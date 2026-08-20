Es importante el papel de los estados en la transformación nacional y los valores que debemos llevar a la vida pública si queremos construir un país más justo, más fuerte y más digno.

Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de soberanía, muchos pensaban únicamente en fronteras, gobiernos extranjeros o grandes decisiones nacionales. Y, por supuesto, la soberanía significa defender a México, su independencia, su Constitución y su derecho a tomar sus propias decisiones. Pero hoy, desde la visión de la Cuarta Transformación, la soberanía también debe entenderse de una manera más cercana, más cotidiana y más profunda.

La soberanía no se defiende solamente en los discursos. Se construye todos los días en los municipios, en las empresas, en las universidades, en el campo, en las familias y en cada comunidad donde la gente lucha por salir adelante. La soberanía también significa que las y los mexicanos tengamos la capacidad real de decidir nuestro propio futuro, sin depender de intereses ajenos ni de modelos que no entienden nuestra realidad.

En Querétaro, hablar de soberanía es hablar de empleo, de agua, de jóvenes, de inversión, de campo, de energía, de tecnología, de desarrollo regional y de bienestar para las familias. No es una idea lejana. Es una agenda viva que debe aterrizarse en los 18 municipios del estado.

La soberanía nacional es, primero, la defensa de México como país libre. Es entender que nuestro rumbo lo decidimos nosotros, con respeto al mundo, con cooperación internacional, pero sin subordinación. México puede dialogar con otras naciones, recibir inversión, construir acuerdos y abrirse al mundo, pero siempre desde una posición de dignidad y de igualdad.

Pero también está la soberanía económica. Y este punto es fundamental para Querétaro. Nuestro estado tiene una enorme vocación industrial, empresarial y productiva. Por eso, la soberanía económica no significa cerrar las puertas a la inversión; al contrario, significa recibir inversión con visión de desarrollo local. Significa que quien invierta en Querétaro también genere empleos para queretanas y queretanos, oportunidades para proveedores locales y cadenas de valor que fortalezcan la economía del estado.

No estamos en contra de la inversión. Queremos inversión que genere desarrollo. Queremos crecimiento que se traduzca en bienestar. Queremos que la economía de Querétaro no solo se vea bien en los indicadores, sino que se sienta en la mesa de las familias, en el empleo digno, en el pequeño proveedor que crece, en el joven que encuentra una oportunidad y en el municipio que logra desarrollarse sin quedarse atrás.

También debemos hablar de la soberanía de los jóvenes. Porque un estado verdaderamente fuerte es aquel donde sus juventudes pueden elegir quedarse, crecer y prosperar. No debería ser obligatorio irse de su municipio, de su comunidad o de su estado para encontrar futuro. La meta debe ser que migrar sea una decisión libre, no una necesidad impuesta por la falta de oportunidades.

Por eso, Querétaro necesita impulsar con más fuerza la capacitación, el primer empleo, el emprendimiento, la innovación y la vinculación entre universidades, empresas y gobierno. Tenemos talento joven de sobra. Lo que hace falta es abrir caminos, conectar oportunidades y escuchar a una generación que no quiere discursos vacíos, sino posibilidades reales.

La soberanía hídrica es otro tema que no podemos evadir. No puede haber desarrollo económico, crecimiento industrial, bienestar social ni futuro para las próximas generaciones si no garantizamos el recurso más básico: el agua. Querétaro tiene que hablar con seriedad de infraestructura, tratamiento, reúso, captación y planeación del crecimiento. El agua no puede tratarse como un asunto secundario. Es una condición indispensable para la vida y para el desarrollo.

También está la soberanía alimentaria. Fortalecer al productor queretano es fortalecer al estado. El campo no puede verse como un recuerdo ni como un sector aislado. El campo es identidad, economía, alimentación y futuro. Protegerlo y modernizarlo significa mejorar la comercialización, fortalecer cadenas de producción, apoyar a quienes trabajan la tierra y entender que la alimentación también es una fortaleza estratégica para México y para Querétaro.

Y en los tiempos actuales, no podemos dejar de hablar de soberanía tecnológica. La tecnología, la inteligencia artificial, la investigación y la innovación ya no son temas del futuro: son temas del presente. Querétaro tiene universidades, industria, talento y capacidad para convertirse en un punto clave de desarrollo tecnológico. Pero para lograrlo necesitamos formar talento propio, impulsar ciencia mexicana y aprovechar nuestro ecosistema académico e industrial para que la tecnología no sea algo que solo consumimos, sino algo que también somos capaces de crear.

Esa es la visión amplia de soberanía que debemos inculcar en Querétaro. Una soberanía que no divide, sino que construye. Que no aísla, sino que fortalece. Que no le tiene miedo al mundo, pero tampoco se arrodilla ante él. Una soberanía que entiende que para relacionarnos con dignidad hacia afuera, primero debemos ser fuertes hacia adentro.

La Cuarta Transformación ha puesto sobre la mesa una idea poderosa: México debe recuperar la capacidad de decidir su propio destino. Pero esa idea no puede quedarse únicamente en lo nacional. Debe vivirse desde los estados. Debe sembrarse en cada municipio. Debe traducirse en políticas públicas, en trabajo legislativo, en presencia territorial y en una nueva forma de entender la política.

En mi trabajo legislativo he buscado precisamente eso: que las causas nacionales tengan rostro queretano. Que las grandes conversaciones del país también se traduzcan en soluciones concretas para nuestro estado. Por eso he recorrido Querétaro, porque estoy convencido de que nadie puede hablar seriamente de soberanía si no conoce primero las necesidades de su gente.

He caminado municipios, comunidades, colonias, zonas urbanas, regiones rurales y espacios donde la gente habla con claridad de lo que necesita. He escuchado a jóvenes que quieren oportunidades, a mujeres que piden seguridad y autonomía, a productores que necesitan respaldo, a empresarios que piden certeza, a comunidades que defienden el agua, a familias que quieren vivir mejor y a ciudadanos que no piden privilegios: piden resultados.

Y cada recorrido confirma algo muy importante: Querétaro es un solo estado, pero no todos sus municipios viven la misma realidad. La soberanía se tiene que construir reconociendo esas diferencias. No es lo mismo hablar de desarrollo en la zona metropolitana que en la Sierra. No es lo mismo hablar de empleo en un corredor industrial que en una comunidad rural. No es lo mismo hablar de agua donde hay infraestructura que donde todavía falta planeación. Cada municipio tiene su propia voz, su propia urgencia y su propia vocación.

Por eso la soberanía también es escuchar. Escuchar para decidir mejor. Escuchar para no imponer soluciones desde la comodidad de un escritorio. Escuchar para entender que el futuro de Querétaro no puede diseñarse desde una sola mirada.

Inculcar estos valores en Querétaro significa formar una ciudadanía consciente de su fuerza. Significa enseñar que la soberanía no es una palabra antigua, sino una herramienta viva para defender lo nuestro, cuidar nuestros recursos, fortalecer nuestra economía y garantizar oportunidades para las próximas generaciones.

Significa decirle a las juventudes que su talento importa. Decirle al campo que no está solo. Decirle a las empresas que Querétaro necesita inversión con compromiso social. Decirle a las familias que el agua y la alimentación son prioridades. Decirle a las universidades que su conocimiento puede transformar al estado. Y decirle a cada municipio que su desarrollo también forma parte del proyecto nacional.

Querétaro tiene todo para ser ejemplo de una soberanía moderna: industria fuerte, campo con historia, jóvenes preparados, mujeres que sostienen comunidades, universidades de alto nivel, ubicación estratégica, cultura de trabajo y una sociedad que sabe salir adelante.

Pero el potencial no basta. Hay que organizarlo. Hay que escucharlo. Hay que convertirlo en rumbo.

Ese es el papel de la política cuando se hace con responsabilidad: unir lo nacional con lo local; convertir los principios en acciones; llevar la transformación al territorio; entender que la soberanía no se impone, se construye con la gente.

Yo creo en un Querétaro que puede crecer sin perder identidad. En un Querétaro que puede recibir inversión sin entregar su futuro. En un Querétaro donde los jóvenes puedan quedarse, donde el agua se cuide, donde el campo se fortalezca, donde la tecnología se produzca y donde el desarrollo llegue a todos los municipios.

Porque la soberanía, al final, también es eso: que una familia pueda vivir con dignidad; que un joven pueda elegir su futuro; que un productor pueda vivir de su trabajo; que una empresa genere bienestar local; que una comunidad tenga agua; que un estado pueda decidir su propio camino.

México se transforma desde sus estados, y Querétaro tiene que estar a la altura de ese momento histórico.

Por eso seguiré caminando el estado. Seguiré escuchando a su gente. Seguiré llevando al trabajo legislativo las causas que nacen en el territorio. Porque la soberanía no se defiende solamente con palabras; se defiende con presencia, con decisiones, con resultados y con amor profundo por la tierra que representamos.

Querétaro será más fuerte cuando entienda que su futuro no debe depender de nadie más que de su propia gente. Y será verdaderamente soberano cuando cada municipio, cada joven, cada familia, cada productor, cada universidad y cada empresa sean parte de un mismo proyecto: construir un estado con dignidad, con oportunidades y con rumbo propio.

Agradezco a Federico Arreola por este espacio semanal, que permite abrir conversaciones necesarias sobre el rumbo de México.