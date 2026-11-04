Hay noticias económicas que parecen tener la capacidad de tranquilizar a todo un país. Un porcentaje positivo, una gráfica que apunta hacia arriba y un comunicado que habla de recuperación suelen ser suficientes para transmitir la sensación de que las cosas comienzan a marchar mejor. Sin embargo, la economía tiene una peculiaridad: los números pueden mejorar antes de que las personas alcancen a notar alguna diferencia en su vida cotidiana.

El pasado 30 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al tercer trimestre de 2026. El resultado fue positivo: la economía mexicana registró un crecimiento de 0.9% respecto al trimestre inmediato anterior y de 3.2% en su comparación anual. Se trata de una señal de recuperación que merece reconocerse, particularmente después de un periodo de debilidad económica.

Pero aquí comienza la discusión que realmente importa: ¿estamos frente a una economía que está recuperando su dinamismo o simplemente estamos observando una cifra favorable que todavía necesita demostrar su capacidad para convertirse en bienestar?

Porque una cosa es que México crezca y otra, muy distinta, es que ese crecimiento alcance para mejorar las condiciones de vida de quienes todos los días salen a trabajar, pagan renta, compran alimentos y hacen malabares para llegar a fin de mes.

El dato merece atención por varias razones. En primer lugar, porque el crecimiento trimestral de 0.9% representa el tercer avance consecutivo de la economía mexicana. En segundo lugar, porque el resultado anual de 3.2% es el mayor registrado en doce trimestres. Y, finalmente, porque permite observar que la actividad económica comienza a recuperar parte del terreno perdido durante un periodo de menor dinamismo.

Sin embargo, hay un detalle que no debería pasar inadvertido: el crecimiento trimestral fue menor al 1.4% registrado entre abril y junio. Es decir, México sigue creciendo, pero lo hace a un ritmo más moderado. No es lo mismo avanzar que acelerar. Y en economía, esa diferencia importa mucho más de lo que parece.

Cuando se habla del Producto Interno Bruto, generalmente se presenta como si fuera una fotografía completa de la situación económica del país. Pero el PIB tiene una limitación importante: mide el valor de los bienes y servicios producidos, no cómo se distribuyen los beneficios de esa producción entre la población.

Dicho de otra manera, el PIB puede aumentar sin que todos los hogares experimenten una mejora proporcional en sus ingresos, su capacidad de compra o sus condiciones de vida.

Para entender mejor el resultado del INEGI es necesario observar qué actividades están impulsando el crecimiento.

Durante el tercer trimestre de 2026, las actividades terciarias, que comprenden el comercio y los servicios, registraron un crecimiento trimestral de 1.1%. Las actividades secundarias, relacionadas con la industria, las manufacturas y la construcción, avanzaron 0.8%. En contraste, las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería y pesca, retrocedieron 0.4%.

Esta composición revela algo interesante: el crecimiento económico no está siendo homogéneo ni suficiente, los servicios continúan siendo uno de los principales motores de la actividad económica, mientras que la industria mantiene una evolución positiva, aunque con menor intensidad que en el trimestre anterior. Por su parte, el retroceso del sector primario recuerda que detrás de los indicadores agregados existen actividades productivas con realidades muy diferentes.

No es un asunto menor. Una economía puede presentar cifras positivas y, al mismo tiempo, tener sectores que enfrentan dificultades para sostener su producción. El crecimiento nacional es un promedio; la actividad económica, en cambio, ocurre en empresas, negocios, campos agrícolas y centros de trabajo que no necesariamente atraviesan el mismo momento.

Otro elemento que merece atención es la comparación anual, el crecimiento de 3.2% resulta particularmente llamativo porque durante el tercer trimestre de 2025 la economía había registrado una contracción anual de 0.1%. Esto significa que parte del avance observado en 2026 responde a una base de comparación relativamente débil.

Aquí conviene explicar un concepto que suele pasar inadvertido en las discusiones económicas: el efecto base.

Imaginemos que una persona obtiene una calificación de cinco en un examen y, al siguiente periodo, consigue siete. Su resultado mejoró 40%. Es una mejora importante, pero no significa que ahora sea una estudiante sobresaliente. El porcentaje de crecimiento depende, en buena medida, del punto desde el que se comienza a medir.

Algo similar ocurre con la economía. Cuando un periodo anterior presenta un desempeño débil, el crecimiento del siguiente puede parecer extraordinario en términos porcentuales, aunque la expansión efectiva de la actividad productiva sea más moderada.

Esto no significa que el dato del INEGI sea engañoso ni que deba restársele importancia. Significa que debe interpretarse correctamente. El crecimiento anual de 3.2% es una buena noticia, pero no debería utilizarse de manera aislada para concluir que México ha resuelto sus problemas de productividad o que ha entrado en una etapa de expansión sostenida.

La diferencia entre una recuperación coyuntural y un crecimiento económico estructural está precisamente en la capacidad de mantener el dinamismo durante varios años, generar inversión, elevar la productividad y mejorar los ingresos de la población.

México necesita crecer. Parece una afirmación evidente, pero vale la pena recordarla porque durante mucho tiempo el debate económico ha oscilado entre celebrar cualquier indicador positivo y advertir sobre los riesgos de cualquier desaceleración.

El problema es que el crecimiento económico no debería convertirse en una competencia de porcentajes trimestrales, una economía que crece de manera sostenida tiene mayores posibilidades de generar empleos, atraer inversiones, ampliar su capacidad productiva y fortalecer la recaudación pública. También puede crear condiciones para financiar mejores servicios e infraestructura. Pero esos beneficios no aparecen automáticamente ni se distribuyen por igual.

Para que el crecimiento se traduzca en bienestar se requiere que la actividad económica tenga continuidad y que sus beneficios lleguen a los hogares mediante mejores oportunidades laborales, mayores ingresos reales y acceso a bienes y servicios.

Pensemos en una situación cotidiana: una persona puede tener empleo, recibir su salario puntualmente y observar que las cifras nacionales muestran crecimiento económico. Sin embargo, si una parte importante de sus ingresos se destina a vivienda, transporte, alimentación y servicios, difícilmente percibirá una transformación sustancial en su bienestar.

La economía de los indicadores y la economía de los hogares no son dos realidades independientes. Son partes de un mismo fenómeno, pero sus resultados no siempre avanzan al mismo tiempo.

Por eso, el dato del PIB debe acompañarse de otros indicadores: inversión fija, productividad, consumo privado, empleo formal, remuneraciones reales e inflación. Solo mediante una lectura conjunta es posible entender si el crecimiento está generando una mejora económica más amplia o si permanece concentrado en determinadas actividades.

El reporte del INEGI del 30 de octubre deja una señal favorable: la economía mexicana creció durante el tercer trimestre, registró su mayor expansión anual en doce trimestres y mantuvo avances en la industria y los servicios. Ignorar esos resultados sería tan equivocado como asumir que un solo dato resuelve todas las interrogantes sobre el desempeño económico nacional.

El reto está en lo que sigue; México necesita que el crecimiento deje de depender de recuperaciones temporales y se convierta en una trayectoria sostenida. Para ello, será fundamental fortalecer la inversión productiva, elevar la competitividad, mejorar la infraestructura y crear condiciones para que las empresas puedan ampliar sus operaciones y generar empleos de mayor calidad.

También será necesario observar con atención el entorno internacional, particularmente la relación comercial con Estados Unidos, pues la integración productiva de América del Norte representa una oportunidad, pero también expone a México a decisiones económicas que no siempre se toman dentro de sus fronteras.

Al final, el crecimiento económico no debería medirse únicamente por lo que aumenta el PIB, sino también por las oportunidades que genera y las condiciones de vida que permite mejorar.

Porque, si algo nos enseña la economía, es que una cifra positiva puede ser motivo de optimismo, pero nunca debería ser motivo para dejar de hacer preguntas.

México creció 3.2% anual. Es una noticia que merece reconocerse. Ahora falta responder la pregunta que verdaderamente importa: ¿qué necesita hacer el país para que ese crecimiento se convierta en una mejora que las personas puedan sentir, y no solamente leer en un comunicado?