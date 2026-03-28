Hay momentos en la historia en los que el poder, ese que se presume eterno, se desploma de golpe y sin anestesia. No hay transición elegante, ni discurso que alcance, ni aparato propagandístico capaz de maquillar la realidad. Lo que ocurre hoy con Nicolas Maduro y Cilia Flores no es solo un episodio judicial: es el retrato descarnado de lo que sucede cuando un régimen se acostumbra a la impunidad y de pronto se enfrenta a un sistema que no controla.

La escena es brutalmente simbólica. Aquel hombre que durante años se asumió como jefe de Estado, heredero de un proyecto político y comandante de un aparato militar, hoy comparece en una corte extranjera acusado de narcoterrorismo. Ya no habla desde el balcón, sino desde el banquillo. Ya no dicta órdenes, ahora escucha cargos. Ya no controla el relato, apenas intenta sobrevivir a él.

Su segunda audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York no fue un trámite menor. Fue la confirmación de que el caso avanza, de que las acusaciones no son un arrebato político pasajero, sino un proceso estructurado que podría tomar años, pero que difícilmente se desvanecerá.

Maduro insiste en una narrativa que le ha servido durante años: la del perseguido, la del líder asediado por potencias extranjeras. Se ha declarado “prisionero de guerra”, ha insistido en que sigue siendo presidente legítimo y ha rechazado todos los cargos. Pero el problema ya no es lo que diga, sino lo que pueda probar. Y en ese terreno, la retórica pierde valor frente a la evidencia.

Las acusaciones son de una gravedad que trasciende cualquier disputa política: conspiración narcoterrorista, tráfico de cocaína, coordinación con grupos armados como las FARC, uso del aparato estatal para facilitar rutas del narcotráfico. No se trata de un expediente menor ni de un caso simbólico. Estamos frente a una narrativa judicial que busca vincular directamente al poder político con estructuras criminales internacionales.

Y ahí es donde el caso deja de ser venezolano para convertirse en un asunto hemisférico.

Porque si algo queda claro es que este proceso no solo juzga a un individuo, sino a un modelo. Años de denuncias, testimonios, investigaciones periodísticas y sanciones internacionales convergen ahora en un tribunal que pretende traducir todo eso en delitos concretos. Lo que durante mucho tiempo fue señalado en informes y discursos, hoy intenta probarse con documentos, testigos y procedimientos legales.

Sin embargo, el caso también abre una discusión incómoda. La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses —en territorio venezolano— ha sido calificada por muchos como una violación de soberanía. Ese detalle no es menor. Porque si bien hay quienes celebran que finalmente enfrente la justicia, también hay quienes advierten el precedente: ¿hasta dónde puede llegar una potencia en nombre de la legalidad?

Ahí está la paradoja. Un líder acusado de delitos graves, pero capturado mediante una operación que también despierta cuestionamientos jurídicos. Un proceso que busca hacer justicia, pero que al mismo tiempo tensiona los límites del derecho internacional.

En Caracas, mientras tanto, el chavismo se aferra a su narrativa. Hablan de secuestro, de agresión imperial, de resistencia. Movilizan bases, organizan actos, intentan sostener la moral de un movimiento que, sin su figura central, entra en una fase incierta.

Pero la imagen ya no es la misma.

Porque más allá de discursos y consignas, hay una fotografía que pesa más que cualquier argumento: la de Maduro detenido, demacrado según algunos testimonios, sentado frente a un juez que no responde a su lógica de poder.

Esa imagen rompe algo profundo. No solo en Venezuela, sino en toda América Latina.

Rompe la idea de que el poder es intocable. De que ciertos liderazgos, por más cuestionados que sean, están blindados por estructuras políticas o militares. De que la historia siempre termina protegiendo a quienes la manipulan desde arriba.

No. Esta vez no.

Pero tampoco hay que caer en la ingenuidad. Que Maduro enfrente un juicio no significa automáticamente que habrá justicia plena. Los procesos de esta magnitud son largos, complejos y profundamente políticos. Habrá apelaciones, disputas legales, presiones diplomáticas. Nada está escrito.

De hecho, uno de los puntos más delicados del proceso ya está sobre la mesa: el financiamiento de su defensa. La discusión sobre si puede usar recursos del Estado venezolano para pagar abogados abre otra grieta, no solo legal, sino ética. ¿Puede alguien acusado de utilizar el aparato estatal para fines ilícitos recurrir a ese mismo aparato para defenderse?

La pregunta no es menor. Y la respuesta tampoco será sencilla.

Mientras tanto, el reloj avanza.

Maduro ya no está en control del tiempo político. Ahora depende del tiempo judicial. Y eso cambia todo. Porque en la política se puede negociar, presionar, posponer. En la justicia, al menos en teoría, hay procedimientos que seguir, tiempos que respetar, pruebas que presentar.

Y ahí es donde el poder se reduce.

Lo que estamos viendo no es solo la caída de un hombre. Es el desmontaje, pieza por pieza, de una narrativa de invulnerabilidad. Es el choque entre un modelo autoritario y un sistema que, con todos sus defectos, busca someterlo a reglas distintas.

Pero también es una advertencia.

Para quienes creen que el poder es eterno. Para quienes piensan que el control absoluto garantiza impunidad. Para quienes suponen que las instituciones pueden doblarse indefinidamente sin romperse.

La historia está llena de líderes que creyeron lo mismo.

Y casi todos terminaron igual: sorprendidos por su propia caída.

Hoy, Maduro enfrenta algo que durante años pareció imposible: rendir cuentas fuera de su propio sistema. Sin red, sin control, sin margen.

Y en ese escenario, la retórica ya no basta.

Porque cuando el poder se cae, lo único que queda es la verdad. O, al menos, el intento de encontrarla.

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