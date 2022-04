Los movimientos extremos, ya sean de derecha o de izquierda, pueden llegar a ser bastante extremistas y generadores de polémica y pasión. El movimiento que han hecho contra los diputados que votaron diferente a lo que votó Morena en cuanto a la reforma eléctrica, no los hacen traidores a la patria ni mucho menos.

Empecemos por la razón de tener una cantidad tan grande de legisladores en nuestro país. Todos esos legisladores deberían de ser los transmisores de la opinión de sus representados para mover al país. La mezcla de partidos en las cámaras alta y baja deberían también de representar el tamiz de opiniones diferentes de todos nosotros.

¿Por qué no ganó la reforma eléctrica del presidente López Obrador? La respuesta es sencilla, porque no obtuvo los votos necesarios en el Congreso para poder pasar a ser reforma. ¿Por qué la Reforma Eléctrica de Peña Nieto sí pasó? Ahí sí se tuvieron los votos suficientes como para que esto se pudiera plasmar como ley.

La campaña de “traidores a la patria” ya esta trayendo repercusiones. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha destacado que esta campaña ha hecho que Morena y su presidente Mario Delgado estén incurriendo en una presunta calumnia.

El delito de “traición a la patria” existe y se castiga de manera penal por lo que llamar una campaña con el nombre de un delito tiene consecuencias mas graves que las que se podrían imaginar. El INE ha resuelto que al no existir una sentencia que determine la culpabilidad del PRI como “traidor a la patria”, la campaña de Morena cae en una calumnia.

También los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideran que esta campaña de Morena incita “al odio y a la violencia”. En un país tan polarizado, hacer campañas que inciten odio es como alimentar a un incendio con gasolina. De esto tampoco pueden salir “limpios” los diputados del PRI, PAN, PRD y MC que también han hecho campañas polarizantes que generan violencia y que no han tenido el mismo llamado de atención que han tenido ahora los de Morena.

Sabiendo Mario Delgado que lo que esta haciendo con su campaña es una calumnia al tener tipificado el delito de traición a la patria, ha cambiado un poco la frase y ahora no son traidores a la patria, ahora son vendepatrias.

La nueva campaña, que es exactamente lo mismo que la anterior campaña pero con otro nombre, da a conocer la información de debates, sesiones y votaciones de algo que ya es publico. La intención es exhibir los nombres de las personas de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. ¿Qué gana Morena con esta exhibición? Exponer con un punto de vista negativo a los diputados que emitieron un voto contrario al de Morena que al final es lo mismo que se hacía con la campaña de “traidor a la patria”.

Decía Ramón de Campoamor que “nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con el que se mira”. Lo mismo pasa con esta campaña de desprestigio a los diputados donde emitieron un voto con una opinión diferente. No los hace traidores un voto en contra de una reforma que no aprueban , al final esa la intención de una cámara democrática. Esto lo tendría que entender Morena, pero al parecer no lo hará por lo que esta campaña de desprestigio y odio seguirá. ¿Debería Morena detener esta campaña y concentrarse en otros temas? Yo pienso que sí. ¿Lo hará? Seguramente no.