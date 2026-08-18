La policía de España informó que recuperó 29 ajolotes en Granada que eran comercializados ilegalmente.

A través de un comunicado, el gobierno informó que la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía localizó y recuperó los ejemplares de ambystoma mexicanum, especie en peligro crítico.

Policía de España recupera 29 ajolotes; imputan a uno por delitos contra la fauna silvestre

De acuerdo con el gobierno de Andalucía, la policía de España realizó labores de inspección, vigilancia y control ante la comercialización ilegal de especies exóticas y protegidas, con lo que lograron la recuperación de 29 ajolotes.

Durante las investigaciones, se constató que la persona que se encontraba en posesión de los ajolotes no contaba con la documentación necesaria para acreditar el origen legal de los ejemplares.

Recuperan 29 ajolotes comercializados ilegalmente en España (Junta de Andalucía)

Además, no contaban con los documentos que se requieren para el comercio de especies protegidas según la normativa reguladora.

Por tal motivo, se le imputó a dicha persona la comisión de un delito relativo a la protección de la fauna silvestre por posesión y comercialización no autorizada de una especie protegida.

Ajolotes recuperados quedarán al resguardo de un Centro de Conservación en España

Por otra parte, la Junta de Andalucía, compartió que la Unidad encargada del operativo resguardó a los 29 ejemplares de ajolotes asegurados.

Asimismo, señaló que los ajolotes fueron trasladados al Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera, donde permanecen bajo custodia y supervisión de personal veterinario especializado.

La seguridad y estado sanitario de los 29 ajolotes será garantizado por especialistas, aseguraron las autoridades, quienes reiteraron que mantendrán las condiciones para preservar su salud, bienestar e integridad.