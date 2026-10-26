Hay algo curioso en la economía: una persona puede pasar treinta años pagando su casa, terminar de liquidar su crédito y descubrir que, aunque por fin es dueña de su patrimonio, su situación financiera no necesariamente ha mejorado. La vivienda puede valer más, la colonia puede haberse transformado y hasta puede haber llegado una cafetería que cobra cien pesos por un café. Pero si su salario o su pensión siguen siendo los mismos, su capacidad de pago no habrá aumentado por arte de magia.

Esta diferencia entre tener patrimonio y tener dinero disponible es fundamental para entender la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, publicada el 23 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación. Más allá de su nombre, que parece diseñado para que nadie lo lea durante el desayuno, la legislación abre una discusión importante sobre cómo el Estado identifica, registra y administra la información de los inmuebles en México.

El asunto no es menor. Una mejor organización de los registros puede fortalecer la seguridad jurídica, facilitar trámites y mejorar la planeación de las ciudades. Pero también puede tener implicaciones fiscales, pues la información catastral está relacionada con la determinación de ciertas contribuciones, entre ellas el impuesto predial.

Para entender el debate conviene distinguir tres conceptos que suelen confundirse: valor comercial, valor catastral e impuesto predial.

El valor comercial es el precio aproximado al que podría venderse una propiedad. El valor catastral es una referencia administrativa determinada conforme a las reglas aplicables. El predial es una contribución cuya cuantía depende de la legislación fiscal correspondiente y de los elementos que esta establezca para calcularla.

Los tres conceptos están relacionados, pero no son equivalentes. Una casa puede venderse por una cantidad superior a su valor catastral, y una actualización de este último puede tener consecuencias fiscales sin que necesariamente cambie la tasa del impuesto.

Imaginemos a una persona que compró su vivienda hace tres décadas. Desde entonces, llegaron nuevas vialidades, comercios y servicios; aumentó la demanda de la zona y el precio de las propiedades se elevó considerablemente. En términos patrimoniales, esa persona es más rica. Sin embargo, si vive de una pensión fija, su ingreso mensual puede seguir prácticamente intacto.

Este ejemplo ilustra una diferencia esencial en economía: la riqueza patrimonial no equivale a la liquidez ni garantiza una mayor capacidad de pago. Una propiedad puede representar un activo valioso sin generar ingresos suficientes para afrontar gastos adicionales.

Por eso, cualquier política fiscal relacionada con el valor de los inmuebles debe considerar no solo cuánto vale una propiedad, sino también cómo se determinan las obligaciones de sus propietarios y qué efectos pueden tener sobre distintos hogares.

Esto no significa que el valor catastral deba permanecer congelado para siempre. Mantener registros desactualizados también genera problemas: puede provocar diferencias injustificadas entre propiedades similares, dificultar la planeación urbana y limitar la capacidad de los gobiernos locales para administrar sus recursos.

El reto es actualizar con criterios técnicos sin confundir el valor de un activo con el dinero disponible para pagar.

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral busca mejorar la coordinación y la organización de la información inmobiliaria. El catastro permite identificar los inmuebles y conocer características como su ubicación, superficie y construcción. El registro público de la propiedad documenta los actos y derechos jurídicos relacionados con ellos.

Aunque cumplen funciones distintas, ambos sistemas se complementan. Cuando sus bases de datos presentan inconsistencias o no se comunican adecuadamente, se complica la gestión de trámites, la certeza jurídica y la planeación del territorio.

Desde la perspectiva económica, disponer de información confiable reduce costos y facilita la toma de decisiones. Un comprador necesita conocer la situación jurídica de un inmueble; una autoridad requiere datos consistentes para planear infraestructura, y las instituciones financieras necesitan información confiable para evaluar garantías.

Sin embargo, hay que distinguir entre una consecuencia posible y una consecuencia automática. La publicación de esta ley no significa, por sí misma, que el predial vaya a aumentar de manera generalizada para todos los propietarios del país. Los efectos dependerán de la implementación de sus disposiciones, de las actualizaciones que correspondan y de las normas fiscales aplicables en cada localidad.

Lo que sí puede afirmarse es que una información más completa mejora la capacidad del Estado para conocer los inmuebles y administrar los instrumentos vinculados con ellos. Que esa capacidad se traduzca en mayores contribuciones dependerá de las decisiones y reglas que correspondan.

La discusión relevante no es alimentar el temor de que cualquier actualización terminará en un recibo más caro, sino exigir claridad sobre cómo se determinarán los valores, qué criterios se utilizarán y qué mecanismos existirán para corregir errores.

Pero existe una condición indispensable: los ingresos deben traducirse en resultados.

Si un municipio recauda más y las calles siguen llenas de baches, el alumbrado continúa fallando y los problemas de agua permanecen sin solución, el ciudadano tendrá motivos para preguntar qué recibió a cambio de sus contribuciones, algo que sucede desgraciadamente en la mayoría de los lugares del país.

El éxito de una política fiscal no debe medirse exclusivamente por cuánto dinero consigue recaudar el gobierno. También importa cuánto cuesta recaudarlo, cómo se distribuyen las obligaciones y qué calidad tienen los servicios financiados con esos recursos.

El ciudadano no necesita que la autoridad le explique la sofisticación de su nueva plataforma digital. Necesita que sus trámites sean más sencillos, que sus derechos estén protegidos y que los recursos públicos se reflejen en mejores servicios. La tecnología puede facilitar la administración; no puede reemplazar la rendición de cuentas.

En última instancia, la confianza depende de que el ciudadano pueda comprender por qué debe pagar determinada cantidad, cómo se calculó y qué puede hacer si considera que existe un error. Un sistema técnicamente avanzado, pero opaco para sus usuarios, seguirá teniendo un problema de legitimidad.

El verdadero valor de la reforma

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral pone sobre la mesa una oportunidad para mejorar la administración de la propiedad inmobiliaria en México. Una mayor coordinación entre catastros y registros puede fortalecer la certeza jurídica, reducir inconsistencias y facilitar la planeación urbana.

Sin embargo, sus resultados deben evaluarse más allá de la tecnología instalada o de la recaudación que eventualmente pueda generar. Importa saber si disminuyen los errores, si los trámites se simplifican, si se protegen los derechos de los propietarios y si los gobiernos utilizan mejor sus recursos.

En materia fiscal, conviene evitar tanto el alarmismo como la complacencia: la ley no establece por sí sola un aumento automático y generalizado del predial, pero una actualización de la información catastral puede tener efectos sobre determinados contribuyentes, dependiendo de las reglas aplicables.

México necesita registros modernos y finanzas públicas sólidas. También necesita instituciones capaces de explicar sus decisiones y ciudadanos con herramientas efectivas para revisar las obligaciones que se les imponen.

Porque una casa puede aumentar de valor sin que aumente el ingreso de quien la habita. Un municipio puede recaudar más sin mejorar sus servicios. Y un gobierno puede presumir que finalmente tiene todos los datos en orden sin haber resuelto los problemas cotidianos de la población.

En mi opinión la modernización será verdaderamente útil si logra cerrar esas brechas: convertir información en certeza jurídica, capacidad recaudatoria en mejores servicios y tecnología en una administración más transparente.

De lo contrario, tendremos registros más modernos, expedientes perfectamente organizados y una gran innovación administrativa: saber con mayor precisión cuánto vale la casa de un ciudadano, aunque todavía quede pendiente demostrarle cuánto vale para él un gobierno que funciona, un gobierno que realmente demuestre que lo que se recauda se vea implementado en mejoras para la sociedad.