El futuro de México no se va a construir únicamente con más obras, más industria o más inversión. También se va a construir cuidando la tierra que nos sostiene, el agua que necesitamos, las especies que dan equilibrio a nuestros ecosistemas y las áreas naturales que todavía guardan la riqueza más profunda de nuestro país.

Con el inicio de un nuevo periodo ordinario, en el tercer año legislativo de esta Legislatura, el Grupo Parlamentario del Partido Verde llega con una agenda clara: seguir impulsando causas ambientales que no se queden en el discurso, sino que se traduzcan en herramientas reales para proteger la vida.

Una de esas iniciativas busca darle más fuerza a las Áreas Naturales Protegidas, permitiendo impulsar y flexibilizar actividades de reintroducción, repoblación, reproducción y traslocación de especies silvestres.

Dicho de manera sencilla: se trata de que nuestras áreas naturales no sean espacios protegidos solo en el papel, sino territorios vivos. Lugares donde las especies puedan regresar, donde los ecosistemas puedan recuperarse y donde la conservación no sea una promesa bonita, sino una acción concreta.

Y esta iniciativa tiene una conexión muy profunda con Querétaro.

Porque cuando hablamos de Querétaro, muchas veces pensamos en industria, crecimiento, carreteras, parques empresariales y desarrollo económico. Y sí, Querétaro es todo eso. Pero Querétaro también es Sierra Gorda. Es semidesierto. Es campo. Es agua. Es biodiversidad. Es tierra serrana, comunidades rurales, zonas de recarga, paisajes naturales y especies que forman parte de nuestra identidad aunque muchas veces no las veamos en la conversación pública.

Querétaro no puede entender su futuro si separa el desarrollo económico del cuidado ambiental. Nuestro estado ha crecido mucho, y precisamente por eso necesita una visión más responsable: crecer sin arrasar, modernizar sin olvidar, atraer inversión sin perder territorio, construir futuro sin sacrificar la naturaleza que nos da vida.

Esta iniciativa puede ser muy importante para Querétaro porque permite fortalecer la conservación en zonas donde la vida silvestre necesita apoyo para recuperarse. En un estado con regiones tan distintas entre sí, desde la riqueza natural de la Sierra Gorda hasta la fragilidad del semidesierto queretano, contar con mejores herramientas para reintroducir, repoblar y proteger especies no es un lujo ambientalista: es una necesidad de equilibrio.

La conservación no se trata solamente de cuidar animales o plantas por separado. Se trata de proteger sistemas completos. Cuando una especie desaparece, algo se rompe. Cuando un ecosistema se deteriora, también se afecta el agua, el suelo, la calidad del aire, la agricultura, las comunidades y hasta la capacidad de un estado para sostener su propio crecimiento.

Por eso, para Querétaro, esta agenda no es lejana. No es un tema que ocurra en otra parte del país. Nos toca directamente.

Cada hectárea protegida, cada especie conservada, cada ecosistema restaurado y cada acción de repoblación bien hecha puede significar más equilibrio para nuestras comunidades, más resiliencia frente a la sequía, más protección para nuestras zonas naturales y más futuro para las nuevas generaciones.

El Partido Verde entiende que la agenda ambiental debe caminar junto con la agenda social y económica. Porque no hay bienestar verdadero si el desarrollo destruye el entorno. No hay justicia completa si las comunidades viven con menos agua, menos árboles, menos biodiversidad y menos posibilidades de heredar un territorio sano.

En este nuevo periodo ordinario, el trabajo legislativo del Grupo Parlamentario del Partido Verde tendrá que responder a ese reto: presentar, defender y construir reformas que ayuden a que México cuide mejor su patrimonio natural. Reformas que fortalezcan las Áreas Naturales Protegidas. Reformas que permitan actuar antes de que el daño sea irreversible. Reformas que entiendan que la biodiversidad también es soberanía.

Porque hablar de soberanía nacional no es solamente hablar de fronteras, energía o decisiones económicas. También es hablar de nuestros recursos naturales. Es defender la capacidad de México para cuidar su agua, sus bosques, sus selvas, sus especies y sus territorios. Un país que pierde su riqueza natural también pierde parte de su fuerza, de su independencia y de su futuro.

Querétaro tiene mucho que aportar a esa visión. Desde sus municipios, desde sus comunidades, desde su vocación productiva y desde su enorme valor ambiental, nuestro estado puede demostrar que sí es posible crecer con responsabilidad. Que sí se puede tener industria y naturaleza. Que sí se puede generar empleo y al mismo tiempo cuidar la vida silvestre. Que sí se puede mirar hacia adelante sin darle la espalda a la tierra.

Por eso esta iniciativa importa. Porque nos recuerda que las Áreas Naturales Protegidas no deben ser vistas como espacios intocables y olvidados, sino como territorios que necesitan atención, ciencia, presupuesto, coordinación y voluntad política. Proteger también es actuar. Conservar también es reconstruir. Cuidar también es devolverle vida a lo que durante años se fue perdiendo.

La agenda del Partido Verde en este tercer año legislativo debe tener ese sello: una agenda útil, sensible y con visión de futuro. Una agenda que entienda que el medio ambiente no es un tema aislado, sino una causa que atraviesa la economía, la salud, el campo, el agua, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de las familias.

En Querétaro seguiremos trabajando esa visión desde el territorio, escuchando a la gente, recorriendo municipios y entendiendo que cada región tiene sus propios retos. La Sierra no tiene las mismas necesidades que la zona metropolitana. El semidesierto no enfrenta los mismos desafíos que las comunidades agrícolas. Pero todas tienen algo en común: necesitan que el desarrollo no las deje atrás y que la naturaleza no se siga perdiendo en silencio.

Dar más vida a las Áreas Naturales Protegidas es también darle más futuro a Querétaro. Es cuidar lo que somos, lo que tenemos y lo que vamos a heredar. Es entender que un estado fuerte no solo se mide por cuántas empresas llegan, sino también por cuánta vida logra proteger.

Porque al final, cuidar la naturaleza no es frenar el progreso: es darle raíces. Es entender que ningún desarrollo vale la pena si deja atrás la vida que lo hace posible. Querétaro merece crecer, sí, pero crecer con agua, con aire limpio, con biodiversidad, con comunidades orgullosas de su tierra y con niñas y niños que puedan mirar sus cerros, sus ríos, su sierra y su semidesierto no como recuerdos de lo que se perdió, sino como herencia viva de lo que supimos defender.

Esa es la responsabilidad que tengo con nuestra gente: no entregar un Querétaro más pobre en naturaleza, sino un estado más fuerte porque supo cuidar lo suyo. Dar más vida a las Áreas Naturales Protegidas es también darle más esperanza a nuestro futuro. Y cuando una causa protege la vida, protege también lo más profundo de México: su tierra, su gente y la posibilidad de construir un mañana que todavía pueda respirarse.

Agradezco a Federico Arreola por este espacio semanal, porque hay temas que merecen decirse con calma, pero también con mucha claridad.

Ricardo Astudillo Suárez, diputado por el PVEM.