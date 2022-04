Dicen que no hay que moverle a lo que funciona porque probablemente se podría descomponer sin manera de volverlo a arreglar. No entiendo el afán de la gente de la SEP por implementar un nuevo plan de estudios cuando lo que se necesitaría es tener un plan para mejorar y no empezar de cero.

En materia de educación. los de la SEP no deberían de estar buscando descubrir el hilo negro cuando ya hay un modelo que funciona desde hace años. ¿Por qué meterse en las entrañas del sistema cuando no es necesario?

Dice Manuel Díaz en su columna para SDP Noticas que esta propuesta podría acrecentar las desigualdades entre la educación pública y la educación privada, además de adoctrinar a los que van a los que asisten a escuelas públicas.

De lo que he visto de los libros de primaria de la SEP no detecto algo que lleve al modelo neoliberalista. Dos más dos da el mismo resultado en neoliberalista que en 4Teista, a menos que me esté equivocando en algo.

La gente de la SEP quiere reducir el tiempo de clases de los niños en los primeros grados escolares y dejar los tiempos de la educación primaria solo en 4 horas al día. ¿Sabrán los diseñadores de estos planes que muchas personas que trabajan mandan a sus hijos a la escuela para que aprendan, pero también para que los cuiden mientras ellos trabajan en algún turno en una fabrica?

La SEP se debería de dedicar a mejorar los actuales planteles escolares para darle una mejor experiencia educativa a los niños. Si hacer cambios en los planes educativos pero pensando en los trabajos del futuro. La parte social es importante pero la parte tecnológica lo es mucho mas. Imagine que dentro de las clases le pudieran dar a los niños algo de aprendizaje en “coding”, que es cada vez mas importante. Imagine que los laboratorios fueran también talleres donde los alumnos además de aprender en un escritorio aprendan con algo que puedan manipular. Imagine que la clase de deportes realmente sea de deportes y no solo aventarles una pelota para que jueguen futbol.

También se debería de buscar la manera de recuperar las escuelas de tiempo completo y buscar tener un alcance más amplio y poder darles los beneficios de un programa de escuelas de tiempo completo a mas niños. No se les puede quitar algo que ya se les había dado, esa debería de ser la labor imperativa de la SEP y no “reembolsarles” lo que les daban en la escuela para que ellos compren los alimentos que les proporcionaban.

Creo que es mas de corte “neoliberal” desaparecer programas sociales que desarrollar programas educativos que no tienen concordancia con la educación del mundo. Los estudiantes mexicanos deberían de tener las herramientas para poder estudiar en cualquier lugar del mundo y no solo en México.

La educación es uno de los cimientos mas importantes del desarrollo de cualquier país y si se le puede dar una educación de alto nivel a la par de lo que se aprende en otros lugares del mundo, seria de mucho beneficio para el México del futuro.

Un gobierno que habla de responsabilidad social no puede quitar los apoyos de las escuelas de tiempo completo, las guarderías y los apoyos a las madres trabajadoras. Una Secretaria de Educación no puede desaparecer las exigencias de capacitación y mejoramiento de los profesores solo porque los “profes se estresan cuando presentan exámenes”.

En tiempos que han sido polarizantes, en un gobierno que ha sido polarizante, no se le puede quitar oportunidades a los niños que estudian en escuelas públicas solo por presentar un programa que parece tesis de la carrera de educación y no un plan desarrollado sobre bases sustentables.