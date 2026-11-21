Hay ciudades que nacen para ser museos de su propio pasado y otras que se construyen como manifiestos de futuro. Shenzhen pertenece a esta segunda estirpe. Hace apenas cuatro décadas y media, este rincón frente a Hong Kong era un modesto embarcadero de pescadores que vivía al ritmo de las mareas; hoy es un bosque de acero, vidrio y silicio donde se diseñan los microprocesadores y los algoritmos que gobiernan el siglo XXI. No fue un capricho protocolario que Xi Jinping eligiera este escaparate del milagro industrial chino para convocar, al margen de la 33ª Reunión de Líderes Económicos de la APEC, una escena inédita en los anales de la diplomacia moderna: sentar por primera vez en la historia, y de manera simultánea, a los mandatarios de China, Rusia y Estados Unidos.

Durante noventa minutos, el reloj de la geopolítica pareció detenerse en torno a una mesa redonda. Quienes esperaban un decorado de Guerra Fría se encontraron con una coreografía de sutilezas milenarias. Ni mapas extendidos ni globos terráqueos —desmontando con ello las apresuradas comparaciones de cierta prensa occidental con la Conferencia de Yalta de 1945, donde los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se repartieron Europa con tiralíneas—. En el centro de la mesa, un arreglo floral; a sus espaldas, una pintura tradicional china de montañas escarpadas, pinos centenarios y la Gran Muralla, símbolo clásico de hospitalidad, pero también de solidez inamovible. Y en el eje de gravedad de aquella geometría política, Xi Jinping, flanqueado a su derecha por Vladímir Putin y a su izquierda por Donald Trump. La imagen hablaba antes que los intérpretes: Pekín no solo era el anfitrión, sino el arquitecto del espacio.

Para comprender la densidad histórica de aquel encuentro es preciso observar las cicatrices con las que cada líder cruzó el umbral del salón. Donald Trump llegó a la cita despojado del aura de invencibilidad que suele cultivar. Golpeado en el frente interno tras la derrota republicana en las elecciones de medio término y empantanado en un conflicto bélico con Irán que desgasta sus arcas y su capital electoral, el presidente estadounidense —el mismo que ha hecho de los aranceles y las sanciones contra Pekín su principal ariete político— tuvo que viajar hasta la capital tecnológica de su gran rival para negociar distensión. En el pleno de la APEC, Trump insistió en su credo de combustibles fósiles y desregulación de la inteligencia artificial; sin embargo, ante las cámaras de la trilateral, adoptó un registro sorprendentemente conciliador, celebrando la reunión como «histórica» y refiriéndose a Putin como un «amigo».

En la silla contigua, Vladímir Putin saboreaba su mayor reivindicación diplomática desde febrero de 2022. Aislado por las sanciones occidentales y con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) pendiendo sobre su cabeza, el jefe del Kremlin rompió el cerco en Shenzhen. Su discurso no fue el de un líder acorralado, sino el de un estratega que reclama su lugar en el directorio global, apelando a la «responsabilidad compartida», al «respeto mutuo» y a la arquitectura de una gran Eurasia. Frente a ambos, Xi Jinping ejerció el papel del estadista que administra los tiempos largos de la historia: defendió el libre comercio en Asia-Pacífico, trazó líneas rojas sobre Taiwán y abogó por la abolición total de las armas nucleares, proyectando a China como el polo de racionalidad y estabilidad frente a un Washington errático y un Moscú en pie de guerra.

El fruto formal de aquella hora y media —la llamada Declaración hacia la Paz— confirma que en la alta política los silencios suelen ser más elocuentes que las firmas. El documento evitó cualquier mención a las guerras en Ucrania o en el Golfo Pérsico y se limitó a cuatro compromisos generales: la reforma de las Naciones Unidas, el incremento en el suministro de combustibles derivados del petróleo, la reanudación del diálogo estratégico bajo la premisa de que una guerra nuclear «no puede ganarse y nunca debe librarse» —urgente tras la expiración del tratado New START— y un contundente rechazo a los «abusos de jurisdicción» de la Corte Penal Internacional. Este cuarto punto constituye la verdadera clave de bóveda del pacto: ni China, ni Rusia ni Estados Unidos han ratificado el Estatuto de Roma, y en Shenzhen las tres superpotencias cerraron filas para blindar la inmunidad de sus jefes de Estado frente a cualquier tribunal supranacional. Más que un concierto entre iguales, la cumbre exhibió a dos socios estrechos —Pekín y Moscú— fijando la agenda frente a una potencia estadounidense a la defensiva.

Más que un concierto entre iguales, la cumbre exhibió a dos socios estrechos —Pekín y Moscú— fijando la agenda frente a una potencia estadounidense a la defensiva, mientras las tres potencias cerraban filas para blindar su inmunidad frente a la Corte Penal Internacional CLAVE GEOPOLÍTICA DE SHENZHEN

Sin embargo, reducir la cumbre de Shenzhen al pulso de los tres gigantes sería pasar por alto una de las transformaciones más relevantes del tablero contemporáneo: el ascenso de las potencias medias como bisagras indispensables del sistema internacional. Allí es donde la participación de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum adquirió un espesor geopolítico que trasciende el protocolo. En su debut en el foro de la APEC, Sheinbaum no solo ocupó la primera fila de la fotografía oficial junto a Xi, Trump y Putin; desplegó una diplomacia de equilibrio fino en la línea de falla más sensible del comercio mundial.

Mientras Washington y Pekín miden fuerzas por el control de las cadenas de suministro, la mandataria mexicana sostuvo encuentros bilaterales con ambos polos: firmó con Xi Jinping memorandos de entendimiento en ciencia, innovación, salud y medio ambiente, al tiempo que dialogó con Donald Trump y con el primer ministro canadiense Mark Carney para preservar la cohesión de América del Norte. Frente a la retórica de la disuasión nuclear y las barreras arancelarias, Sheinbaum introdujo en la discusión del foro una categoría ética y económica distinta: trasladar la máxima juarista de “el respeto al derecho ajeno es la paz” a la arquitectura global bajo la noción de “Prosperidad Compartida”. En términos de teoría de las relaciones internacionales, México planteó que la interdependencia económica solo es sostenible si abandona la lógica de suma cero —donde el ascenso de una potencia exige la subordinación de otra— para convertirse en un vehículo de bienestar social.

La elección unánime de México para presidir y organizar la XXXV Cumbre de Líderes de la APEC en 2028 sella el alcance de esta apuesta. En un mundo que abandona el orden unipolar sin haber terminado de construir las reglas de la multipolaridad, la geografía y la diplomacia otorgan a México una posición privilegiada: ser el puente confiable entre la mayor economía de América y el motor industrial de Asia-Pacífico. Shenzhen demostró que el siglo XXI ya tiene un nuevo centro de gravedad; el desafío de los próximos años será evitar que esa transición derive en una nueva fractura global, y en esa tarea, México acaba de asegurar voz, voto y anfitrionía en la mesa donde se decide el porvenir.