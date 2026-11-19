La reciente intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en Shenzhen, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y su trascendental encuentro bilateral con el mandatario chino Xi Jinping, marcan un punto de inflexión en la política exterior mexicana. Lejos de ser una visita protocolaria, el posicionamiento del Estado mexicano en el epicentro tecnológico de Asia confirma una realidad que el tablero global ya no puede ignorar: México ha dejado de ser un espectador de las corrientes comerciales para erigirse como un actor geopolítico de primer orden, con soberanía regulatoria, peso específico en la Cuenca del Pacífico y capacidad de interlocución directa con las dos mayores superpotencias del planeta.

La arquitectura jurídica de la diversificación y los cuatro ejes de Xi Jinping

Desde la óptica del derecho internacional económico, el mensaje de la mandataria mexicana proyecta una doctrina de autonomía estratégica sustentada en el multilateralismo abierto que rige a la APEC (las denominadas Metas de Bogor y la Visión Putrajaya 2040). Mientras las potencias tradicionales recurren al unilateralismo arancelario y a la fragmentación geoeconómica, México presenta el Plan México como un instrumento de política industrial soberana.

En este contexto cobran especial relevancia los cuatro ejes propuestos por Xi Jinping —confianza política, beneficio mutuo, justicia y equidad, y destino compartido— de cara al 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2027. Traducidos al lenguaje del derecho internacional comercial, estos pilares ofrecen una plataforma para reequilibrar una balanza comercial históricamente asimétrica, transitando de un esquema de mera triangulación manufacturera hacia un marco de cooperación institucionalizada y reciprocidad efectiva.

El eje de justicia y equidad en organismos multilaterales como la ONU y la OMC converge directamente con la vocación histórica de la diplomacia mexicana. Para México, defender la vigencia del sistema multilateral basado en reglas no es retórica: es la garantía jurídica que protege a las economías emergentes frente a las medidas coercitivas extraterritoriales y asegura la libre navegación y el flujo de capitales en el Pacífico, especialmente de cara a la presidencia pro tempore de APEC que México ejercerá como anfitrión en 2028.

El imperativo de la transferencia tecnológica y el cumplimiento normativo

Sin embargo, el verdadero salto cualitativo que demanda esta nueva etapa radica en la naturaleza de la inversión extranjera directa (IED). México no debe conformarse con ser una plataforma de ensamblaje de bajo valor agregado ni un puente logístico pasivo. El Estado mexicano tiene la legitimidad y la fuerza de mercado para convocar al capital chino a “jugársela” en territorio nacional bajo esquemas de coinversión (joint ventures), contenido regional real y transferencia efectiva de tecnología.

Bajo las estrictas reglas de origen del T-MEC —particularmente en lo referente al Valor de Contenido Regional (VCR) y las disposiciones sobre economías de no mercado—, la única vía jurídicamente viable y económicamente sostenible para que las empresas chinas operen en Norteamérica es mediante una integración profunda en las cadenas de suministro mexicanas. Esto exige superar la importación de componentes terminados y apostar por el desarrollo de proveedores locales en tres sectores neurálgicos:

Sector Farmacéutico y Biotecnológico : Aprovechar la capacidad de investigación clínica y producción de principios activos (APIs) de China para instalar plantas de manufactura biofarmacéutica en México, reduciendo la vulnerabilidad sanitaria de América Latina y cumpliendo con los estándares regulatorios de la COFEPRIS y la FDA.

Aprovechar la capacidad de investigación clínica y producción de principios activos (APIs) de China para instalar plantas de manufactura biofarmacéutica en México, reduciendo la vulnerabilidad sanitaria de América Latina y cumpliendo con los estándares regulatorios de la COFEPRIS y la FDA. Sector Tecnológico y de Semiconductores : Transitar del ensamble hacia el diseño, empaquetado y prueba (ATP) de microcomponentes, electromovilidad y energías limpias, vinculando los parques industriales del Plan México con centros de investigación pública y universidades nacionales.

Transitar del ensamble hacia el diseño, empaquetado y prueba (ATP) de microcomponentes, electromovilidad y energías limpias, vinculando los parques industriales del Plan México con centros de investigación pública y universidades nacionales. Sector Agroindustrial : Incorporar biotecnología agrícola, sistemas de riego inteligente y trazabilidad fitosanitaria que permitan no solo garantizar la soberanía alimentaria mexicana, sino detonar una ofensiva exportadora de agroalimentos de alto valor hacia el mercado consumidor asiático.

Prospectiva geopolítica: el gigante que no se achica

En el plano geopolítico, la ecuación es contundente. México posee una ventaja geográfica irrepetible: es la única economía con litoral tanto en el Atlántico como en el Pacífico que, simultáneamente, forma parte del bloque comercial más dinámico de Norteamérica y mantiene un liderazgo natural sobre América Latina y el Caribe.

Al dialogar de tú a tú en Shenzhen con el liderazgo chino, sin subordinar su política exterior ni poner en riesgo sus compromisos en América del Norte, México demuestra que su tamaño demográfico, su bono energético, su estabilidad macroeconómica y su legitimidad democrática lo convierten en un pivote indispensable para la estabilidad del Sur Global.

La ruta hacia 2027 —con el aniversario diplomático bilateral— y hacia 2028 —con los ojos de las 21 economías del Asia-Pacífico puestos en México como sede de la APEC— ofrece una ventana histórica. El gigante mexicano ha despertado a su propia estatura estratégica: no se achica ante las presiones hegemónicas, exige reglas claras, demanda transferencia de conocimiento y asume con plenitud su papel como arquitecto de la nueva prosperidad compartida.