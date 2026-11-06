Sobran razones para pensarlo, así que me parece apenas objetivo describir a Somos como el partido de la derrota, la hipocresía y el resentimiento.

En la actual crisis del INE, algunos de sus cuadros dirigentes quedaron exhibidos cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción, y Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, pusieron sobre la mesa señalamientos de corrupción relacionados con la autoridad electoral que se remontan a los tiempos de Lorenzo Córdova.

Para la comentocracia, la anterior estructura del INE —desde los tiempos en que era IFE—, en equipo con el anterior Poder Judicial, era absolutamente imparcial y ciento por ciento honesta. Hoy tenemos razones para pensar que aquella imagen era una mentira .

El nuevo partido de la derecha, Somos, reúne a un número escandalosamente elevado de exfuncionarios del INE y de exintegrantes del Poder Judicial, incluida la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el mencionado Lorenzo Córdova y el exministro José Ramon Cossío. Aquí, más abajo, presento una lista de antiguos árbitros electorales y juzgadores que se quitaron la máscara y ahora participan, desde distintas posiciones, en una organización política opositora a Morena.

Vale la pena exhibir sus trayectorias porque quienes se suponía que eran árbitros imparciales, y que hoy se quejan de que ya no existen árbitros tan limpios como los del pasado, decidieron pasar abiertamente a la lucha política contra Morena, un partido al que, desde mi perspectiva, habían enfrentado incluso antes de que la izquierda ganara las elecciones presidenciales de 2018.

Actúan por resentimiento esos árbitros que se veían a sí mismos como justos . No logran superar el hecho de que perdieron cuando retaron a dos gigantes de la política: Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Los exfuncionarios del INE y los antiguos integrantes de la Suprema Corte que hoy participan en Somos rechazan el nuevo proyecto de nación, mucho más orientado a la izquierda, que la mayoría de la sociedad mexicana decidió construir con millones de votos.

Perdieron los supuestos imparciales que, en realidad, habían tomado partido desde antes de las elecciones de 2018.

Recordemos que Andrés Manuel López Obrador sufrió en 2006 un fraude electoral brutal, avalado por aquella autoridad electoral y por aquel Poder Judicial electoral tan impolutos según la comentocracia: tan limpios, tan transparentes, tan imparciales.

Los mismos que hoy exigen el regreso del viejo modelo electoral están ahora en el activismo político. Se han quitado las máscaras: no eran, nunca fueron imparciales . Pero la hipocresía consiste en que, aun participando en una organización partidista, algunos insisten en presentarse como absolutamente apartidistas.

Es un fariseísmo participar en Somos y, al mismo tiempo, pretender presentarse ante la opinión pública como los únicos juristas, juzgadores, funcionarios electorales o árbitros verdaderamente imparciales.

Desde siempre arbitraban con la camiseta de uno de los equipos, al que favorecían: el del PRI y el PAN . Y ahora, sin talento para el activismo, terminan dividiendo a esos mismos partidos.

Porque, en mi opinión, Somos no le quitará un solo voto a Morena. Lo que consiga en las próximas elecciones será restado de la ya muy disminuida cosecha de sufragios del PRIAN.

Qué paradoja: quienes durante tantos años presumieron de árbitros imparciales terminaron convertidos en jugadores de un equipo que, además de haber perdido, amenaza con quitarles votos a sus antiguos favoritos.

Exfuncionarios del INE, del IFE y del Poder Judicial vinculados a Somos

(Relación elaborada tanto con documentos del partido Somos como con notas periodísticas. La lista está dividida según la institución pública en la que trabajaron. En cada caso se indica su cargo anterior, su ocupación actual y su relación con el mencionado instituto político).

1. Lorenzo Córdova Vianello. Expresidente del INE (2014–2023) y exconsejero electoral del IFE (2011–2014). Ocupación actual: investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor, articulista y comentarista político. En Somos integra el Consejo Consultivo Ciudadano.

2. Marco Antonio Baños Martínez. Exconsejero electoral del IFE y del INE (2008–2020). Ocupación actual: consultor y especialista en materia electoral. En Somos es representante suplente ante el INE.

3. Edmundo Jacobo Molina. Exsecretario ejecutivo del IFE y del INE (2008–2023). Ocupación actual: consultor electoral y socio fundador de Pénte + Soluciones. En Somos es titular del Centro de Formación y Profesionalización Política.

4. Roberto Heycher Cardiel Soto. Exdirector ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE y encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva en marzo de 2023. Ocupación actual: especialista en organización y administración electoral. En Somos es secretario nacional de Operación Electoral y Alianzas.

5. Ana Laura Martínez de Lara. Exdirectora de Personal del INE (2015–2018) y exdirectora ejecutiva de Administración (2021–2023). Ocupación actual: sin otro empleo confirmado. En Somos es secretaria nacional de Administración y Finanzas.

6. Leonardo Valdés Zurita. Expresidente del Consejo General del IFE (2008–2013). Ocupación actual: académico y especialista en sistemas electorales. Es simpatizante declarado de Somos.

7. Rodrigo Morales Manzanares. Exconsejero electoral del IFE (2003–2008) y del Instituto Electoral del Distrito Federal. Ocupación actual: consultor electoral. En Somos integra la Comisión Electoral Nacional.

8. José Woldenberg Karakowsky. Expresidente del Consejo General del IFE (1996–2003). Ocupación actual: profesor universitario y analista político. Es simpatizante abierto de Somos. Asistió a la primera sesión del Consejo Consultivo.

9. René Miranda Jaimes. Exdirector ejecutivo del Registro Federal de Electores (2012–2022) y extitular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Ocupación actual: especialista en registro electoral y sistemas informáticos. En Somos es representante propietario ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.

10. César Ledesma Ugalde. Exsecretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y excoordinador de Control de Procesos Informáticos del IFE. Ocupación actual: especialista en tecnología y administración electoral. En Somos es representante suplente ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.

11. Carlos Alberto Ferrer Silva. Extitular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. Ocupación actual: abogado y consultor especializado en derecho electoral. En Somos es representante legal del partido.

12. Ximena Avelarde Martínez. Exlíder de proyecto de evaluación de programas de capacitación del INE (2014–2023). Ocupación actual: especialista en evaluación y capacitación. En Somos integra la Comisión Electoral Nacional.

13. Francisco Javier Naranjo Silva. Exsecretario particular de Lorenzo Córdova en el INE. Ocupación actual: consultor electoral y socio de Pénte + Soluciones. En Somos es secretario técnico del Consejo Nacional.

14. Carlos Mauricio Montes Silva. Exfuncionario del Servicio Profesional Electoral del IFE, exsecretario particular de Leonardo Valdés Zurita y exfuncionario de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ocupación actual: especialista en organización electoral. En Somos integra la Comisión Electoral Nacional.

15. Rubén Álvarez Mendiola. Excoordinador nacional de Comunicación Social del INE durante la presidencia de Lorenzo Córdova. Ocupación actual: especialista en comunicación institucional. Es simpatizante declarado de Somos.

Exintegrantes del Poder Judicial de la Federación

1. José Ramón Cossío Díaz. Exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2003–2018). Ocupación actual: profesor del Tecnológico de Monterrey y litigante ante la SCJN. En Somos integra el Consejo Consultivo Ciudadano.

2. Javier Laynez Potisek. Exministro de la Suprema Corte (2015–2025) y exprocurador fiscal de la Federación. Ocupación actual: jurista. En Somos integra del Consejo Consultivo Ciudadano.

3. Ana Margarita Ríos Farjat. Exministra de la Suprema Corte (2019–2025) y exjefa del SAT. Ocupación actual: socia del despacho internacional Holland & Knight y profesora de la Universidad de Monterrey. En Somos integra el Consejo Consultivo Ciudadano.

4. Diego Valadés Ríos. Exministro de la Suprema Corte (1994–1995), exprocurador general de la República, exprocurador del Distrito Federal y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ocupación actual: sin empleo confirmado. En Somos integra el Consejo Consultivo Ciudadano.

5. María del Carmen Alanís Figueroa. Exmagistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2006–2016), expresidenta de ese tribunal (2007–2011) y exsecretaria ejecutiva del IFE. Ocupación actual: abogada y especialista en derecho electoral. En Somos integra el Consejo Consultivo Ciudadano.

6. María Amparo Hernández Chong Cuy. Exmagistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, exmagistrada de tribunal colegiado y exsecretaria de estudio y cuenta de la Suprema Corte. Ocupación actual: sin empleo confirmado. En Somos es comisionada supernumeraria de la Comisión de Justicia Interna.

7. María Guadalupe Silva Rojas. Exmagistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ocupación actual: jurista especializada en derecho electoral. Es simpatizante abierta de Somos.

8. Armando Cruz Espinosa. Exfuncionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ocupación actual: abogado especializado en derecho electoral. En Somos es comisionado supernumerario de la Comisión de Justicia Interna.