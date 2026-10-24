¡Bienvenidos amantes de la gastronomía!

Antes de que finalice el mes de octubre, dense la oportunidad de probar -por lo menos- uno de estos platos tan representativos de la temporada.

Aquí puntualmente los he invitado a festivales gastronómicos donde el pan de muerto es el rey, pero en esta ocasión quiero mencionar otros platillos que provocan que octubre sea un mes mágico, y quiero llamar su atención específicamente en dos de ellos, porque desafortunadamente se están dejando de preparar. No tengo muy claro por qué, tal vez la rapidez con la que vivimos impide que le demos el tiempo suficiente; aprovecho para preguntarles a ustedes su opinión, pero si dejamos de mencionarlos y no inculcamos que se sigan cocinando, corremos el riesgo de que desaparezcan, pero no me adelanto; antes les voy a hablar de los platillos representativos de octubre.

Comencemos por el mole, y es que durante todo este mes en el barrio de San Pedro Atocpan, Milpa Alta, se lleva a cabo la tradicional “Feria del Mole”; su especialidad es el mole almendrado, que requiere para su elaboración hasta 28 ingredientes. Aquí podrán degustar desde moles rojos, verdes, adobos y pipián, hasta moles con sabores más “exóticos”, que destacan ciertos sabores, como la nuez o la manzana.

No me resisto a las innovaciones, pero para mí el mole que se acompaña con pollo o guajolote, arroz rojo (de preferencia), y unas tortillas recién hechas, es un verdadero manjar, de raíces prehispánicas, que debemos disfrutar; además en estas fechas suele utilizarse para colocarlo en la ofrenda del Día de Muertos.

Y ya que hablamos del día en que recordamos a nuestros seres queridos que ya han partido de este mundo terrenal, un plato que es de los que ya no se suelen preparar en las casas es el famoso dulce de tejocote.

Un postre sencillo, con un sabor peculiar, entre terroso amargo y dulzón que le aporta esta fruta (crataegus mexicana), y que además tiene el atractivo de aportar un gran valor nutricional; se cocina a fuego lento con azúcar y canela en rama, y también se puede poner dentro de la ofrenda.

El siguiente platillo es muy socorrido en restaurantes de altos vuelos y postín, sin embargo la calabaza de castilla es poco preparada en los hogares; tal vez se deba a lo laborioso que es limpiarla, pero es ideal para elaborar una crema, de esas que en épocas de frío te devuelven hasta el alma, ¡y lo mejor!, para los que nos gusta experimentar, es una verdadera hoja en blanco que nos permite crear mil variaciones de este platillo tan típico del otoño.

Su versatilidad permite elaborar desde una crema de calabaza, así sin más chiste, hasta aquella que se viste con trozos de tocino frito y queso de cabra, pasando por quien le agrega granos de elote, para darle un toque distinto, y que sin ninguna duda nos recordará a la milpa.

Y ya que estamos con la calabaza de castilla, es increíble que cada vez menos se prepare este famoso dulce, me refiero a la “Calabaza en tacha”. Quienes alguna vez la hemos cocinado, sabemos de antemano toda la preparación que requiere y sobre todo el tiempo que se toma, pero en verdad que vale mucho la pena.

Una característica que comparten las famosas recetas de la gastronomía mexicana, es que no existe “una” receta, cada quien tiene la propia, única, auténtica y original; sin embargo, hay varios ingredientes que son comunes: de entrada la calabaza, el piloncillo y ya de ahí, hay quien le pone canela en rama, clavos de olor, anís estrella, jugo de naranja y/o la cáscara de naranja.

Por ejemplo, la receta familiar de mi casa incluye además guayaba, tejocotes y nuez, y a mi mamá -que era amante de crear sabores nuevos- le gustaba espolvorearle queso Cotija; sí leyeron bien, un ingrediente que le da un punto salado, pero que en boca es magia pura. Quien no me crea, le invito a probarlo, y luego me cuentan.

Así que mi invitación es doble, más bien triple, es decir cuádruple: aprovechen antes de que termine el mes, y vayan a degustar alguno de estos platillos. Si les gusta experimentar en la cocina, anímense a prepararlo. Cuéntenme por qué creen ustedes que algunos platillos se dejan de elaborar. Finalmente, compártanos sus experiencias gustativas con estos sabores de temporada.

!!!Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera