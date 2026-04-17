La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la declaratoria de la zona del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida, al desechar una serie de amparos presentados por ejidatarios.

Así ocurrió luego de que 8 ministros votaron a favor de desechar un amparo que presentaron ejidatarios que denunciaron no haber sido consultados y con ello una vulneración a su derecho de audiencia.

De esa manera, la SCJN determinó que se mantenga la protección de más de 14 mil hectáreas correspondientes a diversos municipios del Estado de México en los que se ubica el Lago de Texcoco.

SCJN ratifica declaratoria del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida

La Sala Principal de la SCJN confirmó la declaratoria del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida al rechazar los amparos promovidos por ejidatarios, quienes denunciaron falta de consulta y vulneración de derechos.

En su recurso, un grupo de ejidatarios de San Salvador Atenco acusó que la declaratoria afecta la propiedad social reconocida constitucionalmente y señalaron que no fueron escuchados en el proceso de aprobación.

SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Sin embargo, los ministros de la SCJN resolvieron con 8 votos a favor que la protección ambiental tiene fundamento constitucional y que el decreto no elimina la propiedad agraria, sino que la condiciona a criterios de sustentabilidad.

Asimismo, la SCJN destacó que las autoridades sí notificaron a núcleos agrarios y realizaron reuniones informativas para aclarar que las actividades agrícolas pueden continuar bajo lineamientos ambientales.

Cabe destacar que la zona en cuestión,corresponde al espacio donde se construiría el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), proyecto cancelado en 2018 por el gobierno federal.

¿Cuáles son los efectos de la declaratoria del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida?

La resolución emitida por la SCJN para que el Lago de Texcoco sea declarado como Área Natural Protegida, tiene una serie de implicaciones como el caso de las siguientes:

Se mantiene la protección de más de 14 mil hectáreas en los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl

Se mantiene la propiedad social de los ejidatarios, pero la condiciona a criterios de sustentabilidad y uso regulado

Las actividades agrícolas podrán continuar, pero deberán ajustarse a lineamientos ambientales establecidos para evitar daños ecológicos en el Lago de Texcoco

Se garantiza la preservación de humedales y especies endémicas para reforzar el carácter del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida de relevancia nacional