégicos se produzca aquí.

Su aportación más profunda es entender que la riqueza del siglo XXI está en lo que no se ve: diseño, ingeniería, software, patentes. Son los intangibles, y un país que sólo ensambla captura una fracción mínima de su valor. Por eso el Plan vincula la educación superior con el desarrollo productivo: el insumo más valioso de México es su propio talento.

Un jugador clave

México es el primer socio comercial de EstadosUnidos; según el IMCO, sus productos pagaban ahí un arancel efectivo de 3.6% en abril, frente a 21% de los chinos; coproduce con su vecino en lugar de competir contra él; atrae capital de Estados Unidos, España, Alemania, Reino Unido y Canadá, y será anfitrión de APEC en 2028. México ya no espera su turno: es una pieza sin la cual no se entiende la manufactura de Norteamérica.

La honestidad intelectual obliga a señalar dos matices, que en realidad marcan el siguiente salto: el 81.2% de la IED es reinversión de utilidades —quien ya está aquí decide quedarse—, pero la inversión nueva ronda apenas 9%; y el 3.3% se compara contra un trimestre de 2025 que no creció. El reto es sostener el impulso.

El problema que necesita un nombre

Hace unos días, en una comida, alguien preguntó por qué importa tanto el déficit con China. La respuesta cabe en una imagen: México es como una familia que gana muy bien en su trabajo, pero gasta casi todo su sueldo en la tienda de enfrente.

Sólo en el primer semestre, México tuvo con Estados Unidos un superávit histórico de 102,581 millones de dólares. Sin embargo, con el mundo entero, de enero a septiembre el saldo positivo fue de apenas 9,254 millones. La diferencia se fue, en buena medida, a Asia: en esos nueve meses le compramosa China 105,979 millones y le vendimos 11,101. Por cada dólar que le vendemos, le compramos casi diez. Lo que ganamos en el norte lo perdemos en el oriente. Llamémoslo por su nombre: la fuga del superávit. Cada componente que importamos es una fábrica, un proveedor y un salario que no están en México.

¿Qué socios queremos?

Un dato debería llamarnos la atención: México se convirtió en el mayor comprador mundial de autos fabricados en China. Y, sin embargo, en el primer semestre de 2026 la inversión directa china en todo el país fue de apenas 596 millones de dólares. China nos vende cientos de miles de vehículos, pero no se la juega con México: vende y se va.

El contraste con Puebla es elocuente. Volkswagen produce en Cuautlancingo desde 1967; su red de proveedores representa el 43.4% del PIB estatal y más de 65 mil empleos, y acaba de comprometer cerca de mil millones de dólares para la electromovilidad. Audi llegó a San José Chiapa con 1,300 millones de dólares y, en apenas una década, genera más de 5 mil empleos directos y 20 mil indirectos; con la Universidad Tecnológica de Puebla forma jóvenes en su programa de educación dual. Eso es echar raíces y construir comunidad.

No se trata de cerrar la puerta a nadie, tampoco a China, sino de fijar una regla clara: bienvenido quien venga a producir, invertir y formar a nuestra gente; no basta con venir a vender. Esa es la palabra que el momento exige: sustitución inteligente de importaciones. No la autarquía de otros tiempos, sino una política quirúrgica que identifique lo que compramos fuera y podemos producir aquí, que desarrolle proveedores nacionales y que condicione la bienvenida a la inversión que transfiera tecnología.

Puebla: el talento ya está aquí

Puebla se ha consolidado como el segundo clúster educativo del país. La BUAP supera los 95 mil estudiantes, y con la UDLAP, la UPAEP, la Ibero, el Tec, el Instituto Tecnológico y la Universidad Tecnológica de Puebla forma cada año miles de ingenieros y programadores de alto nivel.

Ese talento ya produce intangibles. Yankuilotl, la empresa pública de innovación del estado, ensambla hasta 200 mil componentes electrónicos por hora, desarrolla software y diseña tarjetas en coordinación con el proyecto nacional de semiconductores. Y Olinia, el auto eléctrico mexicano del Plan México, tiene en Puebla su centro de diseño y sus baterías; Yankuilotl fabricará las tarjetas electrónicas que le dan vida. El cerebro del vehículo, la pieza que hoy importamos de Asia, se hará con talento poblano.

México tiene hoy récords, rumbo y reconocimiento internacional. El buen manejo de la economía bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum se refleja en cada cifra. La tarea que sigue es que la riqueza que generamos se quede en casa, con socios comprometidos y un talento mexicano que diseñe e innove. Puebla demuestra que ese futuro ya está en marcha. Cerrar la fuga del superávit es la diferencia entre un país que exporta mucho y un país que prospera.

Fuentes: INEGI; Secretaríade Economía (RNIE); Banco de México; Oficina del Censo de EE.UU.; IMCO; Plan México; China Passenger Car Association; Volkswagen de México; Audi México; Gobierno del Estado de Puebla; DataMéxico.

Ana Paola Migoya — abogada, especialista en política pública y estrategia electoral