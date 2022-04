Con mucha preocupación y con sorpresa veo y escucho de nuevo a un personaje que de pronto, a raíz de la llegada de Obrador, apareció en el escenario político, presentándose también como íntimo amigo de la esposa del presidente Marx Arriaga, actual director de Materiales y Contenidos Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para empezar, van dos veces que se mete con nosotras las mujeres y con las violencias que diariamente sufrimos en este país de distintas maneras, porque mencionó (sin que nadie le pidiera su opinión) que si las mujeres no querían ser maltratadas y vivir bajo un sistema machista, se pusieran a leer.

Más allá de lo indignante de su “opinión”, me parece gravísimo que el martes de las mañaneras, día en que usualmente asiste (o asistía) la secretaria de Educación, Delfina Gómez, esta vez no estuviera y en su lugar apareciera Arriaga.

Y digo preocupante porque hay rumores de que Delfina Gómez va a renunciar a la Secretaría, para buscar una vez más, ser gobernadora del Estado de México. Cosa que ella anhela y no ha logrado, y cosa que sueña que suceda el presidente, pues el Edomex es un valioso tesoro que le conviene tener para sumar votos para apoyar a Claudia Sheinbaum en su carrera para ser Presidenta en el 2024.

Hasta hoy no se ha dicho nada, pero segura estoy que el que quedará como secretario de la SEP será Marx Arriaga, quien está literalmente “deformando” los contenidos de los libros de Primaria, acusando a los gobernantes pasados (derecha educativa, los llamó) de inculcar en la niñez términos como “calidad educativa, competencia, sociedad del conocimiento, eficiencia, productividad” . Todo eso lo dijo en la mañanera como si fuera un párroco de alguna capillita pueblerina dando misa…

Y es muy preocupante: Quitarle a los niños la oportunidad de inspirarse, de querer trascender, de querer superarse, es aterrador y es ofensivo.

Y si a eso le sumamos que van a desaparecer los grados escolares de la educación básica: esto es, ya no existirá el 1º, 2º, y 3º grado de primaria: Ahora lo manejarán por “fases” según ellos, es decir que el 1º,2º y 3º de primaria integraran la Fase 1. Y así consecutivamente. Es decir: El Niño no será reprobado y no sentirá esa emoción y satisfacción que de niños sentíamos cuando avanzábamos de grado escolar. ¡Cómo olvidar la alegría de nuestros padre cuando avanzábamos de año! Y yo todavía me emociono cuando mis hijos pasan de año.

Pero en esta 4T no se va a tratar de “pasar de año” ni de “avanzar”.

No se le exigirá gran cosa a los niños más que estar recibiendo adoctrinamiento desde pequeños, porque también se planea que en los libros de la SEP se plantea que , por supuesto se hable del Presidente Obrador cuál si fuera Niño héroe .

Esto es terrible porque desde la niñez se les inculcará a los pequeños la no necesidad de esforzarse por nada, se asesinará la cultura del esfuerzo y las ganas de trascender.

Y es que para los fines obradoristas entre menos te esfuerces y avances, es mejor, porque así entonces la niñez y juventud se verán necesitadas y hasta entrenadas para extender la mano y pedir. Vivir del gobierno es lo que quieren, para así seguir manipulando a las personas a través de las carencias y de la ignorancia.

¿Y Delfina Gómez? Quién sabe. Nadie sabe hasta ahora quien es él o la titular de una secretaría tan importante como la que tiene que ver con la educación, pero mi corazón aterrado me dice que no, que no seguirá ella (que tampoco hizo nada por la educación en México) y el párroco Arriaga quedará como secretario, porque ahora el arma más poderosa que tiene este gobierno para permanecer inamovible y perpetuarse en el poder serán los niños y los jóvenes. Es aterrador que nadie detenga esto, y que incluso muchos niños vean esto como un recreo perpetuo sin tener que intentar hacer un poco más. ¿Qué clase de niños y jóvenes tendremos insertados en la sociedad? No solo que no se interesen en estudiar, sino ¿qué clase de seres humano estaremos creando?, me parece aterrador. Absolutamente Aterrador.